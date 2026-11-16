Szerszy ekran zamiast klasycznej puderniczki. Huawei szykuje odważną zmianę dla nowego Flipa

Huawei idzie w szerokie ekrany

Kiedy w październiku ubiegłego roku Huawei wprowadzał w Chinach model nova Flip S, postawił na bezpieczną ewolucję – odświeżył kolorystykę, obniżył cenę, wymienił procesor na układ Kirin 8030 i zachował klasyczny format z 6,94-calowym ekranem głównym oraz kwadratowym panelem zewnętrznym o przekątnej 2,14 cala. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego następca zerwie z tą przewidywalnością i przejdzie gruntowną przebudowę konstrukcji. Ma to sporo sensu, biorąc pod uwagę działania na rynku. Klienci chcą od składaków czegoś więcej, a dotychczasowa konstrukcja Flip była w zasadzie klasycznym telefonem, tylko składanym. Żadnej większej przestrzeni roboczej, a jedynym „bajerem” pozostawał zewnętrzny panel.

Według doniesień publikowanych na chińskiej platformie Weibo, między innymi przez informatora o pseudonimie GuoJing, Huawei zamierza całkowicie przeprojektować kolejną generację linii nova Flip. Nowy model ma porzucić smukłą, wydłużoną sylwetkę na rzecz tak zwanego formatu wide foldable – czyli niskiego, ale zauważalnie szerszego składaka wyposażonego w 6,3-calowy ekran główny.

Taka zmiana proporcji od razu budzi skojarzenia z modelem Huawei Pura X, który dysponuje 6,39-calowym wyświetlaczem wewnętrznym o nietypowych proporcjach 16:10. Zresztą, już w lipcu znany informator Digital Chat Station wspominał, że koncern pracuje nad niewielkim, szerokim składakiem zaplanowanym na kolejny rok – wówczas branża zakładała, że chodzi wyłącznie o bezpośredniego następcę serii Pura X, który wciąż ma konstrukcję typu Fold. Najnowsze przecieki sugerują, że z tego samego pomysłu skorzysta również bardziej przystępna cenowo rodzina nova i to w wariancie Flip, choć należy spodziewać się pewnych modyfikacji w obrębie samego ekranu zewnętrznego, by oba urządzenia wyraźnie się od siebie odróżniały.

Czytaj też: Po sześciu latach Huawei rusza z nową submarką. Osta wypełni lukę po Honorze?

Zmiany nie ograniczą się wyłącznie do samej bryły i zawiasu. Pod maskę nowego modelu ma trafić zoptymalizowany procesor z flagowej rodziny Kirin 9, co stanowiłoby wyraźne ulepszenie względem układu Kirin 8030 napędzającego zeszłorocznego nova Flip S. Dla przypomnienia, tamten model kusił przede wszystkim przystępną wyceną i rozbudowanymi funkcjami fotograficznymi z głównym aparatem 50 Mpix, ultraszerokokątnym obiektywem 8 Mpix oraz kamerą selfie 32 Mpix, ale pod względem surowej mocy obliczeniowej pozostawał typowym przedstawicielem średniej półki. Przeskok na serię Kirin 9 może sprawić, że odświeżony składak zyska znacznie więcej argumentów w starciu z droższą konkurencją.

Dlaczego premiera przesuwa się na początek 2027 roku?

Choć początkowo spodziewano się, że nowa odsłona nova Flip zadebiutuje jeszcze w tym roku, wszystko wskazuje na lekkie opóźnienie w harmonogramie. Powody są dwa. Pierwszym jest konieczność dopracowania zupełnie nowego formatu obudowy i dopasowania interfejsu do szerszego ekranu. Drugim – wyjątkowo napięty kalendarz premierowy samego producenta w listopadzie i grudniu, wypełniony debiutami kolejnych flagowców, samochodów elektrycznych oraz nowej submarki Osta.

Czytaj też: Nowości tylko dla najdroższych modeli. Seria Galaxy S27 idzie w ślady iPhone’ów

W efekcie premierę szerokiego modelu nova Flip przesunięto wstępnie na początek 2027 roku, choć ostateczny termin może jeszcze ulec korekcie w zależności od strategii wydawniczej firmy. Jeśli jednak te doniesienia się potwierdzą, nadchodzący rok przyniesie bardzo ciekawe przetasowanie w segmencie kompaktowych składaków, które ostatnio zdają się zamierać.

Źródło: Weibo