Waze i Garmin łączą siły dla bezpieczeństwa. Tej funkcji brakowało kierowcom

Efektem tej kooperacji są nowe, wyświetlane w czasie rzeczywistym ostrzeżenia o rowerzystach znajdujących się na trasie przed samochodem. Dzięki temu kierowcy zyskują kilka dodatkowych sekund na zdjęcie nogi z gazu i zachowanie bezpiecznego odstępu.

Jak zegarek rowerzysty komunikuje się z nawigacją w aucie?

Mechanizm działania tej funkcji opiera się na popularnym systemie Garmin LiveTrack. Rowerzyści korzystający z liczników serii Garmin Edge lub kompatybilnych smartwatchy tej marki mogą podczas uruchamiania treningu dobrowolnie wyrazić zgodę na udostępnianie swojej pozycji w aplikacji Waze. Jeśli zdecydują się na ten krok, ich lokalizacja zaczyna być widoczna dla zbliżających się kierowców w formie ruchomej ikony na mapie, połączonej z odpowiednim komunikatem głosowym lub wizualnym.

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Twórcy zadbali przy tym o kwestie prywatności, które przy udostępnianiu lokalizacji zawsze budzą najwięcej pytań. Funkcja jest całkowicie dobrowolna i zaprojektowano ją tak, by uniemożliwić śledzenie konkretnego użytkownika. Kierowca widzi jedynie tymczasowy komunikat o tym, że w pobliżu znajduje się rowerzysta – bez żadnych danych osobowych czy podglądu całej jego trasy. W dodatku, udostępnianie pozycji wyłącza się automatycznie w sekundzie, gdy cyklista zakończy trening na swoim urządzeniu Garmina.

Nowość jest już stopniowo udostępniana na całym świecie, zarówno w wersji aplikacji na Androida, jak i na system iOS. Trzeba przyznać, że taka funkcja naprawdę była potrzebna, choć oczywiście nie rozwiąże ona wszystkich problemów. Nadal będą kierowcy, którzy z Waze nie korzystają i rowerzyści bez smartwatchy Garmina. Dlatego przede wszystkim trzeba zachowywać na drodze ostrożność, technologia może w tym pomóc, ale nas nie wyręczy.

Apple Maps też chcą być bardziej życiowe

Skoro jesteśmy przy zmianach w nawigacjach, warto wspomnieć o tym, nad czym pracuje obecnie konkurencja z Cupertino. W kodzie testowej wersji systemu iOS 27.3 beta odkryto wzmianki o funkcji, która może sprawić, że szacowany czas dotarcia do celu w Mapach Apple stanie się znacznie bliższy rzeczywistości.

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Większość nawigacji kończy swoje obliczenia w momencie, gdy auto podjeżdża pod wskazany adres. Tymczasem każdy kierowca wie, że dojechanie pod biurowiec czy restaurację w centrum miasta to często dopiero połowa sukcesu – resztę czasu pochłania krążenie w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego i dojście pieszo do drzwi. Nowy mechanizm Apple’a ma analizować czas spędzony w pobliżu celu dla każdej podróży, grupując te dane według dnia tygodnia oraz konkretnej godziny, by później móc dawać znacznie lepsze wskazówki. To może się akurat przydać bardzo wielu osobom.

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Nie wiemy jednak, kiedy ta nowość pojawi się w Apple Maps. Obecnie gigant ją testuje, może więc minąć trochę czasu zanim skorzystają z niej wszyscy. Tak czy inaczej, wyraźnie widać, że twórcy aplikacji dla kierowców coraz częściej patrzą na drogę szerzej – nie tylko jako na kreskę łączącą punkt A z punktem B, ale jako na przestrzeń pełną zmiennych, od korków na parkingu po bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Źródło: MacRumors, Google