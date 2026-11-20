Na szczególną uwagę zasługuje Roborock Saros 20, którego cena spadła z 5699 zł do zaledwie 3099 zł. To aż 2600 zł oszczędności! Robot wyróżnia się wyjątkowo niską konstrukcją o wysokości 7,98 cm oraz wysuwaną szczotką FlexiArm, która pomaga dokładnie sprzątać przy krawędziach. Ciekawą propozycją jest również Roborock Qrevo Edge 2 Flow z zaawansowanym mopem rolkowym SpiraFlow 2.0, przeceniony z 2999 zł na 2699 zł. Z kolei flagowy Roborock Saros 20 Flow Complete, łączący zaawansowane odkurzanie z nieustannie odświeżanym podczas pracy mopem rolkowym, kosztuje teraz 4099 zł zamiast 4799 zł.
To jednak tylko część listopadowych okazji. Przykładowo Roborock Qrevo 5AE można kupić za 1249 zł zamiast 1999 zł, a odkurzacz myjący F25 ACE Pro przeceniono aż o 60%, do 999 zł. Do wybranych urządzeń dostępne są również zestawy akcesoriów za symboliczną złotówkę. Promocje obowiązują do 30 listopada 2026 roku w oficjalnym sklepie Roborock oraz u autoryzowanych partnerów, w tym Media Expert, RTV Euro AGD i Neonet.