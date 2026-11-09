Test HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G, smartfona niczym szwajcarski scyzoryk

Smutna rzeczywistość jest taka, że w tym segmencie najczęściej kojarzymy smartfony z kompromisami. Wybór takiego urządzenia przeważnie oznaczał akceptację wolniejszych procesorów, akceptowalnych ekranów o wystarczającej ilości kolorów oraz uproszczonych aparatów fotograficznych. HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G próbuje przełamać ten schemat, proponując połączenie obudowy o podwyższonej odporności z wyposażeniem roboczym oraz specyfikacją zbliżoną do współczesnych smartfonów ze średniej półki cenowej.

Jak wspomniałem, urządzenie to nie jest projektowane dla masowego odbiorcy szukającego iPhone czy Galaxy S wyłącznie do rzeczywistości miejskiego życia. To konstrukcja hybrydowa smartfona z systemem Android, połączonym z narzędziami diagnostycznymi, których się nie spodziewaliście w telefonie: kamerą termowizyjną, noktowizorem, detektorem przewodów elektrycznych, a nawet dalmierzem laserowym. Taki to trochę szwajcarski scyzoryk, który przebył bardzo długą drogę od serii Solid Samsunga, którą mam w głowie. Dostarczył niecodziennych wrażeń.

Solidna konstrukcja, z którą nie trzeba się cackać

HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G to jest telefon niemały, z pokaźnymi wymiarami 175,4 × 80,6 × 14,49 mm i liczby nie oddają tego, jak solidnie leży w ręce w połączeniu z masą wynoszącą 305 gramów. Na wyobraźnię działa chociażby fakt, że jest to urządzenie niemalże dwa razy grubsze niż przeciętny telefon. Nie jest to jednak wypadek przy pracy.

Te wymiary wraz z masą są bezpośrednim odzwierciedleniem tego, co zostało zmieszczone wewnątrz, począwszy od sporej baterii 6500 mAh, przez ilość fizycznych modułów pomiarowych (tych nie brakuje), kończąc na rozbudowanej strukturze ochronnej. Z tego powodu obsługa urządzenia jedną dłonią przez dłuższy czas jest ograniczona i po prostu niewygodna, a noszenie telefonu w kieszeni spodni o wąskich kieszeniach jest poza dyskusją.

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Obudowa wykończona jest tworzywem sztucznym połączonym z gumowanymi krawędziami oraz metalowymi akcentami w kolorze pomarańczowym, które pięknie kontrastują z ogólnie zastosowaną czernią. Zastosowano tutaj także autorskie rozwiązanie, które HAMMER nazwał HEXCore. Polega ono na wykorzystaniu wewnętrznych i zewnętrznych struktur o dobrze znanej wszystkim formie plastra miodu. Jak przedstawia producent, taki rozkład pozwala na absorpcję i równomierne rozpraszanie energii podczas uderzeń i upadków, co ma ograniczyć ryzyko uszkodzenia komponentów.

Przyznam, że trzymając tak skrajnie inny telefon niż przeciętny smartfon, nabrałem trochę odwagi i pewności na skraju ze strachem, która pozwoliła mi zaryzykować upuszczanie tego telefonu na chodniku. Nie powiem, serce skakało mi do gardła kiedy słyszałem znajome chrupnięcia piasku oraz głuchy upadek smartfona ekranem na twardą płytkę. Efekt? Żaden, bo nic się nie stało. Miła odmiana, ale też niczego innego nie oczekiwałem. Wytrzymałość smartfona została też potwierdzona podczas niezależnych testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland.

Poza tym urządzenie jest oczywiście zabezpieczone normą IP69, która gwarantuje całkowitą pyłoszczelność oraz odporność na zalanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, a także IK04 oraz MIL-STD-810H. Potwierdzają kolejno odporność mechaniczną na bezpośrednie uderzenia i odporność na wstrząsy, wibracje oraz pracę w skrajnych zakresach temperatur.

Na bocznej krawędzi umieszczono fizyczny, konfigurowalny przycisk. Pozwala on na przypisanie szybkiego wywołania dowolnej aplikacji – np. natychmiastowego uruchomienia latarki, termowizji czy detektora przewodów – co sprawdza się przy pracy w rękawicach lub trudnych warunkach oświetleniowych.

Widać kompromisy pancernego smartfona, ale wyraźne są również starania utrzymania wysokiego poziomu

Ekran niestety zdradza przeznaczenie HAMMER CONSTRUCTION i nie zaoferuje OLED, tylko standard podobnych sobie urządzeń oraz budżetowców. Bowiem zastosowano w nim panel IPS LCD, od czego się już odzwyczajamy, ale nie jest tak źle, jak brzmi. To wciąż przyzwoity wyświetlacz o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ (2408 × 1080), co daje solidne zagęszczenie na poziomie około 400 ppi. Co więcej, na pocieszenie, odświeżanie jest na współczesnym poziomie. Częstotliwość 120 Hz wyraźnie wpływa na płynność animacji systemowych, przewijania dokumentów i stron internetowych, a to zapewnia ogromny komfort użytkowania.

