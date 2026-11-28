Pięciokrotny wzrost mocy cieplnej bez zwiększania mocy źródła? Brzmi to wprawdzie jak próba oszukania termodynamiki, ale w rzeczywistości chodzi o wykorzystanie pewnej właściwości energii, o której łatwo zapomnieć.

Naukowcy zmusili ciepło do krążenia

Podstawą nowego urządzenia są dwa połączone cieplnie kanały, w których woda płynie w przeciwnych kierunkach. Dzięki odpowiedniemu dobraniu szybkości przepływu oba strumienie przekazują sobie ciepło w taki sposób, że energia może pozostawać wewnątrz układu znacznie dłużej, niż wynosi czas przepływu samej wody. W ten sposób inżynierowie stworzyli coś na wzór magazynu ciepła, ale bez konieczności wykorzystania przemian fazowych, czyli np. topienia i ponownego krzepnięcia specjalnego materiału.

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Badacze nazwali tę metodę active heat Q-switching, nawiązując do techniki stosowanej w laserach impulsowych. W klasycznym laserze parametr Q określa zdolność rezonatora do utrzymywania energii, a jego kontrolowana zmiana umożliwia uwolnienie nagromadzonego zapasu w postaci krótkiego impulsu świetlnego. W nowym urządzeniu zasada jest podobna, ale zamiast światła mamy energię cieplną transportowaną przez wodę. Kiedy inżynierowie zwiększają przepływ w jednym kanale, zaburzają dotychczasowy sposób wymiany ciepła i umożliwiają jego szybsze wydostanie się z urządzenia.

W laboratoryjnym eksperymencie źródłem ciepła była zwykła lampa LED, która ogrzewała układ przez około pięć godzin. Po tym czasie naukowcy zwiększyli szybkość przepływu w jednym kanale, a szczytowa moc cieplna na wyjściu wzrosła około pięciokrotnie względem wartości sprzed zmiany. Moc samego ogrzewania pozostała przy tym niezmieniona. Jest to więc świetny przykład tego, jak można manipulować sposobem oddawania energii bez konieczności zwiększania wydajności samego źródła.

Pięciokrotnie większa moc nie oznacza pięciokrotnie większej energii

Tutaj muszę zwrócić uwagę na ważny szczegół. Pięciokrotny wzrost dotyczy chwilowej mocy cieplnej na wyjściu względem wcześniejszego poziomu, a nie ilości energii zgromadzonej w urządzeniu czy jego sprawności. W końcu energia nie bierze się znikąd, więc im szybciej uwalniamy jej zapas, tym szybciej go wyczerpujemy. Dlatego istotne pozostaje pytanie, jak długo urządzenie potrafi utrzymywać podwyższoną moc i ile energii faktycznie dostarcza podczas całego impulsu.

Warto też zestawić ten eksperyment z fińską baterią piaskową, o której pisałem po jej pierwszym roku działania. Instalacja Polar Night Energy w Pornainen może magazynować 100 MWh energii cieplnej, ale jej nominalna moc grzewcza wynosi 1 MW. Pokazuje to doskonale, że pojemność magazynu i tempo dostarczania ciepła są dwoma zupełnie innymi parametrami. Finowie skupili się przede wszystkim na długotrwałym przechowywaniu ogromnej ilości energii, a Amerykanie próbują zapewnić znacznie większą kontrolę nad chwilową mocą jej oddawania.

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Inżynierowie z Uniwersytetu Rice’a poszli też dalej, bo ich symulacje wskazują, że zastąpienie wody ciekłym metalem mogłoby umożliwić chwilowe dostarczanie mocy nawet dwudziestokrotnie wyższej od stałej mocy ogrzewania. Dodatkowo rozważają łączenie kolejnych par kanałów, aby zwiększać ilość gromadzonego ciepła bez proporcjonalnego powiększania powierzchni instalacji. Tyle tylko, że dwudziestokrotny wynik pozostaje na razie przewidywaniem komputerowego modelu, a nie osiągnięciem rzeczywistego urządzenia.

Czy taki magazyn ciepła rzeczywiście ma sens?

Najbardziej oczywistym zastosowaniem tej technologii wydaje mi się przemysł, w którym zapotrzebowanie na ciepło nie zawsze jest stałe. Wyobraźcie sobie instalację wykorzystującą ciepło odpadowe z innego procesu produkcyjnego. Zamiast tracić tę energię lub budować znacznie mocniejsze źródło ogrzewania, mogłaby gromadzić ją przez dłuższy czas, a następnie wykorzystać do wykonania konkretnej operacji wymagającej krótkiego impulsu. Podobny pomysł miałby sens w systemach odsalania wody, sterylizacji czy urządzeniach wykorzystujących energię słoneczną.

zdjęcie poglądowe

Naukowcy wspominają nawet o zmywarkach, ale osobiście podchodziłbym do takich zastosowań z większym dystansem. Bo czy dodatkowy układ kanałów, pomp i sterowania przepływem rzeczywiście byłby tańszy oraz wydajniejszy od zwykłej grzałki? Trudno odpowiedzieć bez szczegółowych pomiarów sprawności całej instalacji, uwzględniających straty ciepła i energię potrzebną do przepompowywania cieczy. Nie wiemy też jeszcze, jak taki system zachowa się podczas tysięcy cykli magazynowania i uwalniania energii.

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Najbardziej przekonuje mnie więc w tym eksperymencie fakt, że naukowcy nie próbują stworzyć lepszego źródła ciepła. Próbują sprawić, żebyśmy mogli skuteczniej korzystać z tego, którym już dysponujemy. Jeśli uda się przenieść tę technologię z laboratoryjnego demonstratora do rzeczywistych instalacji, może się okazać, że część urządzeń nie będzie już potrzebowała potężnego źródła ogrzewania tylko po to, aby przez krótką chwilę zapewnić wysoką moc cieplną. Na razie jednak pięciokrotny skok pozostaje przede wszystkim dowodem na to, że sterowanie samym przepływem energii ma znacznie większy potencjał, niż mogłoby się wydawać.

Źródła: Cell Reports Physical Science, Rice University