Starsze Pixele dostają drugie życie. Listopadowy Pixel Drop rozdaje funkcje AI z najnowszych modeli

Najlepsze nowości w oprogramowaniu zarezerwowane są zwykle dla najnowszych generacji flagowców, choć czasem zdarza się, że pozostają one na nich czasowo, by później dotrzeć też na nieco starsze urządzenia. Świetnie to widać z w przypadku Pixeli, które cyklicznie dostają ulepszenia w ramach Pixel Drop. Zamiast czekać raz do roku na kolejną dużą wersję Androida, użytkownicy dostają mniejsze paczki funkcji odświeżające codzienne korzystanie z telefonu.

Listopadowe wydanie jest o tyle ciekawe, że mocno zaciera granice między najnowszą serią Pixel 11 a starszymi generacjami sprzętu. Najważniejsze jest tu jednak to, co Google przygotował dla posiadaczy serii Pixel 10.

Gemini Intelligence wchodzi na pokład ex-flagowców

Pakiet Gemini Intelligence to zestaw funkcji sztucznej inteligencji, zarezerwowany dotychczas tylko da Pixeli 11. Teraz natomiast trafia do poprzedniej generacji, wprowadzając kilka konkretnych ułatwień, które mają zdjąć z użytkownika część codziennego klikania:

Porządki w dyktowaniu – pisanie głosowe wreszcie zaczyna rozumieć, jak mówią ludzie. Funkcja Rambler automatycznie wycina z podyktowanego tekstu wszelkie zająknięcia, pauzy i wtrącenia w stylu „yyy” czy „eee”, układając chaotyczne myśli w spójną wiadomość gotową do wysłania.

Wieloetapowe zadania w tle – asystent potrafi teraz samodzielnie ogarnąć bardziej złożone sprawy – od zamówienia porannej kawy czy jedzenia na wynos, przez rezerwację stolika w restauracji, aż po zamówienie przejazdu. Przy okazji rozszerzono dostępność tej funkcji na kolejne rynki, w tym Wielką Brytanię, Japonię oraz Indie.

Własne widżety z opisu – jeśli brakuje wam konkretnego widżetu na ekranie głównym, wystarczy opisać słowami jego działanie, a system sam wygeneruje odpowiedni kafelek – na przykład licznik miesięcznych wydatków, widżet z wynikami ulubionej drużyny albo odliczanie do wylotu na wakacje z automatycznie pobranymi danymi rezerwacji.

Podsumowania długich rozmów – funkcja pozwalająca jednym rzutem oka wyłapać najważniejsze wątki z ciągnących się w nieskończoność czatów, bez konieczności przewijania dziesiątek wiadomości.

Co z najnowszymi flagowcami i resztą?

Żeby nie było, że Google jedynie dba o zeszłoroczne modele, listopadowy Pixel Drop zawiera również garść usprawnień dla „jedenastek”, choć w ich przypadku mówimy raczej o szlifowaniu dotychczasowych pomysłów.

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W serii Pixel 11 dopracowano funkcję Call Screen, czyli wirtualnego asystenta odbierającego połączenia od nieznanych numerów. Gemini brzmi teraz znacznie bardziej naturalnie i konwersacyjnie, zamiast recytować sztywne formułki. Użytkownik widzi na ekranie pełną transkrypcję rozmowy na żywo i w dowolnym momencie może zdecydować czy przejąć połączenie, czy się rozłączyć. Z kolei w modelu Pixel 11 Pro dioda powiadomień HiLight zaczyna wreszcie współpracować z Wiadomościami Google, na co długo trzeba było czekać. Teraz, gdy telefon leży ekranem do dołu, delikatne podświetlenie zasygnalizuje wiadomość od kogoś z listy ulubionych kontaktów.

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Na koniec znalazło się też coś dla posiadaczy starszych smartfonów. Ulepszona wyszukiwarka systemowa trafia do wszystkich modeli począwszy od Pixela 6. Pozwala ona przeszukiwać lokalną zawartość całego telefonu z jednego miejsca – od zdjęć z wakacji i starych maili, przez wiadomości i wydarzenia w kalendarzu, aż po konkretne opcje w ustawieniach. Koniec z ręcznym przeklikiwaniem się przez różne sekcje.

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Listopadowy Pixel Drop już trafia do użytkowników, przynosząc ze sobą ulepszenia, z których chyba najbardziej ucieszą się posiadacze modeli Pixel 11. Mimo to, właściciele starszych modeli i najnowszych flagowców też nie mają na co czekać. Choć nie są to jakieś gigantyczne zmiany, cykliczne aktualizacje tego typu stale podnoszą komfort korzystania z telefonu, a to chyba najważniejsze.

Źródło: Google