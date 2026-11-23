W ramach oficjalnej współpracy z Warner Bros. producent wypuścił limitowaną wersję swojego tegorocznego modelu Gen 3, nazwaną wprost The One Ring. Żeby sprostać temu mianu, producent wręcz musiał dodać ikoniczną inskrypcję znaną z Władcy Pierścieni. Czy na tym koniec nawiązań?

RingConn stworzył oficjalny smart ring z Władcy Pierścieni

Nowość od RingConn wyceniono na 399 dolarów (około 1600 złotych przed doliczeniem podatków), co oznacza lekką dopłatę względem standardowej wersji trzeciej generacji. Ważniejsze jest jednak, co otrzymujemy w zamian. Przede wszystkim sam grawerunek, a do tego pełne kolekcjonerskie doświadczenie, czyli specjalnie zaprojektowane pudełko, stylizowany zestaw do dobierania rozmiaru oraz ekskluzywną skórkę Śródziemia w towarzyszącej aplikacji na smartfonie.

Inskrypcja w Czarnej Mowie Mordoru, napisana przy użyciu elfickiego pisma została umieszczona inaczej niż w pierwowzorze, ale to głównie dlatego, że w środku nie byłoby takiej możliwości. Wnętrza smart ringów są wykonane z innego tworzywa i skrywają sensory, więc nie było tam opcji na dodawanie grawerunku. Zresztą, na wierzchu gadżetu wygląda to zdecydowanie lepiej.

Trochę jestem zawiedziona, że nikt nie pokusił się tu o więcej smaczków lub o dodanie czegoś bardziej specjalnego. Tu się aż prosiło o dodatek do liczenia kroków, który porównywałby nasze wysiłki z trasą pokonaną przez Drużynę Pierścienia lub po prostu coś w stylu licznika kroków do Mordoru. Niby nic wielkiego, ale sądzę, że fanom sprawiłoby to sporo frajdy. Mi na pewno. Niestety RingConn albo nie wpadł na ten pomysł, albo nie chciał się aż tak wysilać. Jest też oczywiście opcja, że jakoś utrudniały to zapisy licencyjne. Niezależnie od powodu, takiej opcji na pokładzie nie znajdziemy, więc pozostaje nam tylko standardowe, nudne liczenie kroków.

Jeden Pierścień, by monitorować tętno, sen i poziom stresu

Pod względem konstrukcyjnym The One Ring zachowuje wszystkie atuty standardowego modelu Gen 3. Tytanowa obrączka ma zaledwie 2,3 milimetra grubości i w zależności od wybranego rozmiaru waży od 2,5 do 3,5 grama, dzięki czemu po kilku minutach niemal przestaje się ją czuć na dłoni. Jej wnętrze wyłożono żywicą epoksydową klasy medycznej, pod którą ukryto czujniki tętna, temperatury skóry oraz ruchu.

Jednym z najciekawszych rozwiązań w tej generacji jest wbudowany silniczek wibracyjny. Zamiast zmuszać użytkownika do ciągłego zerkania w aplikację na telefonie, pierścień dyskretnie daje znać lekką wibracją na palcu, gdy wykryje gwałtowny skok poziomu stresu, zbyt długi brak ruchu przy biurku albo niski poziom naładowania baterii.

Od strony analitycznej pierścień oferuje kompletny zestaw funkcji zdrowotnych, które też już znamy. Urządzenie monitoruje nocne trendy ciśnienia krwi (określane przez producenta jako Vascular Health Insights), natlenienie krwi, całodobowy poziom stresu oraz cykl menstruacyjny. Potrafi również śledzić wzorce bezdechu sennego i automatycznie wykrywa moment rozpoczęcia treningu. Zebrane pomiary można bez problemu synchronizować z platformami Apple Health oraz Google Health Connect, a wbudowana pamięć pozwala przechowywać dane w trybie offline nawet przez 10 dni, jeśli nie łączymy pierścienia z telefonem każdego dnia.

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Imponująco wypada też czas pracy na jednym ładowaniu, zwłaszcza biorąc pod uwagę miniaturowe wymiary ogniwa. Według deklaracji RingConn pierścień wytrzymuje od 11 do 14 dni przy wyłączonych alertach wibracyjnych lub od 10 do 12 dni, gdy korzystamy z powiadomień haptycznych. W zestawie znajduje się bezprzewodowe etui ładujące z zapasem energii wystarczającym na około 150 dni czuwania, a samo uzupełnienie baterii w obrączce zajmuje około 90 minut.

Pod względem wytrzymałości nie jest to raczej poziom Jedynego Pierścienia, ale dzięki 10 ATM, można się w nim kąpać, a także pływać w basenie. Nie ma więc na co narzekać pod tym względem. Pod innymi w sumie również nie, bo model Gen 3 to naprawdę solidny smart ring pod względem specyfikacji, a w tej wyjątkowej wersji dodatkowo wygląda świetnie. Co prawda szkoda, że nawiązań nie ma więcej, ale cóż, najwyraźniej nie można mieć wszystkiego.

Źródło: RingConn