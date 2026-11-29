Badania przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców, którego wysiłki dostarczają mocnych dowodów na występowanie w krzemku europu rzadkiego zjawiska znanego jako magnetyzm typu p-wave. Co ciekawe, dotychczas badanie tego rodzaju magnetyzmu było utrudnione przez ograniczoną dostępność odpowiednich materiałów. EuSi może stać się stosunkowo prostym układem, na którym fizycy będą mogli dokładniej analizować egzotyczne zjawiska kwantowe.

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W typowych magnesach, takich jak te wykorzystywane na lodówkach, momenty magnetyczne atomów ustawiają się w podobnym kierunku. W efekcie powstaje pole magnetyczne, które można zmierzyć na zewnątrz materiału. Takie zjawisko nazywamy ferromagnetyzmem. Krzemek europu zachowuje się zupełnie inaczej. W temperaturach od mniej więcej minus 240 do minus 211 stopni Celsjusza, momenty magnetyczne atomów europu układają się w powtarzalny wzór spiralny.

Poszczególne momenty magnetyczne wzajemnie się równoważą, dlatego materiał nie wykazuje wypadkowego namagnesowania. Nie oznacza to jednak, że magnetyzm przestaje wpływać na jego właściwości. Wręcz przeciwnie. Spiralne uporządkowanie magnetyczne oddziałuje na elektrony w sposób, który może prowadzić do powstania nietypowej struktury ich spinów.

W przypadku magnetyzmu p-wave elektrony poruszające się w przeciwnych kierunkach wykazują przeciwne polaryzacje spinowe. Spin jest jedną z podstawowych właściwości kwantowych elektronu, związanych z jego momentem magnetycznym. Oznacza to, że kierunek ruchu elektronu jest powiązany z orientacją jego spinu. Takie zachowanie określa się mianem nieparzystej tekstury spinowej.

Potwierdzenie niezwykłych właściwości EuSi wymagało połączenia kilku technik. Badacze zastosowali między innymi dyfrakcję neutronów, która pozwala określić rozmieszczenie atomów i ich momentów magnetycznych w strukturze materiału. Wykorzystali również spektroskopię fotoemisyjną z rozdzielczością kątową, umożliwiającą analizowanie energii i pędu elektronów. Dzięki temu naukowcy mogli sprawdzić, jak uporządkowanie magnetyczne wpływa na strukturę elektronową związku.

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Szczególnie istotne okazały się pomiary z wykorzystaniem spektroskopii fotoemisyjnej z rozdzielczością spinową. Pozwoliły one bezpośrednio zbadać polaryzację spinów elektronów. Zaobserwowali między innymi zmianę znaku polaryzacji spinowej w kolejnych obszarach magnetycznej strefy Brillouina. Wyniki eksperymentów były zgodne z przewidywaniami teoretycznymi dotyczącymi magnetyzmu p-wave.

Przy okazji odkryli, iż spiralna struktura magnetyczna może skręcać w dwóch przeciwnych kierunkach. Powoduje to powstawanie domen magnetycznych o odmiennej chiralności, czyli swoistej lewo- lub prawoskrętności. Ich rozmiary wynoszą około 10 mikrometrów. Największe zainteresowanie budzą potencjalne zastosowania nowego materiału w spintronice. Jest to dziedzina elektroniki, która wykorzystuje nie tylko ładunek elektryczny elektronów, ale również ich spin do przetwarzania i przechowywania informacji. Modele sugerują, iż materiały wykazujące magnetyzm p-wave powinny pozwalać na transport prądu o określonej polaryzacji spinowej bez konieczności stosowania zewnętrznego pola magnetycznego. Możliwe jest również sterowanie właściwościami spinowymi elektronów za pomocą przepływającego prądu. Kolejnym kierunkiem badań jest potencjalny związek tego rodzaju magnetyzmu z nietypowym nadprzewodnictwem, w którym prąd elektryczny może przepływać bez oporu.

Źródło: Nature