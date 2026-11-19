Użytkownicy iOS w Stanach Zjednoczonych mogą już pobrać aplikację Portfel Google. W aplikacji brakuje kluczowego rozwiązania – płatności zbliżeniowych z użyciem Google Pay. Funkcja znana z niemal wszystkich nowoczesnych smartfonów z Androidem nie zastąpi użytkownikom iPhone’ów Apple Pay, przynajmniej na razie. Płatności z użyciem NFC na amerykańskim rynku odbywają się na razie wyłącznie z wykorzystaniem systemów opracowanych przez Apple.

Po co zatem Google przeniosło swoją aplikację do iOS?

Portfel Google wraca na iOS po dwóch latach przerwy. Na co pozwala?

Portfel Google może przede wszystkim ułatwić użytkownikom iOS płatności online. Jeżeli korzystaliście z tej metody płatności na Androidzie, to wiecie, że przy obecności odpowiedniego modułu możemy przejść do płatności jednym kliknięciem oraz łatwiej wybrać kartę z wyskakującego nad stroną okna. To czyni proces przyjemniejszym w odbiorze i nie zmusza nas do przejścia na stronę operatora płatności.

Nowa wersja aplikacji powiela też zestaw funkcji, które znamy z wersji na Androida. Pozwala ona na przeniesienie do formatu cyfrowego naszych fizycznych kart. W ten sposób karty lojalnościowe, członkostwa i karty pokładowe możemy zobaczyć w jednej aplikacji. Ponadto, w przypadku posadania poczty Gmail, łatwo przeniesiemy nasze bilety lotnicze do wirtualnego portfela.

Portfel Google znajdziemy w App Store

Integracja z Gmailem oznacza także możliwość podejrzenia w Portfelu Google naszych rachunków. Możemy też nadzorować status naszych zamówień. Poza tym to prosta aplikacja, skupiona przede wszystkim na gromadzeniu informacji na temat naszych kart płatniczych oraz detali dotyczących transakcji.

Portfel Google od lat gościł na smartfonach z Androidem, a teraz wraca na iOS

Co ciekawe, aplikacja pojawia się w sklepie App Store ponownie po dwóch latach przerwy. W 2024 roku zrezygnowano z dostępności aplikacji, która pozwalała na dodawanie kart podarunkowych oraz lojalnościowych oraz monitorowanie zakupów. Nowa wersja wykorzystuje sztuczną inteligencję, choć jeszcze nie w obecnej formie i być może będzie częścią czegoś większego.

Portfel Google rozgości się na iOS, a płatności zbliżeniowe mogą przyjść później

Google może szykować się pod korzystne rozwiązania prawne, dzięki którym na iPhone’ach pojawiłaby się furtka dla innych operatorów płatności. W 2024 roku Komisja Europejska nałożyła na Apple obowiązek bezpłatnego udostępnienia technologii NFC zewnętrznym twórcom aplikacji. Przykładowo polski Blik testuje możliwości płacenia zbliżeniowo i takie rozwiązanie może trafić do klientów w przyszłym roku. W teorii otwiera to szansę na większą liczbę klientów płatności także na innych rynkach.

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Portfel Google może też stać się furtką dla zakupów wykonywanych przez agentów. Gemini Tasks, które pojawiły się w kilku krajach, pozwalają AI na wykonywanie rutynowych zadań, w tym płacenie za rachunki. Portfel nie jest może aplikacją pierwszej potrzeby, ale może nakierowywać ludzi na strony z zakupami lub przyspieszać proces przy integracji ze stronami sklepów oraz ich kartami lojalnościowymi.