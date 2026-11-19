Zero powiadomień, EKG i dwa tygodnie bez ładowarki. Oto Rollme PulseFit

Konstrukcja stawia na pełny minimalizm i pasywne zbieranie danych w tle. Korpus opaski wykonano z lotniczego aluminium obrabianego na maszynach CNC w formie jednolitej bryły, którą zestawiono z gęsto tkanym, przyjemnym dla oka paskiem nylonowym.

Dzięki rezygnacji z ekranu urządzenie nie bombarduje użytkownika komunikatami z aplikacji czy wiadomościami – jedyną formą bezpośredniego kontaktu pozostaje wbudowany silnik wibracyjny odpowiadający za podstawowe alarmy i przypomnienia. Całość uszczelniono zgodnie z normą 5 ATM, co pozwala bez obaw pływać z opaską na basenie.

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Sercem urządzenia jest układ JL 7013A współpracujący z sensorem biometrycznym Goodix 3228T. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie dotykowej powierzchni do pomiaru EKG bezpośrednio na froncie obudowy (ta mała, srebrna plakietka), co według deklaracji producenta zapewnia wygodniejszy dostęp niż w przypadku tradycyjnych elektrod montowanych na bocznych krawędziach. Opaska rejestruje w czasie rzeczywistym zmienność rytmu zatokowego (HRV), a towarzysząca jej aplikacja mobilna wykorzystuje wykresy rozrzutu Lorenza do oceny kondycji układu krążenia oraz aktywności autonomicznego układu nerwowego.

Poza całodobowym pomiarem tętna, natlenienia krwi (SpO2) oraz analizą snu, producent przypisuje opasce niezwykle szeroką listę dodatkowych możliwości diagnostycznych. W specyfikacji wymieniono między innymi szacowanie ciśnienia krwi, analizę składu ciała (w tym wskaźnika BMI, poziomu tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej), a nawet monitorowanie poziomu glukozy, kwasu moczowego oraz lipidów we krwi.

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Oczywiście, w przypadku tak zaawansowanych wskaźników uzyskiwanych z niedrogiego czujnika optycznego na nadgarstku warto oczywiście zachować zdrowy dystans i traktować je wyłącznie jako orientacyjne trendy, a nie zamiennik badań medycznych. To zresztą tyczy się większości urządzeń noszonych, jedynie z nielicznymi wyjątkami, takimi jak Huawei Watch D, który oferuje certyfikowany medycznie moduł mierzenia ciśnienia. Mimo to, miło, że mamy tutaj taką ich mnogość.

Brak energochłonnego wyświetlacza przekłada się bezpośrednio na długi czas pracy z dala od gniazdka. Wbudowany akumulator o pojemności 200 mAh wystarcza nawet na 15 dni standardowego użytkowania oraz ponad 30 dni w trybie czuwania, co jest świetnym wynikiem. Z kolei uzupełnianie energii odbywa się za pomocą ładowarki magnetycznej, a za synchronizację danych ze smartfonem odpowiada moduł Bluetooth 5.3. Dodatkowym udogodnieniem w aplikacji jest funkcja zdalnej opieki, pozwalająca bezpiecznie udostępniać zebrane parametry zdrowotne upoważnionym członkom rodziny, więc opaska sprawdzi się też u osób starszych.

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Jak przystało na Rollme, cena nie powala i zdecydowanie należy do bardzo atrakcyjnych, zwłaszcza gdy porównamy ją z takimi urządzeniami, jak Fitbit Air czy Garmin Cirqa. PulseFit jest już do kupienia w oficjalnym sklepie internetowym producenta w cenie 59,99 dolara (około 245 złotych). Do wyboru dostajemy trzy warianty kolorystyczne: czarny (Phantom Black), tytanową szarość (Titanium Gray) oraz różowy kwarc (Rose Quartz), a w ramach oferty promocyjnej producent dorzuca do zestawu dodatkowy pasek z tkanego nylonu.

Źródło: Rollme