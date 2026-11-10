Twój telewizor wie, co oglądasz, a lodówka zna Twoje nawyki. Samsung Knox dba, by te informacje nie wyciekły

Dzisiejszych cyberprzestępców nie interesuje tylko smartfon

Lodówka, pralka czy robot sprzątający są z nami cały czas, powoli ucząc się naszego rytmu dobowego, zapamiętując każdy zakamarek domu i nasze nawyki. Z najnowszych badań wynika, że niemal dziewięciu na dziesięciu Europejczyków martwi się o swoją prywatność w sieci, ale lwia część z nich wciąż traktuje ten problem wyłącznie przez pryzmat telefonu w kieszeni i komputera. A przecież na tym sprzęty dookoła nas się nie kończą. W rzeczywistości każde podłączone do Wi-Fi urządzenie może stać się potencjalną furtką dla kogoś niepowołanego.

Przesiadka na inteligentny dom wymaga więc zupełnie nowego podejścia do ochrony i chociaż my wciąż raczej się tym nie zajmujemy, Samsung stale rozwija platformę Knox, która z prostej ochrony biznesowych telefonów wyrosła na potężny ekosystem dbający o miliardy urządzeń na całym świecie.

Na początku warto zaznaczyć, że to nie jest po prostu kolejna aplikacja czy antywirus doczepiony na samym końcu do oprogramowania. Cała architektura zaczyna się na poziomie samych podzespołów i chipsetu, bo Samsung wbudowuje fizyczne moduły zabezpieczeń bezpośrednio w krzem, a dopiero na tej twardej, sprzętowej bazie nadbudowuje kolejne warstwy, takie jak system operacyjny, szyfrowanie połączeń sieciowych oraz warstwę aplikacji.

W telewizorach z nowym systemem Tizen OS za bezpieczeństwo odpowiada specjalny moduł kryptograficzny CryptoCore, który szyfruje dane zarówno w trakcie ich przesyłania, jak i wtedy, gdy po prostu spoczywają w pamięci urządzenia. Producent nie zapomina też o długofalowym wsparciu – wybrane modele Smart TV otrzymują gwarancję nawet do 7 lat aktualizacji systemu. To bardzo rozsądne podejście, bo telewizory przechowują masę naszych danych logowania, które trzeba chronić.

Oczywiście najwięcej dzieje się w świecie smartfonów i to obszar, który użytkownikom jest lepiej znany. Najbardziej poufne informacje – od haseł po dane biometryczne – trafiają do Knox Vault, czyli fizycznie wydzielonego zaimplementowanego w procesorze „sejfu”. Najważniejszy jest jednak fakt, że to rozwiązanie przestało być domeną wyłącznie najdroższych flagowców za kilka tysięcy złotych i trafia też na pokład modeli ze średniej półki, które jednocześnie dostają coraz dłuższe wsparcie bezpieczeństwa.

Im więcej sprzętów jednego producenta tym lepiej

Lubimy kupować produkty jednego producenta. Z jednej strony mamy coś już przetestowane, a jeśli się sprawdza, dajemy firmie kredyt zaufania. Z drugiej natomiast przyciąga nas wspólny ekosystem, zapewniający ogrom korzyści, także w obszarze bezpieczeństwa. Tu Samsung wyciąga z rękawa rozwiązanie o nazwie Knox Matrix.

Filozofia działania tego systemu polega na wpieraniu się urządzeń. Zamiast polegać wyłącznie na jednym centralnym punkcie, urządzenia połączone w domową sieć tworzą prywatny układ oparty na technologii blockchain. W ten sposób sprzęty nawzajem uwierzytelniają swoją tożsamość i stale sprawdzają integralność oprogramowania u partnerów z sieci. Jeśli zaś pojawi się jakaś luka lub nieautoryzowana próba ingerencji w jednym urządzeniu (np. w pralce czy klimatyzatorze), droga do reszty domowego systemu nie otwiera się automatycznie.

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Im więcej inteligentnych urządzeń Samsunga znajduje się pod jednym dachem, tym silniejszy i bardziej odporny staje się cały domowy mechanizm obronny. Dopełnieniem całości są twarde certyfikaty. Systemy przechodzą coroczne, rygorystyczne audyty Common Criteria, spełniają wyśrubowane amerykańskie normy kryptograficzne FIPS 140-3 dla telewizorów, a sama chmura SmartThings legitymuje się normą ISO/IEC 27001. Sprzęt trafiający na rynek odpowiada też z nawiązką najnowszym, unijnym wytycznym w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Wszystko to sprawia, że nasze cyfrowe bezpieczeństwo chronione jest na każdej płaszczyźnie. Oczywiście, o ile mamy w domu sprzęty południowokoreańskiego giganta. Jeśli nie, to i tak warto przy okazji zainteresować się tematem i sprawdzić, jak do tego podchodzą inne firmy. Niestety, ochrona sprzętów smart home nadal nie jest tak popularna, jak powinna być.

Źródło: Samsung