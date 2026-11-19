W najnowszym wydaniu Usług Google Play oznaczonym numerem v26.45 amerykański gigant wprowadził rozwiązanie, które ma wyraźnie wydłużyć czas pracy zegarków z dala od ładowarki.

Co zmienia nowa aktualizacja?

Mechanizm działa na prostej zasadzie delegowania zadań. Jeśli podczas treningu na świeżym powietrzu mamy przy sobie sparowany smartfon, smartwatch może teraz wykorzystywać jego moduł GNSS do rejestrowania lokalizacji zamiast uruchamiać własny odbiornik. Podobne rozwiązanie (znane pod nazwą Dynamic GPS) od dawna stosuje w wybranych opaskach należąca do Google marka Fitbit, a teraz trafia ono bezpośrednio do ekosystemu Wear OS.

Warunkiem oszczędzania energii na zegarku jest jedynie to, by smartfon nie pracował w tym czasie w trybie oszczędzania baterii – producent nie opublikował jeszcze pełnej listy konkretnych modeli zegarków obsługujących tę funkcję.

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Aktualizacja Usług Google Play v26.45 przynosi również kilka praktycznych usprawnień na samych smartfonach z Androidem. W sekcji zarządzania kontem i przestrzenią dyskową odświeżono narzędzia do zwalniania miejsca, dzięki czemu użytkownicy mogą teraz na bieżąco śledzić postęp czyszczenia pamięci, znacznie szybciej przeglądać duże pliki za pomocą intuicyjnych gestów przesuwania (by zachować lub usunąć dany element), a także wyraźniej widzą, którym kontem Google aktualnie zarządzają.

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Zmiany nie ominęły też motoryzacji oraz płatności mobilnych. W obszarze łączności między urządzeniami dodano ustawienia ułatwiające współpracę między samochodem a urządzeniami z systemem Android, a deweloperzy aplikacji zyskali nowe narzędzia do obsługi procesów związanych z Mapami Google w autach. Z kolei w ramach Portfela Google wdrożono poprawki błędów na telefonach oraz nowe zaplecze programistyczne dla płatności cyfrowych na smartfonach i zegarkach.

Równolegle Google udostępnił aktualizację samego Sklepu Google Play (v54.1), w której znalazły się trzy wyraźne zmiany widoczne dla użytkowników. Najciekawszą z nich jest wprowadzenie wirtualnego gamepada Pixel – ekranowego kontrolera, który pojawia się w obsługiwanych grach na Androida po rozłożeniu składanego smartfona Pixel Fold.

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Usprawniono także przeglądanie samego katalogu aplikacji. Teraz, po wejściu na kartę tarczy zegarka wyświetla się teraz duży, bardziej szczegółowy podgląd ułatwiający ocenę projektu przed pobraniem na smartwatch. Ponadto wyszukiwarka w Sklepie Play przestała zostawiać użytkownika z pustym ekranem – gdy wpisane zapytanie nie zwróci żadnych dokładnych trafień, platforma automatycznie podpowie teraz powiązane tematycznie aplikacje.

Zmiany są już wdrażane, ale jak zwykle aktualizacja leży po stronie serwera, więc nie wszyscy dostaną nowości w tym samym czasie. Trzeba więc uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości.

Źródło: Google