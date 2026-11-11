Pixel Tag w końcu w sprzedaży. AirTag ma konkurenta?

Google wreszcie odpowiada na lokalizatory Apple’a i Samsunga

Gigant z Mountain View postawił tu na całkowity minimalizm, który zawsze jest zaletą tego typu gadżetów. Urządzenie ma wymiary 28 × 46,1 × 5,4 mm i waży niespełna 12 gramów razem z baterią. Konstrukcja z poliwęglanu i metalu w stonowanym kolorze Fog jest na tyle smukła, że bez problemu wsuniecie ją do przegródki w portfelu czy etui na dokumenty. Całość ma certyfikat odporności IP67, więc znoszenie kurzu czy przypadkowe wpadnięcie do kałuży nie kończy jego żywota.

Największa siła lokalizatora drzemie jednak w oprogramowaniu i skali globalnej. Przede wszystkim mamy tutaj sieć Find Hub, dzięki której, gdy zgubimy przedmiot daleko od domu, lokalizator wykorzysta zbiór ponad miliarda urządzeń z Androidem na całym świecie, przesyłając w pełni szyfrowane dane o pozycji.

Na małą skalę lokalizowanie też działa świetnie, bo tu do akcji wkracza moduł Ultra Wideband (UWB) oraz technologia Bluetooth Channel Sounding (dostępna od Androida 16 i Bluetooth 6.0), które pokazują wizualny kierunek i odległość z dokładnością do centymetrów. A dla tych, którzy obawiają się zgubienia telefonu, lokalizator dostał też funkcję odwrotnego szukania. Jeśli macie w ręku lokalizator, a posiejecie gdzieś smartfon, wciśnięcie guzika sprawi, że telefon zacznie głośno dzwonić – nawet jeśli był wcześniej całkowicie wyciszony.

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Szybkie parowanie w oparciu o funkcję Fast Pair wymaga dowolnego telefonu z Androidem 9 lub nowszym, więc nie ma tu ograniczenia tylko do sprzętów Google’a. na plus działa również fakt, że lokalizację jednego krążka można bez problemu udostępniać maksymalnie 10 osobom (np. współdomownikom przy wspólnych kluczach do samochodu).

Bateria? Będziesz się nią martwił za rok

Inżynierowie Google pomyśleli również o codziennej wygodzie użytkowania. Wewnątrz obudowy pracuje standardowa, wymienna bateria guzikowa CR2032, która według wyliczeń producenta ma spokojnie wystarczyć na ponad rok działania. Później można ją bez problemu wymienić.

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Nie zabrakło też wygód dla osób mocno zakorzenionych w ekosystemie producenta. Sygnał dźwiękowy w lokalizatorze można wywołać bezpośrednio z poziomu zegarka Pixel Watch, a posiadacze słuchawek Pixel Buds mogą po prostu poprosić asystenta Gemini o odnalezienie zguby. System dostał oprócz tego opcjonalne alerty o pozostawieniu przedmiotu, gdy zbytnio oddalimy się np. od plecaka w kawiarni, co będzie prawdziwym ratunkiem dla zapominalskich.

Premiera odbyła się na razie w USA, ale wkrótce Pixel Tag powinien też zadebiutować i u nas. Cena na rodzimym rynku producenta została ustalona na 29,99 dolarów za pojedynczy tracker. Bardziej opłaca się jednak sięgać po zestaw, bo ten kosztuje 99,99 dolarów i zawiera cztery lokalizatory.

Źródło: Google