Jasność maksymalna wyświetlacza jest wystarczająca do odczytania treści w pełnym słońcu na otwartej przestrzeni, chociaż panel IPS oferuje niższy kontrast i płytszą czerń niż wyświetlacze typu OLED. W przeciwieństwie do smartfonów o przeznaczeniu do trudnych warunków, które mam w pamięci, najnowsza propozycja HAMMERa nie sprawiła, żeby przeszło mi przez myśl, jaka strata kolorów! Płynność i po prostu technologia 2026 roku bardzo dają radę.

Ponadto, ekran osłonięto hartowanym szkłem Corning Gorilla Glass 5, a krawędzie ramki zostały delikatnie podniesione, co tworzy bufor chroniący powierzchnię szkła przy upadku na płaskie podłoże, ale można się zdziwić bowiem podwyższona ochrona sprawiła, że ekran nie jest rozciągnięty od krawędzi do krawędzi tylko posiada z półcentymetrową obwódkę. Dodatkowym elementem funkcjonalnym jest obsługa ekranu w rękawicach (tryb podwyższonej czułości dotyku).

Trzeba przyznać producentom, że widać starania w balansowaniu możliwościami w stosunku do ceny, co w czasach ogromnego kryzysu RAM, nie mogło być bardzo łatwym zadaniem. I tak za wydajność HAMMER CONSTRUCTION 3 odpowiada układ MediaTek Dimensity 7100, a towarzyszy mu aż 12 GB pamięci RAM (LPDDR4X) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Pamięć masową można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB.

Biorąc pod uwagę wymagania stawiane przed tym smartfonem, taka specyfikacja przekłada się tutaj na stabilną pracę systemu. Telefon radzi sobie ze sprawnym przełączaniem się między rozbudowanymi aplikacjami roboczymi, przetwarzaniem obrazów termowizyjnych oraz standardową wielozadaniowością. Przy takiej obudowie trudno stwierdzić na pewno, ale nie odczułem dużego nagrzewania podczas nagrań czy innych czynności.

Warto jednak na moment się cofnąć do kwestii systemu, który w pudełku czeka na swoich przyszłych użytkowników w wersji 16, więc niekoniecznie zadowalającej, biorąc pod uwagę, że wiele smartfonów przechodzi teraz na 17, a pewnie za niedługo zobaczymy przymiarki do 18. A niestety producent deklaruje wydanie, zaledwie jednej głównej aktualizacji wersji Androida i na pocieszenie dostarczanie poprawek bezpieczeństwa przez okres 5 lat.

Narzędzia specjalistyczne HAMMER pokazują jak na dłoni, do czego został stworzony ten smartfon

HAMMER CONSTRUCTION 3 nie bez powodu jest niczym technologiczny pancernik. Został stworzony dla specjalistów z trudnych branż, a przede wszystkim powiązanych z tworzeniem, czy to wykańczanie wnętrz, stolarka, stawianie murów i wiele podobnych. Upadki nie stanowią zagrożenia, a wewnątrz czekają moduły diagnostyczne. Eliminują one konieczność przenoszenia osobnych urządzeń pomiarowych w ramach podstawowych prac.

HeatView sprawi, że każdy będzie mógł się pobawić w Predatora. Nie wiem, czy to dobrze dla domowników i współpracowników, ale osoba używająca będzie miała frajdę. Moduł termowizyjny współpracuje z aplikacją HeatView, która umożliwia właśnie rejestrowanie obrazów termicznych, nakładanie konturów obrazu widzialnego na matrycę cieplną (MSX) oraz dokonywanie punktowych pomiarów temperatury w czasie rzeczywistym.

Działa to bardzo płynnie i poza zdjęciami i podglądem, można też po prostu nagrywać wideo, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Poza tym aplikacja oferuje bardzo szeroki zakres personalizacji tej funkcji od różnych barw, przez zakresy temperatur.

Nowością tego urządzenia jest kolejne przydatne narzędzie, czyli wykrywacz przewodów pod napięciem. Funkcja ta wykorzystuje wewnętrzne czujniki pola elektromagnetycznego do lokalizowania kabli pod napięciem ukrytych pod tynkiem, a nawet sięgnie przez inne materiały jak tafla lustra czy płyta regipsowa.

Obsługa opiera się na bardzo prostym interfejsie, wskaźnik na ekranie zmienia barwę z zielonej (brak sygnału) przez pomarańczową do pulsującej czerwieni połączonej z wibracją i sygnałem dźwiękowym w miejscu o najsilniejszym natężeniu pola. Ot, cała filozofia. Warto jednak pamiętać, że to wciąż jest smartfon i moduł należy traktować jako narzędzie pomocnicze.

Super przydatną funkcją jest dalmierz laserowy, który wiem, że nie jest w użyciu na co dzień, lecz jest wiele scenariuszy, kiedy się może przydać i to nie tylko w budowlance, ale też dekoracji mieszkania i domu. Na górnej krawędzi obudowy po prostu wbudowano laserowy miernik odległości o zasięgu do 50 metrów. Fajnie, że nie trzeba pamiętać o długości smartfona. Można ustawić czy aplikacja ma wliczać telefon do obliczeń.

