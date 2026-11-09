Nowy HyperOS 4 już nadchodzi. Xiaomi ujawnia pełną listę urządzeń i harmonogram

Nowy system to nie tylko kosmetyka. Pod maską ukryto zauważalne optymalizacje wydajnościowe, przeprojektowany ekran blokady, wizualny efekt Soft Light Glass, znacznie potężniejszego asystenta sztucznej inteligencji, a także zaskakująco głęboką integrację z ekosystemem iOS. Po krótkiej fazie zamkniętych testów beta producent ruszył z masowym procesem wdrażania globalnego. Cały harmonogram zamknięto w uderzająco krótkim, dwumiesięcznym okienku.

Pierwsza fala wdrażania HyperOS 4 już ruszyła

Proces udostępniania aktualizacji wystartował już w pierwszych dniach listopada, a na pierwszy ogień poszły najnowsze flagowce, a także świeże modele z popularnych serii Redmi i POCO. Pod tym więc względem jest jak zwykle. Oczywiście modele, które debiutowały w ostatnim czasie nie zostały tu uwzględnione, bo trafiały na rynek już z nową nakładką.

Xiaomi:

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15

Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8

Redmi:

Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17

Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15

Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G

Redmi 15C 5G, Redmi 15C

POCO:

POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro

POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition, POCO X8

POCO M8 Pro, POCO M8

POCO C95 Pro, POCO C85

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Druga fala – od połowy listopada 2026 roku

Druga faza uaktualnień ruszy w połowie miesiąca. Obejmie ona m.in. ubiegłoroczne modele z serii T, kolejne tablety oraz wybrane urządzenia z linii POCO i Redmi.

Xiaomi:

Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T

Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini

Redmi:

Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro

POCO:

POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro

POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7

POCO X7 Pro, POCO X7 Iron Man Edition

POCO Pad X1

POCO Pad M1

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Trzecia fala – grudzień 2026 roku

Ostatni etap zaplanowano na grudzień. Wtedy też paczka z HyperOS 4 i Androidem 17 trafi do właścicieli skłądanego modelu MIX Flip, starszych generacji flagowców (z serii 14 i 13) oraz szerokiej gamy ubiegłorocznych średniaków.

Xiaomi:

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13

Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T

Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi:

Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14

Redmi 15 5G, Redmi 15

Redmi Note 14S

Redmi A7 Pro

Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G

POCO:

POCO F6 Pro, POCO F6

POCO X8s

POCO X7

POCO X6 Pro

POCO M8s 5G

POCO M7

POCO C81 Pro

POCO Pad C1

Trzeba przyznać, że opublikowany plan wygląda wyjątkowo obiecująco. Zamiast wielomiesięcznych opóźnień Xiaomi zamierza przenieść ogromną większość swojego portfela na najnowszą wersję systemu w zaledwie dwa miesiące. Pozostaje mieć nadzieję, że tak wysokie tempo nie wpłynie negatywnie na stabilność samego oprogramowania.