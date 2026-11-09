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Nowy HyperOS 4 już nadchodzi. Xiaomi ujawnia pełną listę urządzeń i harmonogram

Joanna Marteklas
09.11.2026|3 min
Duże aktualizacje systemowe w świecie Androida potrafią przeciągać się miesiącami. Często użytkownicy muszą wyczekiwać kolejnych wersji oprogramowania bez żadnej pewności, czy ich sprzęt w ogóle znajduje się jeszcze w planach producenta, bo sama polityka wsparcia bywa bardzo niejasna. Tym razem Xiaomi postanowiło uciąć wszelkie domysły. Chiński gigant oficjalnie zaprezentował pełny harmonogram wdrażania swojej najnowszej nakładki HyperOS 4, zbudowanej bezpośrednio na fundamencie Androida 17.
Nowy HyperOS 4 już nadchodzi. Xiaomi ujawnia pełną listę urządzeń i harmonogram
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Nowy system to nie tylko kosmetyka. Pod maską ukryto zauważalne optymalizacje wydajnościowe, przeprojektowany ekran blokady, wizualny efekt Soft Light Glass, znacznie potężniejszego asystenta sztucznej inteligencji, a także zaskakująco głęboką integrację z ekosystemem iOS. Po krótkiej fazie zamkniętych testów beta producent ruszył z masowym procesem wdrażania globalnego. Cały harmonogram zamknięto w uderzająco krótkim, dwumiesięcznym okienku.

Pierwsza fala wdrażania HyperOS 4 już ruszyła

Proces udostępniania aktualizacji wystartował już w pierwszych dniach listopada, a na pierwszy ogień poszły najnowsze flagowce, a także świeże modele z popularnych serii Redmi i POCO. Pod tym więc względem jest jak zwykle. Oczywiście modele, które debiutowały w ostatnim czasie nie zostały tu uwzględnione, bo trafiały na rynek już z nową nakładką.

Xiaomi:

  • Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro
  • Leica Leitzphone powered by Xiaomi
  • Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
  • Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8

Redmi:

  • Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17
  • Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15
  • Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G
  • Redmi 15C 5G, Redmi 15C

POCO:

  • POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro
  • POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition, POCO X8
  • POCO M8 Pro, POCO M8
  • POCO C95 Pro, POCO C85

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Druga fala – od połowy listopada 2026 roku

Druga faza uaktualnień ruszy w połowie miesiąca. Obejmie ona m.in. ubiegłoroczne modele z serii T, kolejne tablety oraz wybrane urządzenia z linii POCO i Redmi.

Xiaomi:

  • Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
  • Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad Mini

Redmi:

  • Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro

POCO:

  • POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro
  • POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7
  • POCO X7 Pro, POCO X7 Iron Man Edition
  • POCO Pad X1
  • POCO Pad M1

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Trzecia fala – grudzień 2026 roku

Ostatni etap zaplanowano na grudzień. Wtedy też paczka z HyperOS 4 i Androidem 17 trafi do właścicieli skłądanego modelu MIX Flip, starszych generacji flagowców (z serii 14 i 13) oraz szerokiej gamy ubiegłorocznych średniaków.

Xiaomi:

  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14
  • Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
  • Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T
  • Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi:

  • Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14
  • Redmi 15 5G, Redmi 15
  • Redmi Note 14S
  • Redmi A7 Pro
  • Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G

POCO:

  • POCO F6 Pro, POCO F6
  • POCO X8s
  • POCO X7
  • POCO X6 Pro
  • POCO M8s 5G
  • POCO M7
  • POCO C81 Pro
  • POCO Pad C1

Trzeba przyznać, że opublikowany plan wygląda wyjątkowo obiecująco. Zamiast wielomiesięcznych opóźnień Xiaomi zamierza przenieść ogromną większość swojego portfela na najnowszą wersję systemu w zaledwie dwa miesiące. Pozostaje mieć nadzieję, że tak wysokie tempo nie wpłynie negatywnie na stabilność samego oprogramowania.

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
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