Najnowsza propozycja – Purity Curvy HMS Sapphire Sport Edition – również idzie tą drogą, celując dokładniej w sportowe warianty z tourbillonem, których inne odsłony widzieliśmy zresztą wcześniej w tym roku. Tym razem producent położył jeszcze większy nacisk na ergonomię, odporność na trudy codziennego noszenia oraz swobodę zmiany wyglądu samego zegarka.

ArtyA prezentuje nowy model z szafirowego szkła

W zasadzie już sama, nieco rozbudowana nazwa modelu mówi nam bardzo wiele o jego konstrukcji. Purity odnosi się do minimalistycznej linii z odsłoniętym werkiem, Curvy opisuje beczułkowaty kształt obudowy, skrót HMS sygnalizuje klasyczny układ wskazań godzin, minut i sekund, natomiast dopisek Sport Edition nawiązuje do opływowej, niezwykle odpornej na zarysowania formy z możliwością personalizacji.

Wchodząc w szczegóły najlepiej zacząć oczywiście od samej koperty o wymiarach 38,5 na 43 milimetry. Od razu widać tu nietypowy zabieg, bo koronkę, która zwykle jest raczej na godzinie trzeciej, tu przeniesiono na górę, na godzinę dwunastą. To pozwoliło zachować symetrię zaokrąglonych boków.

Obudowę wycięto z materiału Saphir Absolu, czyli zastrzeżonego przez markę syntetycznego szkła szafirowego o czystości optycznej, osiągającego dziewiąty stopień w dziesięciostopniowej skali twardości Mohsa. Innymi słowy, zegarek jest w praktyce niemal całkowicie odporny na zarysowania, choć nadanie mu opływowego, beczułkowatego kształtu wymaga żmudnej i kosztownej obróbki narzędziami diamentowymi. Całość pokryto dodatkowo potrójną powłoką antyrefleksyjną, aby wyeliminować uciążliwe odblaski światła.

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Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ArtyA przygotowało koperty z barwionego kryształu w różnych odcieniach. Tymczasem jest to nic innego, jak sprytna iluzja, bo szkło jest całkowicie bezbarwne. Co więc odpowiada za kolory? Uszczelka dekla, która rozprasza barwę wewnątrz przezroczystej bryły. Takie rozwiązanie pozwala również na personalizację zegarka, ponieważ wystarczy udać się do autoryzowanego punktu marki, aby wymienić zarówno samą uszczelkę, jak i dopasowany do niej skórzany pasek na jeden z siedmiu dostępnych kolorów – pomarańczowy, czarny, niebieski, fioletowy, biały, żółty lub turkusowy.

Przez pasek cena usługi zapewne będzie wyższa, jednak tak czy inaczej, to bardzo ciekawe podejście, którego w tym segmencie raczej się nie spotyka. Zwykle niezależni twórcy stawiają na jeden design, a my musimy go zaakceptować. Tutaj akcent kolorystyczny może ulegać zmianie, nadając zegarkowi inny charakter za każdym razem.

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Przez przezroczystą obudowę widać w pełnej krasie autorski mechanizm Stairway to Heaven, opracowany wspólnie ze specjalistami ze studia Télôs. Kaliber ten, który po debiucie w 2024 roku w okrągłych kopertach ze stali i ceramiki, a później w wariantach z tytanu i NanoSapphire, zyskał już status znaku rozpoznawczego marki, ma formę pionowej cyfry osiem zawieszonej w przestrzeni.

W górnej części tej konstrukcji, na godzinie dwunastej, umieszczono dwa równoległe bębny sprężyny zapewniające solidne 72 godziny rezerwy chodu. Tuż nad nimi znajduje się pierścień godzin i minut, przecinany przez mniejszą tarczę małego sekundnika. Dolną pętlę ósemki zajmuje natomiast najbardziej widowiskowy element całego układu, czyli koło balansowe pracujące z częstotliwością 4 Hz, które wydaje się swobodnie lewitować w pustce podtrzymywane jedynie przez kaskadowo ułożone, schodkowe mostki – to właśnie im mechanizm zawdzięcza swoją nazwę. Wykończenie detali łączy tu surową nowoczesność z ręcznym rzemiosłem, zestawiając piaskowane mikrokulkami powierzchnie mostków z ręcznie polerowanymi krawędziami.

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Tak niezwykły zegarek nie może być oczywiście tani i łatwo dostępny. ArtyA Purity Curvy HMS Sapphire Sport Edition jest więc bardzo limitowanym modelem, bo powstanie zaledwie 99 egzemplarzy, a każdy z nich ma kosztować 55 tysięcy euro, czyli przeszło 240 tyś. złotych. W tym segmencie takie ceny nie są niczym szczególnym, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z tak niezwykłymi i limitowanymi edycjami.

Źródło: ArtyA