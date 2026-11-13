Samsung chce mierzyć nam tłuszcz. Wykorzysta do tego Galaxy Watch

Problem polega na tym, że o ile grubość fałdy pod skórą można ocenić łatwo, o tyle wiarygodne zmierzenie tłuszczu trzewnego wymaga dziś wizyty w klinice i wykonania rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. Domowe inteligentne wagi co prawda podają szacunkowe wskaźniki oparte na analizie impedancji bioelektrycznej, ale ich powtarzalność pozostawia sporo do życzenia. Samsung uznał najwyraźniej, że da się to zrobić znacznie dokładniej bez wychodzenia z domu i czekania na skomplikowane badania.

Jak zmierzyć tłuszcz trzewny w domowych warunkach?

W amerykańskim urzędzie patentowym pojawił się wniosek zgłoszony przez koreańskiego producenta, zatytułowany „Method and system for estimation of abdominal fat” (metoda i system szacowania tłuszczu brzusznego). Zamiast polegać na jednym, niedoskonałym pomiarze, inżynierowie Samsunga zaproponowali połączenie dwóch różnych technologii w spójny system diagnostyczny.

Pierwszym elementem układanki jest radar ultraszerokopasmowy (UWB). Nadajnik wysyłający krótkie impulsy radiowe o szerokim spektrum częstotliwości zostaje skierowany w okolice brzucha – według dokumentacji patentowej urządzenie należy przyłożyć w odległości około 3 do 10 centymetrów od pępka. Na podstawie amplitudy i fazy odbitego sygnału system jest w stanie dość precyzyjnie oszacować warstwę samego tłuszczu podskórnego.

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Sam odczyt z radaru nie mówi jednak wszystkiego o tym, co dzieje się głębiej. Dlatego w drugim kroku algorytm sięga po dane z analizy impedancji bioelektrycznej (BIA) oraz podstawowe parametry użytkownika – takie jak wzrost, waga, wiek i płeć – aby wyliczyć całkowitą ilość tłuszczu w obrębie jamy brzusznej. Proste działanie matematyczne pozwala następnie odjąć warstwę podskórną od całości, ujawniając, ile mniej przyjaznej tkanki ukrywa się bezpośrednio wokół narządów.

Nowość dla Galaxy Watch?

Oczywiście, zgłoszenie patentowe opisuje sprzęt w dość ogólnych kategoriach, jednak na tej podstawie nietrudno dopasować tę układankę do urządzeń, które Samsung już dziś produkuje. Czujniki do pomiaru składu ciała metodą BIA są obecne w zegarkach z serii Galaxy Watch nieprzerwanie od debiutu modelu Galaxy Watch 4 w 2021 roku. Z kolei moduły UWB od dawna trafiają do flagowych smartfonów Galaxy oraz lokalizatorów SmartTag, gdzie dotąd służyły głównie do szukania zgubionych kluczy czy otwierania samochodu.

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Oznacza to, że już teraz taki pomiar byłby możliwy, odbywając się we współpracy obu urządzeń – na przykład poprzez przyłożenie smartfona z radarem UWB w okolice brzucha przy jednoczesnym odczycie z czujników zegarka na nadgarstku – albo zostać w przyszłości zintegrowany bezpośrednio w nowej generacji smartwatchy, gdyby koreański gigant zdecydował się zmieścić w nich odpowiedni nadajnik radiowy. To zresztą byłaby najrozsądniejsza opcja, biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy posiadacz Galaxy Watch ma smartfon Galaxy.

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Na pewno to ciekawy kierunek rozwoju, którego do tej pory konkurencja jeszcze nie zbadała. Na rynku urządzeń ubieralnych trwa zażarta rywalizacja o nowości i producenci dwoją się i troją, by znaleźć coś, czego inni nie oferują. Jeśli południowokoreański gigant przekuje ten patent w realną technologię, może mieć przewagę. O ile to zrobi, bo samo zgłoszenie patentu niczego nie gwarantuje.

Źródło: Wearable