Kamera noktowizyjna opiera się na matrycy o rozdzielczości 24 MP oraz wsparciu diod emitujących światło w podczerwieni (IR). Pozwala na rejestrowanie czarno-białego obrazu w całkowitej ciemności, gdzie standardowy aparat nie jest w stanie wygenerować czytelnego obrazu bez użycia flesza. Rozdzielczość 24 MP zapewnia zadowalającą szczegółowość i czytelność przestrzeni.

Zdjęcia też da się zrobić i nawet funkcji jest wiele, ale nie ma co liczyć na fajerwerki

Skoro mowa o aparatach, te oferują zaskakująco szeroki wachlarz funkcji, lecz ilość obiektywów nie jest oszałamiająca. Przyda się w codzienności, a i nawet z wakacji przywieziecie ze sobą wiele zdjęć. No dobrze, ale co my tu mamy? Na użytkownika czekają trzy obiektywy, dwa z tyłu i jeden z przodu do selfie i wideorozmów:

główny z matrycą 50 MP i przysłoną f/1.8, a i było wystarczająco miejsca na OIS (stabilizację obrazu),

drugi obiektyw główny to 24 MP, również f/1.8,

I w końcu przedni to aż 32 MP.

Jak widać, nie jest to smartfon, w którym się znalazło miejsce dla obiektywu peryskopowego i trzeba się zadowolić czterokrotnym zoomem cyfrowym. To naturalnie nie pozwoli na spektakularne fotografie z dużych odległości, lecz pozostaje przyzwoitym zestawem, szczególnie kiedy jest ładna pogoda, bo to gwarantuje, że nastrój nie zostanie popsuty na zrobionym zdjęciu. Co więcej, zastosowanie OIS zwiększa pewność uchwycenia chwili w dobrej ostrości.

Poza tym ma zaskakująco wiele trybów. Jest możliwość pracy z przednim i głównym aparatem jednocześnie, można przy pomocy AI pozwolić smartfonowi rozpoznawać temat zdjęcia (ludzie, budynki), aby ten dobrał odpowiednie ustawienia. Jest i tryb Beaty, panorama, gif i oczywiście nagrywanie w FullHD w 30 FPS.

Zdjęcia zachowują właściwe kolory i nie mają problemów z jaskrawością, wręcz nawet troszkę za mocno czasami podbijają soczystość niektórych kolorów. Nie jestem też pewien, co się wydarzyło z częścią zdjęć, wydaje mi się, że zoom używa sztucznej inteligencji, która sprawia, że zdjęć lepiej nie przybliżać. Poza tym jest dobrze, a już na pewno na potrzeby grupy docelowej, żeby wykonać zdjęcia dla klienta, czy siebie, aby śledzić postępy prac.

Smartfon stworzony dla bardzo konkretnego odbiorcy

HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G to konstrukcja stworzona dla bardzo konkretnego odbiorcy, który wybiera inaczej niż przeciętny użytkownik smartfona. To ktoś szukający dosłownie sprzętu potrafiącego reagować, w najtrudniejszych warunkach oraz w nich się przydającego. W końcu smartfon zazwyczaj siedzi grzecznie w kieszeni, więc gdy pojawi się potrzeba wykonania szybkiego pomiaru odległości – jest pod ręką. Nie ma pewności czy za ścianą jest kabel, ale coś tam świta? Proszę bardzo.

Wśród tych praktycznych zastosowań nie zabrakło miejsca dla przyzwoitych zdjęć, dobrego ekranu oraz naprawdę dużej baterii wspierającej ładowanie do 30W przy użyciu kabla USB-C, a i nawet indykcyjnego do 15W. Co więcej, jeżeli potrzebujecie kogoś poratować w potrzebie energii, nie ma problemu, bo HAMMER przewidział dobroć swoich użytkowników i dodał funkcję ładowania zwrotnego.

Wysoka masa i gabaryty są ceną za trwałość obudowy oraz dużą pojemność baterii i wiele dodatkowych, unikalnych modułów. Zastosowanie odświeżania 120 Hz, wydajnego układu z 12 GB RAM, łączności 5G, eSIM oraz optycznej stabilizacji w aparacie głównym sprawia, że pod kątem użytkowym nie ustępuje on codziennym smartfonom ze średniej półki, ale…

W końcu zawsze jest “ale”. Trudną kwestią jest jeszcze ten koszt najbardziej odczuwalny, czyli cena. Producent oferuje HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G w cenie 3099 złotych, a to jest dość sporo za specyfikacje średniej półki. Warto też pamiętać, że smartfon jest też dostępny w zielonej wersji militarnej (3 199 zł), a także w tańszej wersji bez kamery termowizyjnej (2 099 zł), za to również z detektorem.

To jednak wymaga jeszcze dopowiedzenia, bowiem to nie jest smartfon ze średniej półki, tylko urządzenie niczym szwajcarski scyzoryk z bardzo konkretną misją ułatwienia życia specjalistom działającym w trudnych warunkach i to właśnie ich ten telefon zadowoli. Miło widzieć, że pomimo kompromisów, to w tym segmencie jest godnie i elegancko.