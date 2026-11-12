Nowości tylko dla najnowszych modeli. Seria Galaxy S27 idzie w ślady iPhone’ów

Znany z wiarygodnych doniesień informator Sonny Dickson opublikował fotografię przedstawiającą fizyczne atrapy nadchodzącej linii Galaxy S27, a konkretnie wariantów Ultra, Pro oraz Plus. Tego typu makiety trafiają zazwyczaj z wyprzedzeniem do producentów etui oraz akcesoriów, dlatego dość wiernie oddają ostateczne kształty obudowy. Najwyraźniej dotychczasowe plotki znów się potwierdzają.

Nowa wyspa aparatów tylko dla wybranych

Już od tygodni po sieci krążą rendery przedstawiające nadchodzącego ultraflagowca, który ma zyskać zupełnie inny wygląd wyspy aparatów niż to, co widzieliśmy w ostatnich kilku generacjach. Zamiast minimalistycznych sensorów lub pigułki, dostaniemy nowy moduł, rozciągający się szeroko przez całą górą część obudowy. Takie rozwiązanie widzieliśmy już w iPhone’ach Pro, choć najbardziej przypomina to Honor 600, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejscowienie sensorów. Te znajdą się po lewej stronie. Dostaniemy dwa większe „oczka”, wyraźnie wystające ponad wyspę oraz dwa mniejsze obok.

Dzięki nowemu przeciekowi wiemy, że taki design dostanie nie tylko Galaxy S27 Ultra, ale również nowość w ofercie, czyli Galaxy S27 Pro. Pod tym względem to dokładnie taka sama strategia, jaką przy designie przyjął Apple, kiedy wprowadził nową wyspę w swoich modelach.

Tymczasem Galaxy S27+, którego makietę też możemy zobaczyć, pozostanie przy projekcie znanym z poprzedniej generacji. Oznacza to pionowo ułożone sensory otoczone minimalistyczną pigułką, z oczkiem lampy błyskowej, umieszczonym po prawej stronie. Chociaż nie widzimy modelu podstawowego, śmiało można założyć, że on również nie zmieni się względem poprzednika.

Podział również pod maską. Wraca temat Exynosa

Oczywiście różnice między modelami na tym się nie skoczą. Z dotychczasowych doniesień wynika, że koreański gigant planuje również wyraźny podział w kwestii zastosowanych procesorów. Snapdragon 8 Elite Gen 6 zostanie zarezerwowany dla modeli Pro i Ultra, choć nie będą one dzielić tego samego układu. W ultraflagowcu znajdzie się wersja Elite Extreme, podczas gdy Pro dostanie podstawowy wariant tej jednostki.

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Galaxy S27+ (i zapewne też S26) będą napędzane przez autorski układ Samsunga – Exynos 2700, przynajmniej w egzemplarzach przeznaczonych na rynek europejski. Choć w ostatnim czasie wspominano, że chipset giganta pojawi się też w droższych modelach, najwyraźniej plany się zmieniły i firma chce zarezerwować dla topowych smartfonów najlepsze jednostki, co nikogo nie dziwi. W ten sposób jednak podział jest widoczny jeszcze bardziej.

Jeśli te informacje znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, klienci w Europie znów staną przed dobrze znanym dylematem – dopłacić do droższych wariantów z układem Qualcomma i odświeżonym wyglądem, czy zostać przy tańszych wariantach i autorskim procesorze producenta. Miejmy przynajmniej nadzieję, że Exynos 2700 nie będzie powielał błędów poprzedników i zyska potrzebne usprawnienia w obszarach, które tak denerwowały użytkowników.

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Jeśli zaś chodzi o inne zmiany, wszystko wskazuje, że dwa tańsze urządzenia nie zyskają w tej generacji zbyt wiele. To bardzo rozczarowujące, zwłaszcza że mówi się również, iż Galaxy S27 nie dostanie szybszego ładowania przewodowego, pozostając przy ślimaczej prędkości 25 W, której co raz częściej nie widzimy już nawet w segmencie budżetowym. Nie brzmi to dobrze, choć jak zwykle trzeba pamiętać, iż ciągle poruszamy się w obrębie przecieków i podczas nadchodzącego Galaxy Unpacked Samsung może nas jeszcze czymś zaskoczyć.

Źródło: Sonny Dickson