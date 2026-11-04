Pół roku streamingu za darmo? Vectra rozdaje dostęp do Apple TV, ale…

Vectra nawiązała bowiem oficjalną współpracę z gigantem z Cupertino i włączyła do swojej oferty platformę Apple TV. Z tej okazji operator przygotował wysyp promocyjnych ofert, w tym propozycję korzystania z serwisu nawet przez pół roku za okrągłe 0 złotych. Jak to jednak w świecie telekomunikacji bywa – diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach umowy.

Vectra łączy siły z Apple TV i dorzuca darmowe miesiące

Promocyjny prezent w postaci sześciu miesięcy darmowego dostępu do biblioteki Apple TV skierowano do nowych klientów, którzy zdecydują się na zakup jednej z głównych usług operatora – telewizji, internetu stacjonarnego lub telefonii. Dotychczasowi abonenci również mogą załapać się na półroczny darmowy okres, pod warunkiem, że zdecydują się na zmianę warunków dotychczasowej umowy, wybranie wyższego pakietu lub dokupienie kolejnej usługi.

Haczyk polega na tym, że darmowy okres wiąże się z koniecznością podpisania umowy aż na 23 miesiące. Od siódmego miesiąca opłata za Apple TV wyniesie standardowe 34,99 zł miesięcznie. Dla niezależnych duchów, którzy nie chcą wiązać się długą umową, przygotowano też opcję testową, czyli miesiąc za darmo bez zobowiązań, a potem płatność według standardowego cennika.

Pakiety dla wymagających, czyli potrójne doładowanie rozrywki

Jeśli sam dostęp do platformy to za mało, by was zachęcić, operator przygotował szereg połączonych paczek streamingowych, które ostatnio robią się coraz popularniejsze. Osoby szukające mniejszych zestawów mogą wybrać podwójne pakiety łączące Apple TV z Eleven Sports lub z platformą FilmBox+ za 35 złotych miesięcznie (przy 23-miesięcznym zobowiązaniu, po zakończeniu którego cena wzrasta do 40 zł).

Dla prawdziwych kinomanów przygotowano jeszcze większe zestawy, w skład których wchodzą trzy wybrane serwisy:

Apple TV w parze z Netflixem oraz Eleven Sports (lub opcjonalnie z FilmBox+),

Apple TV połączone z Disney+ oraz Eleven Sports (lub FilmBox+),

Apple TV w zestawie z HBO Max oraz Eleven Sports (lub FilmBox+).

Wszystkie trzy powyższe warianty wyceniono na bardzo atrakcyjne 35 złotych miesięcznie. Taka preferencyjna stawka obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy dla dotychczasowych klientów oraz przez pierwsze 6 miesięcy dla osób zawierających nową umowę. Po upływie okresu promocyjnego miesięczna opłata podniesie się jednak do poziomu 79,99 zł przy umowie zawieranej na 23 miesiące.

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Internet, telewizja i streaming na jednej fakturze

Nową ofertę zamykają kompleksowe pakiety łączące tradycyjną telewizję, światłowodowy internet oraz dostęp do Apple TV, przygotowane z myślą o osobach urządzających nowe mieszkanie lub szukających większej wygody. W tym przypadku Vectra proponuje promocyjną opłatę w wysokości 70 złotych miesięcznie przez pierwsze cztery miesiące trwania umowy. Do wyboru mamy tu trzy warianty prędkościowe i programowe:

Internet do 300 Mb/s + Pakiet Srebrny (72 kanały) + Apple TV – 70 zł miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące, od 5. miesiąca opłata wynosi 89,98 zł.

Internet do 600 Mb/s + Pakiet Złoty (128 kanałów) + Apple TV – 70 zł miesięcznie przez 4 miesiące, a następnie 109,98 zł miesięcznie.

Internet do 1 Gb/s + Pakiet Platynowy (167 kanałów) + Apple TV – 70 zł miesięcznie przez 4 miesiące, od 5. miesiąca koszt wzrasta do 139,98 zł.

Kiedy przypomnimy sobie, że za Apple TV trzeba normalnie zapłacić niecałe 35 złotych miesięcznie, opcja Vectry zaczyna wyglądać jeszcze lepiej. Zwłaszcza że oferuje to, czego coraz więcej osób szuka – wygody. Połączone usługi są nie tylko tańsze, ale przede wszystkim nie wymagają rozdrabniania się z płatnościami. Zamiast rozrzuconych wydatków po różnych dniach miesiąca mamy jedną opłatę, która sprawia, że łatwiej zarządzać domowym budżetem.