Nie wyglądają jak zegarki, ale nimi są. W dodatku kosztują tyle, co nowe mieszkanie

Pierwszym owocem tego przedsięwzięcia jest kolekcja Skull Flowers Cylindrical Jumping-Hour Tourbillon, składająca się z pięciu ściśle limitowanych modeli, w których granica między ekstrawagancką biżuterią a mechaniką precyzyjną niemal całkowicie się zaciera. Na pierwszy rzut oka te modele w ogóle zegarków nie przypominają i właśnie o to chodzi.

Symbolika życia i śmierci wpisana w tytanową bryłę

Zamiast umieszczać swoje grafiki na tradycyjnej, okrągłej tarczy, artysta nadał samej kopercie kształt czaszki. Całość wykonano z tytanu poddanego piaskowaniu i pokrytego czarną powłoką DLC. Same gabaryty są tu całkiem spore, bo zegarek mierzy blisko 44 milimetry szerokości i aż 18,4 milimetra w najgrubszym punkcie. Dla osób nieznających wcześniejszej twórczości Japończyka zestawienie ponurej czaszki z radosnymi kwiatami w oczodołach może wydawać się zaskakujące, jednak w sztuce Murakamiego to stały, głęboko zakorzeniony motyw.

Kwiaty symbolizują tu witalność i afirmację życia, podczas gdy czaszka przypomina o nieuchronności przemijania, tworząc kontrast współistniejący obok siebie na jednym nadgarstku. Najciekawszy jest jednak fakt, że te kwiaty w oczodołach nie są jedynie specyficzną ozdobą. Osadzono je bowiem na miniaturowych łożyskach kulkowych, dzięki czemu wprawiane są w ruch i wirują przy każdym poruszeniu ręki właściciela, ożywiając surową, metalową powierzchnię.

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Wizualna strona robi wrażenie, ale skoro to zegarek, to warto zerknąć na to, jak czas jest tu w ogóle odczytywany, bo klasycznych wskazówek tu nie uświadczymy. Byłyby zresztą zbędne, skoro żadnej tarczy też nie ma. Wskazanie czasu przeniesiono tu na sam dół, mniej więcej na godzinę szóstą, a dokładniej pod „usta” czaszki. Tam umieszczono cylindryczny wyświetlacz ze skaczącą godziną (cylinder przeskakuje na kolejną cyfrę wraz z początkiem każdej pełnej godziny) oraz obracający się dysk minutowy.

Projektanci odeszli również od standardowej koronki wystającej z boku obudowy, która mogłaby zaburzyć symetrię całości. Zamiast niej na lewej krawędzi koperty ukryto dyskretny przycisk służący do przełączania trybów i ustawiania godziny. Odwracając zegar na drugą stronę, przez szafirowy dekiel można podziwiać pracujący latający tourbillon. Za napęd odpowiada ręcznie nakręcany mechanizm przygotowany przez szwajcarską manufakturę Kross Manufacture, który po pełnym naciągnięciu zapewnia imponującą, pięciodniową rezerwę chodu.

Kolekcjonerska rzadkość z ceną z najwyższej półki

Murakami od samego początku pozycjonuje swoją nową markę w segmencie zarezerwowanym dla najzamożniejszych pasjonatów sztuki i mechaniki. Każdy z pięciu wariantów wchodzących w skład serii Skull Flowers powstanie w nakładzie zaledwie dwunastu egzemplarzy, co z miejsca podnosi ich prestiż.

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Zresztą, same ceny pokazują, że nie mamy tu do czynienia z czymś zwyczajnym. Kwoty za poszczególne konfiguracje wahają się bowiem od 85 000 do 148 000 franków szwajcarskich (ok. 400 tyś. – 800 tyś.). Tak, Murakami życzy sobie za swoje zegarki tyle, ile kosztuje mieszkanie. Brzmi to jak kompletna abstrakcja, choć z drugiej strony, nie takie ceny widzieliśmy już w branży zegarmistrzowskiej. Tak czy inaczej, sam projekt naprawdę przyciąga wzrok i jest czymś nowym, choć zapewne w gust miłośników klasyki zdecydowanie się nie wpasuje.

Źródło: Takashi Murakami