Naukowcy z Politechniki Berlińskiej oraz inżynierowie z biura projektowego Miebach sięgnęli w swoim dążeniu do wzmocnienia drewna po granit, czyli materiał, który równie dobrze możemy mieć w swojej kuchni w formie blatu. Plan jest z kolei prosty, bo dzięki odpowiedniemu połączeniu tych dwóch materiałów inżynierowie chcą budować drewniane mosty, które będą służyć nawet naszym prawnukom. Jak to możliwe?

Granit rozwiązuje największy problem drewnianych mostów

Według Mike’a Schlaicha z Politechniki Berlińskiej drewniane mosty wystawione na działanie warunków atmosferycznych często już po 20 latach znajdują się w opłakanym stanie. Trudno więc mówić tutaj o jakiejś wyjątkowo ekologicznej alternatywie dla żelbetu bez uwzględnienia kosztów konserwacji, remontów oraz wymiany całych konstrukcji. Swoją drogą, na podobną kwestię zwracałem uwagę przy okazji wykorzystania drewna klejonego krzyżowo w budownictwie. Tak się bowiem składa, że wpływ materiału na środowisko musimy rozpatrywać w kontekście całego cyklu jego życia.

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Jednocześnie samo wykorzystanie granitu w drewnianych mostach nie jest nowością, bo biuro Miebach już wcześniej budowało konstrukcje z kamienną nawierzchnią. Granit stanowił w nich jednak dodatkowy ciężar, podczas gdy teraz ma również odpowiadać za przenoszenie obciążeń. Według finansującej projekt Niemieckiej Federalnej Fundacji Ochrony Środowiska (DBU) jest to pierwsze tego rodzaju rozwiązanie na świecie, co wiąże się z jednym prostym pytaniem.

Jak Niemcom się to udało?

W tym projekcie cały sekret tkwi w wykorzystaniu naturalnych właściwości obu materiałów. Kiedy belka mostu ugina się pod obciążeniem, to jej górna część jest ściskana, a dolna rozciągana. Granit świetnie znosi ściskanie, podczas gdy drewno dobrze radzi sobie z rozciąganiem wzdłuż włókien. Żeby jednak oba materiały pracowały wspólnie, to inżynierowie wykorzystali naprzemiennie granitowe płyty o grubości 12 i 15 cm. Te grubsze wchodzą w specjalnie wyfrezowane zagłębienia w belkach z drewna klejonego warstwowo, a dodatkowe śruby zapobiegają unoszeniu się płyt.

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Inżynierowie połączyli te granitowe płyty ze sobą za pomocą wytrzymałej żywicy epoksydowej, tworząc tym samym szczelną nawierzchnię, która chroni znajdujące się pod nią drewno przed opadami. Według Volkera Schmida z Politechniki Berlińskiej granit pozwala również budować smuklejsze konstrukcje niż w przypadku istniejących już mostów zespolonych z drewna i betonu, ograniczając przy okazji emisje związane z budową. Co więcej, po rozebraniu mostu i rozdzieleniu połączeń klejowych można ponownie wykorzystać zarówno drewno, jak i kamień. Fajnie? Fajnie.

Drewniane mosty na 100 lat? Niemcy muszą jeszcze to udowodnić

Pierwsze testy obciążeniowe przyniosły inżynierom niemałą niespodziankę. Zamiast stopniowo odkształcać się pod naporem granitu, drewno w okolicy zagłębień gwałtownie pękało wskutek ścinania. Podobne uszkodzenia wystąpiły podczas prób na belkach o długości 5,8 oraz 8 metrów, ale nawet po utracie zespolenia z granitem drewniane belki były w stanie ponownie przenieść obciążenia zbliżone do wcześniejszych. Daje to inżynierom możliwość takiego zaprojektowania mostu, żeby uszkodzenie połączeń skutkowało przede wszystkim zwiększonym ugięciem konstrukcji, a nie jej natychmiastowym zawaleniem.

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Dobrze wypadły również testy drgań, które w przypadku badanych belek nie wskazują na ryzyko wystąpienia krytycznych drgań pod wpływem ruchu pieszych. Ciągle jednak brakuje szczegółowych norm projektowania takich mostów, a część wątpliwości inżynierowie muszą rozwiać podczas procedury dopuszczenia konstrukcji do użytku. Nie przeszkadza to jednak w podawaniu twierdzeń, wedle których samo połączenie drewna z granitem może wydłużyć żywotność drewnianych mostów od trzech do nawet pięciu razy. Wiara w to jest jednak na tyle duża, że na lata 2027-2028 władze Berlina zaplanowały już budowę dwóch pilotażowych przepraw dla pieszych i rowerzystów o rozpiętości około 11 i 15,5 metra, które zastąpią stare konstrukcje w Spandau.

Źródła: DBU, Berlin.de