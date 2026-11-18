Na chińskiej platformie Weibo pojawiły się grafiki oraz szczegółowe doniesienia na temat nowego smartwatcha Huawei Watch Air, którego obudowa ma liczyć zaledwie 6,9 milimetra grubości.

Huawei szykuje model Watch Air

Wiem, że same milimetry tu niewiele mówią, dlatego warto porównać te wymiary z obecnymi już smartwatchami producenta. Zegarki z serii Watch Fit 5 oraz Fit 5 Pro mają od 9,4 do 9,5 milimetra grubości i do tej pory były nazywane smukłymi. Nawet kompaktowa opaska sportowa Huawei Band 11 mierzy niemal 9 milimetrów. Z kolei Apple Watch Series 12 mierzy tu 9,7 mm, a Apple Watch Ultra 4 aż 12 mm, choć akurat tego nie ma co aż tak porównywać, bo to zupełnie inna kategoria zegarków. Tak czy inaczej, nowy Watch Air będzie naprawdę cieniutki.

Udostępnione przez leakera Ice Universe grafiki pokazują zegarek o zaokrąglonej, prostokątnej kopercie, któremu stylistycznie znacznie bliżej do linii Watch Fit niż do klasycznych, okrągłych flagowców marki. Z kolei, jak donosi Fixed Focus Digital będzie to pierwszy w historii Huawei smartwatch wykonany z jednoczęściowej bryły polerowanego na wysoki połysk tytanu, co pozwala ograniczyć liczbę łączeń i szczelin do absolutnego minimum. Konstrukcja ma trafić do sprzedaży w trzech wariantach kolorystycznych – czarnym, srebrnym oraz złotym.

Sądząc po pasku, jaki pojawia się na grafikach, producent będzie tu bardziej celował w damską klientelę, stawiając na biżuteryjny sznyt. Wypukłe szkło płynnie przechodzi w lustrzaną ramkę otoczoną ultracienkimi obramowaniami ekranu, a całość dopełnia drobna, stalowa bransoleta typu mesh. Na prawej krawędzi umieszczono sporą, karbowaną koronkę oraz podłużny przycisk funkcyjny poniżej, natomiast po przeciwnej stronie znalazły się dwa wąskie wycięcia głośnika.

Smukłość robi wrażenie, ale co ze specyfikacją?

Smukłe smartfony są piękne, ale najczęściej te gabaryty są okupione sporą liczbą kompromisów, zwłaszcza w zakresie baterii. To samo oczywiście tyczy się smartwatchy i Huawei postanowił rozwiązać ten problem za pomocą chemii ogniw. Z przecieków wynika, że Watch Air otrzyma warstwowy akumulator wysokokrzemowy z zawartością krzemu przekraczającą 10 procent, co przekłada się na wzrost gęstości energii o około 6 procent. Oprócz tego, samo ogniwo ma posiadać nieregularny kształt dopasowany do wolnych przestrzeni między podzespołami wewnątrz koperty, podobnie jak miało to miejsce w przypadku smartfona Mate 70 Air.

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Taki zabieg ma przełożyć się na około 5 dni pracy na jednym ładowaniu – to wynik lepszy niż w przypadku znacznie grubszego, 42-milimetrowego modelu Huawei Watch 6, nie wspominając już o Apple Watchach. Warto jedynie pamiętać, że podawana przez producenta grubość obudowy zazwyczaj nie uwzględnia delikatnie wystającej na spodzie wyspy z czujnikami, więc zegarek będzie leżał na ręce minimalnie wyżej, niż sugeruje sama liczba na papierze.

Mimo odchudzonej sylwetki Watch Air nie ma też ustępować droższym modelom pod względem możliwości monitorowania organizmu. Zestaw sensorów ma zostać zapożyczony bezpośrednio z modelu Huawei Watch 6, co oznacza obecność pomiaru tętna, natlenienia krwi (SpO2), temperatury skóry oraz badania EKG. Z kolei algorytmy analizy treningów oraz tryby sportowe mają odpowiadać możliwościom znanym z modelu Watch GT 7 Pro. Taki podział uplasowałby nowość dokładnie pomiędzy przystępnym cenowo Watch Fit 5 a klasycznym Watch 6.

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Na oficjalne potwierdzenie wielkości ekranu, klasy wodoszczelności oraz ceny przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, ale wiele wskazuje na to, że nie będzie to długo trwać. Według przecieków z Weibo premiera Huawei Watch Air w Chinach może odbyć się już w najbliższych dniach.

Źródło: Weibo