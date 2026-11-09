Nowy HyperOS 4 już nadchodzi. Xiaomi ujawnia pełną listę urządzeń i harmonogram

Nowy system to nie tylko kosmetyka. Pod maską ukryto zauważalne optymalizacje wydajnościowe, przeprojektowany ekran blokady, wizualny efekt Soft Light Glass, znacznie potężniejszego asystenta sztucznej inteligencji, a także zaskakująco głęboką integrację z ekosystemem iOS. Po krótkiej fazie zamkniętych testów beta producent ruszył z masowym procesem wdrażania globalnego. Cały harmonogram zamknięto w uderzająco krótkim, dwumiesięcznym okienku.
Pierwsza fala wdrażania HyperOS 4 już ruszyła
Proces udostępniania aktualizacji wystartował już w pierwszych dniach listopada, a na pierwszy ogień poszły najnowsze flagowce, a także świeże modele z popularnych serii Redmi i POCO. Pod tym więc względem jest jak zwykle. Oczywiście modele, które debiutowały w ostatnim czasie nie zostały tu uwzględnione, bo trafiały na rynek już z nową nakładką.
Xiaomi:
- Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro
- Leica Leitzphone powered by Xiaomi
- Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
- Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8
Redmi:
- Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17
- Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15
- Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G
- Redmi 15C 5G, Redmi 15C
POCO:
- POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro
- POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition, POCO X8
- POCO M8 Pro, POCO M8
- POCO C95 Pro, POCO C85
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Druga fala – od połowy listopada 2026 roku
Druga faza uaktualnień ruszy w połowie miesiąca. Obejmie ona m.in. ubiegłoroczne modele z serii T, kolejne tablety oraz wybrane urządzenia z linii POCO i Redmi.
Xiaomi:
- Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
- Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad Mini
Redmi:
- Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro
POCO:
- POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro
- POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7
- POCO X7 Pro, POCO X7 Iron Man Edition
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
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Trzecia fala – grudzień 2026 roku
Ostatni etap zaplanowano na grudzień. Wtedy też paczka z HyperOS 4 i Androidem 17 trafi do właścicieli skłądanego modelu MIX Flip, starszych generacji flagowców (z serii 14 i 13) oraz szerokiej gamy ubiegłorocznych średniaków.
Xiaomi:
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
- Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T
- Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Redmi:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14
- Redmi 15 5G, Redmi 15
- Redmi Note 14S
- Redmi A7 Pro
- Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G
POCO:
- POCO F6 Pro, POCO F6
- POCO X8s
- POCO X7
- POCO X6 Pro
- POCO M8s 5G
- POCO M7
- POCO C81 Pro
- POCO Pad C1
Trzeba przyznać, że opublikowany plan wygląda wyjątkowo obiecująco. Zamiast wielomiesięcznych opóźnień Xiaomi zamierza przenieść ogromną większość swojego portfela na najnowszą wersję systemu w zaledwie dwa miesiące. Pozostaje mieć nadzieję, że tak wysokie tempo nie wpłynie negatywnie na stabilność samego oprogramowania.