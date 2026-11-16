Tablet, do którego trzeba założyć okulary, żeby dać oczom odpocząć. Japońskie Kyodo prezentuje model Myofree

Połączyli dwa rozwiązania, bazując na wiedzy z okulistyki i badaniach nad pracą mózgu, a efektem tego jest Myofree – tablet, który zamiast polegać wyłącznie na powłoce wyświetlacza, wymaga od użytkownika założenia specjalnych okularów.

Oszukać wzrok na dystansie pięciu metrów

Z racji, że obecnie spędzamy przed ekranami wiele godzin dziennie, rozwiązania skupiające się tylko na oprogramowaniu lub doklejaniu dodatkowych warstw mogą nie być wystarczające. Kyodo proponuje więc coś zupełnie innego, choć ciężko powiedzieć, by takie podejście na pewno było wygodniejsze, bo wymaga nie tylko samego tableta, ale też dodatkowych okularów. Przyjrzyjmy się jednak szczegółom.

Sercem rozwiązania jest autorska technologia generowania obrazu równoległego opracowana przez inżynierów Kyodo. Mechanizm działania opiera się na ścisłej współpracy samego ekranu ze dedykowanymi okularami wyposażonymi w polaryzację kołową. Kiedy użytkownik siedzi w standardowej odległości około 40 centymetrów od urządzenia, specjalnie przetworzony obraz wymusza na oczach przyjęcie pozycji równoległej – dokładnie takiej, jaką przyjmują podczas spoglądania na punkt oddalony o około 5 metrów. Dzięki temu mięśnie odpowiadające za akomodację i zbieżność wzroku nie muszą utrzymywać ciągłego, męczącego napięcia, co według deklaracji producenta wyraźnie ogranicza zmęczenie podczas długiej nauki, pracy czy oglądania filmów.

Choć samą polaryzację kołową stosowano już wcześniej bezpośrednio w panelach (chociażby w nagradzanym tablecie TCL NXTPAPER 14 Pro), japoński producent postawił na oddzielne akcesorium, by uzyskać wspomniany efekt głębi i równoległego widzenia. Ponieważ okulary stanowią niezbędny element całego systemu, Kyodo przygotowało je od razu w trzech wariantach – jako klasyczne oprawki do codziennego użytku, mniejszy model dopasowany do głów dzieci oraz wygodną nakładkę typu clip-on, którą można wpiąć bezpośrednio na własne okulary korekcyjne.

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Pod względem samej konstrukcji Myofree bliżej do przenośnego monitora niż kieszonkowego czytnika e-booków. Urządzenie wyposażono w spory, 15,6-calowy wyświetlacz Full HD, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16, co pozwala na swobodne korzystanie z przeglądarki internetowej, aplikacji biurowych, materiałów edukacyjnych, gier oraz serwisów wideo. Ciekawym dodatkiem jest zestaw złączy obejmujący porty USB typu C oraz HDMI, przy czym oba gniazda obsługują zarówno przesyłanie obrazu na zewnątrz, jak i odbieranie sygnału z innych urządzeń – tablet może więc z powodzeniem posłużyć jako dodatkowy ekran do laptopa czy konsoli.

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Kyodo nie ujawniło jeszcze oficjalnej ceny detalicznej ani dokładnego harmonogramu wysyłek. Wszystko stanie się jasne już 18 listopada, kiedy ruszy przedsprzedaż urządzenia na japońskiej platformie crowdfundingowej Makuake – to tam producent opublikuje pełny cennik oraz szczegółowe warianty zestawów z poszczególnymi rodzajami okularów. Czy takie rozwiązanie okaże się sukcesem? Raczej nie. Konieczność noszenia ze sobą okularów ciężko uznać za szczyt wygody. Oczywiście mogę się mylić, więc na razie trzeba poczekać na start zbiórki, by zobaczyć, jak dużym zainteresowaniem będzie cieszył się ten sprzęt.

Źródło: Kyodo