Po sześciu latach Huawei rusza z nową submarką. Osta wypełni lukę po Honorze?

Mając ugruntowaną pozycję lidera w Chinach, Huawei uznał najwyraźniej, że nadszedł czas na wypełnienie luki po dawnym oddziale. Firma oficjalnie potwierdziła, że 20 listopada 2026 roku zadebiutuje jej zupełnie nowa submarka urządzeń – znana w Chinach jako Xingmang, a na rynkach międzynarodowych pod nazwą Osta.

Szerszy ekran zamiast składanego zawiasu

Informację o premierze przekazał w mediach społecznościowych sam Richard Yu, szef działu konsumenckiego Huawei, więc nie ma już mowy o żadnych plotkach. Wydarzenie odbędzie się równolegle z prezentacją najnowszych samochodów elektrycznych i choć w swoim wpisie na platformie Weibo menedżer nie wymienił nazw konkretnych modeli telefonów, to w zasadzie nie musiał tego robić. Post został bowiem opublikowany z urządzenia podpisanego jako Osta O1 Pro.

Jeśli chodzi o specyfikację, ta też nie jest wielką tajemnicą, bo zdradziły nam ją przecieki. Ciekawy jest na pewno fakt, że Huawei w ramach tej submarki postawi przede wszystkim na szersze ekrany, które znamy już z serii Pura. Co prawda nie ma pewności, że szczegóły dotyczą na pewno Osta O1 Pro, ale to najbardziej prawdopodobne.

Plotkowany smartfon ma zostać wyposażony w płaski ekran LTPS OLED o przekątnej 6,39 cala, rozdzielczości 1.5K oraz nietypowych proporcjach 16:9.5, otoczony cienkimi ramkami. Będzie więc podobny do Pura X View, ale oczywiście pozbawiony zawiasu. Pod maską spodziewane są procesory z rodziny Kirin 9000, a w sprzedaży mają pojawić się warianty pamięciowe zaczynające się od 12/256 GB, poprzez 12/512 GB i 16/512 GB, aż po konfigurację z 16 GB RAM i 1 TB miejsca na dane. W sieci krążą już nieoficjalne grafiki prezentujące ten model w trzech wariantach kolorystycznych.

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Na tej samej scenie obok wersji Pro ma zadebiutować również podstawowy model Osta O1, jednak na jego temat wciąż wiadomo niewiele. Rejestry znaków towarowych sugerują zresztą, że nowa marka nie zamierza ograniczać się wyłącznie do samych telefonów – docelowo pod jej szyldem mogą pojawić się także tablety, laptopy, smartwatche czy słuchawki. Oferta może być bardzo duża i pytaniem jest, w jakiej półce te sprzęty będą się plasować.

Ze specyfikacji wynika, że przynajmniej Osta O1 Pro będzie raczej topowym średniakiem i uderzenie właśnie w ten segment wydaje się najbardziej rozsądne. Zapełniłoby też lukę po sprzedaży Honora. Na szczegóły jednak będzie trzeba trochę poczekać, bo na ten moment wiemy za mało, by móc powiedzieć coś konkretnego. Na pewno będzie się działo i zastanawiam się, czy producent będzie chciał wprowadzać wszystkie nowości na globalny rynek, czy dostaniemy najwyżej jeden smartfon i jakieś dodatkowe akcesoria.

Nie tylko smartfony. Huawei szykuje alternatywę dla klasycznych dysków

Jak się okazuje, Huawei ma szerokie plany nie tylko w związku z rynkiem konsumenckim. Jak donoszą chińskie media finansowe, firma przygotowuje się do komercyjnego wdrożenia nowego systemu pamięci masowej opartego na technologii magnetyczno-elektrycznej (MES).

Rozwiązanie to zaprojektowano z myślą o centrach danych oraz przechowywaniu tak zwanych ciepłych i zimnych danych – czyli plików archiwalnych lub takich, po które sięga się okazjonalnie. Architektura MES ma stanowić bardziej opłacalną i szybszą alternatywę dla tradycyjnych, talerzowych dysków twardych w zastosowaniach korporacyjnych. Pierwsze pokazy nowego systemu dla klientów testowych zaplanowano w ramach zamkniętych spotkań biznesowych.

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Cóż, wszystko wskazuje na to, że końcówka listopada będzie dla Huawei wyjątkowo pracowita. Powołanie marki Osta po sześciu latach od rozstania z Honorem pokazuje, że firma chce jeszcze mocniej uderzyć w rynek smartfonów, szukając przestrzeni do dalszego wzrostu w czasach rosnących kosztów komponentów i coraz ostrzejszej konkurencji. Co prawda szkoda, że raczej globalnie nie będzie to wielki hit, ale jestem osobiście ciekawa, jak dalej będzie kształtować się sytuacja na chińskim rynku.

Źródło: SCMP