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Na rewolucje jeszcze sobie poczekamy, ale będzie warto. One UI 10 zapowiada się ciekawie

Joanna Marteklas
11.11.2026|3 min
Samsung zawsze podchodził do aktualizacji trochę przewrotnie. Zwykle główna iteracja u konkurencji oznacza największe zmiany, tymczasem u południowokoreańskiego giganta było inaczej. One UI x, debiutujące zwykle ze składakami i nowym Androidem, skupiało się na mniejszych zmianach i wprowadzeniu tego, co wymyślił Google. Natomiast dopiero wersja One UI x.5 (wcześniej x.1) była prawdziwym pokazem ulepszeń, wprowadzanym przy okazji premiery serii Galaxy S. Okazuje się jednak, że nadchodzące One UI 9.5 rewolucją nie będzie i na takowe będziemy musieli poczekać do One UI 10.
Na rewolucje jeszcze sobie poczekamy, ale będzie warto. One UI 10 zapowiada się ciekawie
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Co przyniesie One UI 9.5? Szlifowanie tego, co już znamy

Według znanego informatora o pseudonimie Ice Universe nadchodząca aktualizacja – zaplanowana na początek 2027 roku przy okazji rynkowego debiutu serii Galaxy S27 – okaże się przejściowym i powściągliwym wydaniem. Planowane zmiany mają mieć charakter czysto ewolucyjny, ponieważ inżynierowie koreańskiego giganta całą swoją energię i zasoby skierowali na zupełnie inny projekt.

Zanim przejdziemy do przyszłych rewolucji, skupmy się najpierw na tym, co pojawi się niedługo. Choć nie ma co się szykować na gigantyczne zmiany, to wcale nie oznacza, że ich nie będzie. System będzie bazował na Androidzie 17, a producenci skupią się na wygładzeniu obecnych rozwiązań :

  • Płynniejsze animacje – zauważalną zmianą ma być nowy, ujednolicony efekt fali (ripple animation) przypisany do interakcji na całym ekranie, dodający interfejsowi odrobinę lekkości.
  • Szklana estetyka – dalsze dopracowywanie warstwy wizualnej inspirowanej efektem Liquid Glass, który dzięki Apple’owi jest bardzo popularny w branży.
  • Nowości w biurze i klawiaturze – rozbudowa funkcji Samsung DeX (w tym nowy układ przeglądarki) oraz dodanie nowych narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję w systemowej klawiaturze.
  • Prywatność – fabryczna, natywna blokada dostępu do wybranych aplikacji.

Przy okazji warto też wspomnieć, że podobno One UI 9.5 przyniesie niezbyt przyjemną zmianę związaną z Galaxy AI. Samsung – zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami – w końcu zdecyduje się na wprowadzenie opłat za funkcje sztucznej inteligencji. Na szczęście tylko za wybrane, najbardziej zaawansowane narzędzia. Prawdopodobnie wszystko, co do tej pory dostaliśmy, wciąż pozostanie darmowe.

One UI 10 będzie historyczną aktualizacją

Prawdziwy powód, dla którego wydanie One UI 9.5 traktowane jest po macoszemu, kryje się w kolejnym numerku. Z doniesień wynika, że Samsung szykuje na premierę One UI 10 – opartą już na fundamencie Androida 18 – „historycznie największą zmianę” w dziejach całego oprogramowania. Premiera tego systemu planowana jest na połowę 2027 roku wraz z debiutem kolejnej generacji składanych smartfonów.

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Tu mówi się już o bardzo głębokiej ingerencji w architekturę oprogramowania. Zamiast doklejać sztuczną inteligencję w postaci pojedynczych narzędzi czy edytorów, AI ma zostać wpleciona w samą podstawę systemu. Spodziewamy się więc wdrożenia autonomicznych agentów, którzy w tle wykonają skomplikowane, wieloetapowe zadania pomiędzy różnymi aplikacjami, zbierając rozproszone dane w jeden czytelny widok. System ma też stworzyć znacznie spójniejszą sieć powiązań między telefonami, tabletami, zegarkami, a nowszymi kategoriami sprzętu – jak smart okulary, pierścień Galaxy Ring czy zestaw XR.

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Przez wzgląd na tak duże zmiany Samsung planuje podobno zerwać z nazwą One UI i przejść na Galaxy OS. Miałoby to sporo sensu i pasowało do podobnych działań podejmowanych chociażby przez Xiaomi. Chiński gigant ostatecznie zdecydował się porzucić ociężałe MIUI i zacząć od nowa z HyperOS. To sygnał świeżego startu i zmiany podejścia, co pasowałoby również do zamiarów Samsunga.

Czy faktycznie tak się stanie? Zobaczymy. Na razie pozostaje nam czekać na debiut One UI 9.5, który tradycyjnie nastąpi na początku przyszłego roku.

Źródło: Gizmochina

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
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