AI i gaming na pierwszym planie zamiast wyścigu na megapiksele

Zamiast klasycznej, smukłej bryły producent postawił na szeroki, płaski format ekranu otoczony ultracienkimi ramkami z pojedynczym otworem na przedni aparat u góry. To wyraźne nawiązanie do konstrukcji zaprezentowanego we wrześniu modelu Huawei Pura X View. Choć takie proporcje wciąż pozostają niszą, Huawei wyraźnie widzi w tym przyszłość, bo nawet ostatnio doszły nas słuchy, że składany nova Flip doczeka się wersji z szerszym ekranem.

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Wracając jednak do tematu. Huawei określa swój nowy projekt mianem prawdziwego smartfona AI pracującego pod kontrolą systemu HarmonyOS. Udostępnione przez firmę grafiki promocyjne rzucają nieco światła na to, w kogo celuje nowa linia. Na ekranie urządzenia widać animowaną maskotkę asystentki głosowej Celia trzymającą w dłoniach kontroler do gier, a sam interfejs sugeruje dedykowane usprawnienia dla tytułów pokroju League of Legends Mobile w ramach trybu Game Space.

To podejście powinno sprawdzić się idealnie na rodzimym rynku producenta. W Chinach mobilny gaming jest ogromnie popularny i klienci wciąż szukają coraz lepszego sprzętu pod tę rozrywkę. Wygląda więc na to, że Osta O1 Pro ma kusić przede wszystkim funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji oraz zapleczem dla mobilnych graczy, a niekoniecznie fotografią na poziomie najdroższych flagowców.

Widać to zresztą po samym układzie aparatów na pleckach. Choć zachowano charakterystyczną, podłużną wyspę w kształcie pigułki znaną z modelu Pura X View, wewnątrz niej umieszczono węższą kapsułę z trzema obiektywami (trochę przypominającą to, co znamy z Pixeli). Niestety, dokładnej specyfikacji jeszcze nie udostępniono, więc można się jedynie domyślać, że tylny zestaw obejmuje aparat główny, ultraszerokokątny oraz jeszcze jedno mniejsze oczko, którego przeznaczenia nie znamy. Dioda doświetlająca LED oraz dodatkowy czujnik przypominający laserowy autofokus trafiły natomiast poza główny moduł.

Ceny do najniższych nie należą

Choć wcześniejsze plotki sugerowały, że pod marką Osta będą sprzedawane typowe średniaki, wysokie ceny kości pamięci oraz obecność konfiguracji z 1 TB przestrzeni na dane sprawiają, że Osta O1 Pro z pewnością nie będzie urządzeniem budżetowym. To raczej poziom flagowca, jednak bez dokładnej specyfikacji można to jedynie spekulować na podstawie cen. Te, w zależności od konfiguracji pamięci, prezentują się następująco:

12 GB RAM i 256 GB – 5999 juanów (ok. 3600 zł),

12 GB RAM i 512 GB – 6999 juanów (ok. 4200 zł),

12 GB RAM i 1 TB – 8499 juanów (ok. 5100 zł),

Do wyboru będzie kilka wariantów kolorystycznych – klasyczna czerń, biel oraz najbardziej rzucający się w oczy gradient łączący biel z fioletem. Co ciekawe, opcja 16 GB RAM (z 512 GB lub 1 TB) będzie dostępna jedynie w tym kolorze.

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Przedsprzedaż w Chinach już ruszyła, ale na razie nie ma wzmianki o globalnej dostępności. Ciężko powiedzieć, czy Huawei w ogóle zdecyduje się na taki ruch. Na rodzimym rynku producent radzi sobie świetnie, bo tam brak usług Google nie jest zbyt odczuwalny. W naszej części świata wygląda to zupełnie inaczej, więc nawet jeśli Osta O1 Pro faktycznie zadebiutuje globalnie, to raczej w formie ciekawostki niż sprzętu, który będzie miał realne szanse zawojować nasz rynek.

Źródło: Huawei