Google odcina od Android Auto kolejne smartfony. Lepiej sprawdź swój

Jeśli w waszym schowku samochodowym leżał poczciwy, starszy telefon robiący wyłącznie za „dystrybutora Map Google i Spotify”, istnieje spore prawdopodobieństwo, że po podłączeniu kabla zobaczcie na ekranie samochodu jedynie przykrą informację.

Android Auto przestaje działać na starszych smartfonach

Google oficjalnie zaktualizował wymagania techniczne dla Android Auto. Granica wsparcia została przesunięta w górę, co oznacza oficjalne pożegnanie aż dwóch popularnych edycji systemu – Androida 9 oraz Androida 10. W ten sposób posiadacze spore gamy urządzeń nie będą już mogli korzystać z nich w samochodach. Dotyczy to chociażby takich modeli, jak Galaxy S9 oraz Galaxy Note 9, które zatrzymały się właśnie na „dziesiątce”. Ogólnie jeśli macie model z lat 2018-2019, raczej marne szanse, by Android Auto dłużej na nich działał.

Chociaż może być to niekomfortowe, Google sukcesywnie zmienia wymagania dla swoich usług. Jeszcze w 2022 roku z kwitkiem odprawiono Androida 6, a dwa lata później ten sam los spotkał wersję 8.0. Przez kolejne dwa lata granicę stanowiła więc „dziewiątka”, ale teraz z tym koniec. Żeby w ogóle uruchomić Android Auto w samochodzie, nasz smartfon musi obecnie działać przynajmniej na Androidzie 11, co dotyczy zarówno połączenia przewodowego, jak i bezprzewodowego.

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Warto też wspomnieć, że nie jest to nagła decyzja. O tym, że idą zmiany, użytkownicy zostali poinformowani już na początku ubiegłego miesiąca. Na ekranach wybranych urządzeń zaczęły wyskakiwać powiadomienia ostrzegające o rychłym zakończeniu wsparcia. Wtedy jednak oficjalne strony pomocy technicznej wciąż podawały stary regulamin, co dawało kierowcom jeszcze cichą nadzieję.

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Teraz wątpliwości zostały rozwiane, a oficjalna dokumentacja została zmieniona. Co gorsza – jak donosi serwis Android Authority oraz pierwsi poszkodowani kierowcy na forach – oprogramowanie w uśmierconych wersjach po prostu fizycznie przestało działać.

Co zrobić, gdy Android Auto odmówi posłuszeństwa?

Cóż, tu za bardzo rozwiązań nie ma. Jeśli Wasz dotychczasowy smartfon w aucie przestał współpracować z samochodowym wyświetlaczem, rozwiązanie problemu sprowadza się do dwóch opcji. Pierwszą jest sprawdzenie, czy w ustawieniach telefonu nie czeka jeszcze jakaś zapomniana, oficjalna aktualizacja do nowszego wydania Androida, choć po takim czasie są na to raczej bardzo marne szanse.

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Druga opcja jest już bezwzględna dla portfela, bo nie pozostaje już nic innego, jak wymiana sprzętu na nowszy model. Zresztą, nie tylko przez wzgląd na Androida, ale ogólnie różne usługi. Wymagania systemowe i sprzętowe cały czas są podnoszone, przez co starsze modele i wersje systemów są odcinane. Wszystko z powodu obaw o bezpieczeństwo. Nieaktualizowane urządzenia pełne są luk, a takowe mogą wykorzystywać cyberprzestępcy. Google i inne firmy nie chcą po prostu ryzykować naszego bezpieczeństwa i wspierać dziurawych systemów.

Źródło: Android Authority