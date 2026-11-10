OneDrive odchodzi do lamusa. Samsung oficjalnie stawia na Dysk Google

Producent oficjalnie ogłosił, że nowym, domyślnym miejscem dla kopii zapasowych z systemowej Galerii staje się ekosystem Google. Zamiast zmuszać użytkowników do pobierania zewnętrznych aplikacji, cała synchronizacja została wpleciona bezpośrednio w fabryczny interfejs.

Dwa konta, jeden przycisk

Nowe rozwiązanie jest banalnie proste w obsłudze, co zawsze działa na plus, zwłaszcza w przypadku użytkowników mniej obeznanych z technologią. Jeśli na naszym urządzeniu jesteśmy już zalogowani na konto Samsunga oraz konto Google, cała procedura sprowadza się do kliknięcia ikonki chmury wewnątrz Galerii lub włączenia suwaka w ustawieniach. Od tego momentu zdjęcia i filmy trafiają na nasz cyfrowy dysk w tle, bez konieczności otwierania aplikacji Zdjęcia Google.

Wraz z tą zmianą w systemowej Galerii pojawiła się też przydatna opcja „Zwolnij miejsce”, działająca dokładnie tak, jak jej odpowiednik w chmurze giganta z Mountain View. Przede wszystkim jej zadaniem jest usuwanie z lokalnej pamięci smartfona ciężkich plików zdjęć i wideo, które zdążyły się już bezpiecznie zaktualizować na serwerze. Żebyśmy jednak mieli stały dostęp do tych multimediów, w samej galerii pozostaną miniaturki, które nie będą zabierać za wiele miejsca. Kiedy w nie klikniemy, oryginalny plik natychmiast pobierze się z chmury.

Natomiast przy przesiadce na nowy smartfon z logo Galaxy wystarczy zalogować się na te same konta, by od razu zyskać dostęp do podglądu całej swojej biblioteki, ale bez przenoszenia wszystkiego od razu do pamięci. Potrzebne fotografie po prostu pobierzemy pojedynczo.

Choć brzmi to bardzo wygodnie, trzeba wspomnieć, że wdrożony mechanizm niesie ze sobą kilka istotnych ograniczeń, o których warto pamiętać. Przede wszystkim Samsung nie daje nam w prezencie ani jednego dodatkowego gigabajta. Synchronizacja wykorzystuje naszą dotychczasową, darmową przestrzeń 15 GB przypisaną do konta Google, która jest niestety współdzielona z wiadomościami w Gmailu oraz plikami na Dysku Google. Jeśli więc wasza chmura pęka już w szwach, jedynym wyjściem będzie przesiadka na płatny abonament. Najtańszą opcją jest tutaj Google AI Plus, który w cenie 23,99 zł oferuje 400 GB miejsca na dane.

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Drugim haczykiem jest zachowanie samej biblioteki na start. Po włączeniu nowej funkcji w Galerii zobaczymy wyłącznie te materiały, które zsynchronizowały się za pośrednictwem nowej usługi od momentu jej aktywacji. Jeśli mieliście już wcześniej w chmurze tysiące zdjęć zgranych tradycyjną aplikacją Zdjęcia Google, nie pojawią się one automatycznie w systemowej Galerii Samsunga (choć sformułowania w komunikacie producenta dają delikatną nadzieję, że może się to zmienić w przyszłych aktualizacjach). Z kolei pliki wysłane dawniej do OneDrive pozostają bezpieczne na serwerach Microsoftu, ale dostęp do nich wymaga już skorzystania z osobnej aplikacji lub strony WWW.

Dla kogo i kiedy?

Nowy mechanizm synchronizacji zaczął już trafiać do pierwszych użytkowników wybranych urządzeń Galaxy pracujących pod kontrolą najnowszej nakładki One UI 9, a sam proces ma być wdrażany stopniowo na kolejnych rynkach. Z racji, że wdrażanie tej wersji oprogramowania nadal trwa, nie u każdego nowość będzie dostępna w tym samym czasie.

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Mimo to, to na pewno ruch w dobrą stronę. Z usług Google korzystają bowiem wszyscy użytkownicy Androida, a Dysk jest znacznie popularniejszą opcją niż OneDrive. Ta zmiana niesie więc za sobą większą wygodę, choć ta oczywiście będzie miała swoją cenę wynoszącą tyle, ile będzie trzeba zapłacić za dodatkowe miejsce w chmurze.

Źródło: Samsung