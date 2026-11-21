Najnowszym dowodem na to podejście jest model Touchdown Mickey (oznaczony symbolem AW1739-02W), łączący wizerunek najsłynniejszej myszy świata z klimatem futbolu amerykańskiego.

Zegarek trafił właśnie do sprzedaży na amerykańskiej stronie producenta w cenie 395 dolarów (co w bezpośrednim przeliczeniu daje około 1600 złotych) i wyraźnie celuje w dwa światy naraz. Z jednej strony chce trafić do kolekcjonerów pamiątek Disneya oraz fanów sportowych rozgrywek na stadionie. I trzeba przyznać, że robi to całkiem udanie.

Taktyczna tablica trenera zamiast zwykłych indeksów

Najwięcej dzieje się oczywiście na samej tarczy, utrzymanej w stonowanym, oliwkowozielonym odcieniu przywodzącym na myśl murawę boiska. W jej centrum znalazła się dynamiczna ilustracja Myszki Miki biegnącej z piłką do futbolu amerykańskiego, zaprojektowana specjalnie przez duet artystów Disneya – Johna i Shelley Loterów.

Projektanci Citizena wykazali się tu jednak sporą pomysłowością i zamiast doklejać rysunek do standardowego cyferblatu, przerobili całą architekturę wskazań na wzór trenerskiego zeszytu z rozrysowaną taktyką gry. Tradycyjne indeksy godzinowe ustąpiły miejsca luminescencyjnym symbolom X oraz O przeplatanym strzałkami kierunkowymi wyznaczającymi tor biegu zawodników, natomiast zewnętrzny pierścień ozdobiono podziałką inspirowaną liniami jardowymi stadionu (w tym wyraźnie zaznaczoną linią 50. jarda).

Zarówno wskazówki, jak i taktyczne oznaczenia pokryto masą świecącą, dzięki czemu godzinę bez trudu odczytamy również po zmroku. Zresztą, po ciemku tarcza wygląda jeszcze ciekawiej, przez to, że nie mamy tu zwykłych cyferek.

Myszka Miki na masywnej kopercie, idealnej dla sportowca

Pod względem gabarytów nie jest to maleństwo, które w sumie mogłoby się kojarzyć z kreskówkową postacią. Koperta ze stali szlachetnej pokrytej szarą powłoką jonową mierzy solidne 44,3 milimetra średnicy. Tarczę osłania wypukłe szkło mineralne, choć w tym przedziale cenowym wielu użytkowników wypatruje już szafiru bardziej odpornego na zarysowania, producent podkreśla, że obły profil szkła mineralnego lepiej znosi przypadkowe uderzenia. Całość zawieszono na czarnym, skórzanym pasku z kontrastowym przeszyciem i klasyczną sprzączką.

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Wewnątrz koperty pracuje autorski mechanizm kwarcowy Citizen J810 Eco-Drive ze wskazaniem godzin, minut, sekund oraz dyskretnym okienkiem datownika. Zastosowanie technologii Eco-Drive oznacza, że zegarek czerpie energię zarówno ze światła słonecznego, jak i sztucznego oświetlenia w pomieszczeniach, ładując wbudowane ogniwo i całkowicie eliminując potrzebę okresowej wymiany baterii u zegarmistrza.

Mimo raczej popkulturowego charakteru, producent nie poskąpił także na wytrzymałości, która zresztą cechuje większość jego modeli. Zegarek oferuje wodoszczelność na poziomie 100 metrów (WR100 / 10 Bar), więc bez obaw można z nim brać prysznic czy pływać w basenie, choć do głębokiego nurkowania ten zawodnik raczej się nie nadaje.

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Citizen regularnie pokazuje, że gadżety związane z popkulturą wcale nie muszą wyglądać tanio lub jak dziecięce zabawki. To na pewno świetne podejście, bo nie ukrywajmy, zegarek za ponad 1500 złotych kupują fani, a nie dzieci.

Źródło: Citizen