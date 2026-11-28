Podstawę sukcesu stanowiło mikrofalowe promieniowanie tła, czyli najstarsze światło, jakie możemy obserwować we wszechświecie. Powstało około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, kiedy kosmos ochłodził się na tyle, by fotony mogły swobodnie przemieszczać się w przestrzeni. Od tamtej pory promieniowanie pokonało niemal całą obserwowalną przestrzeń kosmiczną, docierając również do Ziemi.

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Po drodze jego trajektoria uległa jednak nieznacznym zmianom przy udziale grawitacji galaktyk, gromad galaktyk i innych masywnych struktur. To właśnie te subtelne odchylenia stały się dla astronomów niezwykle cennym źródłem informacji. Wykorzystali zjawisko nazywane soczewkowaniem grawitacyjnym. Zgodnie z ogólną teorią względności Alberta Einsteina masywne obiekty zakrzywiają czasoprzestrzeń, wpływając na tor przemieszczającego się światła. Im większa masa znajduje się na jego drodze, tym silniejsze mogą być obserwowane zniekształcenia.

W przypadku nowej mapy badacze przeanalizowali zarówno temperaturę, jak i polaryzację promieniowania mikrofalowego tła. Następnie, wykorzystując zaawansowane metody matematyczne i obliczeniowe, odtworzyli sygnał soczewkowania grawitacyjnego. Pozwoliło im to określić, jak materia jest rozmieszczona pomiędzy Ziemią a miejscem, z którego pochodzi obserwowane promieniowanie.

Oczywiście nie oznacza to bezpośredniego sfotografowania ciemnej materii. Wdrożona metoda pozwala odtworzyć rozkład masy na podstawie jej oddziaływania grawitacyjnego. Obejmuje więc zarówno zwykłą materię, jak i niewidzialną materię, której obecność astronomowie wnioskują z jej wpływu na otoczenie. Yuuki Omori z Uniwersytetu Chicagowskiego, główny autor badań, dodaje, że uzyskana mapa przypomina fotografię wykonaną przy wyjątkowo niskim poziomie szumów. Jej jakość pozwala dostrzec subtelne sygnały, które wcześniej było znacznie trudniej wyodrębnić.

Naukowcy chcą teraz pójść o krok dalej i wykorzystać wyniki do lepszego zrozumienia neutrin, czyli niezwykle lekkich cząstek elementarnych, które bardzo słabo oddziałują ze zwykłą materią. Choć bezpośrednie wykrywanie ich właściwości jest trudne, łączna masa neutrin wpływa na tempo powstawania kosmicznych struktur. Analizując sposób, w jaki materia skupiała się pod wpływem grawitacji, można pośrednio badać ich oddziaływanie na ewolucję wszechświata.

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Po połączeniu nowych obserwacji z innymi pomiarami kosmologicznymi badacze uzyskali górne ograniczenie sumy mas neutrin wynoszące 0,072 elektronowolta, przy poziomie ufności 95 procent i założeniu standardowego modelu kosmologicznego Lambda-CDM. Poza tym zespół związany z South Pole Telescope pracuje nad wykorzystaniem nowych danych do poszukiwania pierwotnych fal grawitacyjnych. Są to hipotetyczne zaburzenia czasoprzestrzeni, które mogły powstać podczas inflacji kosmicznej, czyli niezwykle gwałtownego rozszerzania się wszechświata tuż po jego narodzinach. Ich wykrycie dostarczyłoby naukowcom bezprecedensowych informacji o najwcześniejszych chwilach istnienia kosmosu.

Źródło: arXiv