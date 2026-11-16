Pożegnanie z tytanem? Ulysse Nardin prezentuje ostatnią taką odsłonę kultowego modelu FREAK [S]

Jak się okazuje, to swoiste zamknięcie pewnego etapu. Producent zapowiedział bowiem, że jest to ostatnia limitowana odsłona tego modelu zamknięta w tytanowej kopercie. Co więc czeka nas dalej?

Czy może mi ktoś wyjaśnić, jak się tu odczytuje godzinę?

Wystarczy spojrzeć na ten model, by całkowicie się pogubić. Na tej tarczy nie uświadczymy na pierwszy rzut oka praktycznie niczego, co znamy ze zwykłych zegarków. Nie ma tu bowiem wskazówek, cyfr i innych znaczników. Na szczęście odczyt czasu nie jest aż tak skomplikowany, jak może się wydawać. Z kolei fani serii będą się tu czuli swobodnie, bo względem innych modeli nie zaszły tu żadne zmiany.

Zamiast poruszać lekkimi wskazówkami po nieruchomej tarczy, zegarek obraca całym swoim mechanizmem. Sercem konstrukcji jest manufakturowy kaliber UN-251, przypominający z wyglądu niewielki statek kosmiczny. Ten latający układ karuzelowy wykonuje pełny obrót co sześćdziesiąt minut, a umieszczony na jego szczycie wskaźnik pokazuje bieżące minuty. Choć do czegoś takiego na pewno trzeba się przyzwyczaić, to wygląd zdecydowanie to rekompensuje.

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Cała trójwymiarowa architektura składa się z 373 komponentów ułożonych na sześciu odrębnych płaszczyznach przekładni. Wewnątrz pracują dwa powiększone krzemowe oscylatory oraz wychwyty wykonane w autorskiej technologii DiamonSIL (łączącej krzem z powłoką diamentową), a w pełni naciągnięta sprężyna zapewnia 72 godziny rezerwy chodu. Całość zamknięto w 45-milimetrowej kopercie z tytanu z przeszklonym, szafirowym deklem i zestawiono z dopasowanym kolorystycznie paskiem ze skóry cielęcej w odcieniu fioletu.

Skoro już wspomniałam o fiolecie, to musimy się przy tym pochylić na dłużej, bo to właśnie tło pracującego mechanizmu stanowi największą nowość w premierowej wersji. Po raz pierwszy w historii tej linii Ulysse Nardin zastąpił ciemną powierzchnię obrotowym dyskiem godzinowym wykonanym z 18-karatowego białego złota, który ręcznie pokryto fioletową emalią w technice giloszowania Guilloché-Flinqué. Za realizację tego detalu odpowiada należąca do marki pracownia Donzé Cadrans.

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Takie połączenie klasycznego rzemiosła z awangardową mechaniką daje zaskakujący efekt, od którego ciężko jest oderwać wzrok. Głęboki, fioletowy połysk pod spodem sprawia, że zawieszony nad nim zespół napędowy wydaje się dosłownie lewitować w przestrzeni, trochę jak jakiś statek kosmiczny. Co jednak ciekawe, dysk sam w sobie nie jest tylko ozdobą, bo pełni funkcję wskazówki godzinowej, wykonując pełny obrót wokół własnej osi raz na dwanaście godzin.

Pięćdziesiąt sztuk na pożegnanie z tytanem

Ulysse Nardin FREAK [S PURPLE ENAMEL] od samego startu powstaje jako unikat dla wąskiego grona kolekcjonerów. Produkcja została bowiem ściśle ograniczona do zaledwie 50 egzemplarzy na cały świat, a cenę ustalono na poziomie 171 200 euro (ponad 753 tyś. złotych).

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Chociaż cena jest naprawdę zaporowa, to nie wątpię, że szybko się rozejdzie. Dotychczasowe modele z serii FREAK cieszyły się ogromną popularnością, więc ten nie będzie wyjątkiem, zwłaszcza że już sama ścisła limitacja zrobi swoje. No i do tego fakt, że będzie to ostatni tytanowy zegarek z kolekcji również działa na plus i kolekcjonerzy nie będą mogli przepuścić takiej okazji.

Źródło: Ulysse Nardin