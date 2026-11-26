Występują one w regionie Daedalia Planum, położonym na wyżynach wulkanicznego obszaru Tharsis, w pobliżu marsjańskiego równika. Obszar ten znajduje się na wysokości nieco ponad 5400 metrów względem przyjętego poziomu odniesienia Marsa. Choć wcześniejsze zdjęcia orbitalne sugerowały, iż jest to stosunkowo monotonny fragment powierzchni, obserwacje przeprowadzone przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter pokazały zupełnie inny obraz.

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Kluczowe fotografie powstały w sierpniu 2024 roku przy użyciu HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), jednej z najbardziej zaawansowanych kamer wysłanych na orbitę innej planety. Instrument ten pozwala obserwować marsjańską powierzchnię z wyjątkową szczegółowością, dzięki czemu naukowcy mogą analizować nawet pojedyncze głazy i niewielkie struktury geologiczne.

Na zdjęciach obejmujących obszar o wymiarach około 5 na 15 kilometrów widać długie, zakrzywione pasma jasnych kamieni. Poszczególne rzędy znajdują się od siebie w odstępach wynoszących około 5-10 metrów. Co szczególnie zastanawiające, linie nie są przypadkowo rozmieszczone. Tworzą regularny wzór, który płynnie omija kratery i inne elementy ukształtowania terenu.

Planetolog Paul Geissler z amerykańskiej służby geologicznej USGS podkreśla, iż podobnego układu głazów nie udało się dotąd zidentyfikować w żadnym innym miejscu Marsa. Regularność formacji sprawia, że trudno uznać ją za zwykłe nagromadzenie materiału skalnego. Jak mogły powstać tak uporządkowane struktury? Jedna z hipotez odwołuje się do zjawiska znanego na Ziemi jako sortowanie gruntu strukturalnego. Występuje ono przede wszystkim w zimnych regionach, gdzie wielokrotne cykle zamarzania i rozmarzania podłoża stopniowo przemieszczają kamienie. Woda znajdująca się w gruncie zamarza, zwiększa swoją objętość i wypycha fragmenty skał ku powierzchni. Powtarzanie tego procesu przez długi czas może prowadzić do powstawania regularnych pasów, okręgów i wielokątów z kamieni.

Podobne formacje występują między innymi na Svalbardzie i w Alpach. Naukowcy zastanawiają się, czy analogiczny proces mógł zachodzić również na Marsie. Wysoko położony obszar Daedalia Planum mógł w przeszłości doświadczać warunków sprzyjających cyklom zamarzania i rozmarzania gruntu. Nie ma jednak pewności, że właśnie tak powstały tajemnicze rzędy.

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Druga możliwość obejmuje aktywność sejsmiczną planety. Mars nie jest całkowicie geologicznie martwy, co potwierdziła między innymi misja lądownika InSight, który rejestrował trzęsienia marsjańskiego gruntu. Drgania mogą powodować zjawisko, w ramach którego mieszanina dużych i małych cząstek ulega potrząsaniu, co sprawie, że większe elementy stopniowo przemieszczają się ku górze, podczas gdy mniejsze opadają niżej. Podobny mechanizm mógłby odpowiadać za przemieszczanie głazów w marsjańskim podłożu. Problem polega na tym, że naukowcy nie wiedzą, czy same wstrząsy sejsmiczne są w stanie stworzyć aż tak regularne, długie i zakrzywione układy. Nie wiadomo również, czy aktywność geologiczna w rejonie Tharsis była wystarczająco intensywna, aby wywołać taki efekt.