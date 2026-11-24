Autonomiczny robot Charlotte dobrze wie, że byłoby wysoce nietaktownym zaczynać znajomość z nową planetą od zanieczyszczania jej plastikiem. Z tego powodu do wykonywania swojego druku używa surowców naturalnych dostępnych w danym środowisku albo przetwarza odpady wykonane z materiałów powstałych z ich mieszanek.
Ten robot wydrukuje domy w 3D bez plastiku oraz cementu. Działą nie tylko w kosmosie
Crest Robotics i Earthbuilt Technology stworzyli technologię, która pozwoli w przyszłości budować domy poprzez ich drukowanie, do czego naturalnie nie będzie potrzeba cementu, jak w tradycyjnych budynkach. I chociaż jest to bardzo ciekawe, to mnie osobiście najbardziej intryguje fakt, że nie będzie to proces oparty na tworzywach sztucznych.
Wręcz przeciwnie, głównym założeniem robota Charlotte jest praca z materiałami zastanymi na miejscu. Na Ziemi wykorzystuje jako tworzywo piasek, ziemię czy odpady po cegłówkach, zaś na powierzchni Księżyca, głównym składnikiem byłby regolit. Wszystkie surowce są gromadzone w specjalnych tubach prowadzących do dyszy autonomicznie pracującego robota. To właśnie z tej końcówki wychodzi silnie skompresowany materiał układany warstwami niczym rozpuszczony filament w druku 3D.
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W celu ułatwienia przemieszczania się maszyny oraz zachowania jej większej stabilności, twórcy postawili na formę przypominającą pająka. Ma też podobno być to konstrukcja lekka i łatwa do przekonwertowania w celu dostosowania jej do wymogów warunków panujących w miejscu, gdzie ma się rozpocząć budowa.
Autonomia urządzenia ma być wysoce zaawansowana, do tego stopnia, że będzie samo decydowało o kolejnych krokach, wliczając w to potrzebę uzupełnienia swoich kontenerów w surowce potrzebne do budowy. Może to oczywiście zrobić i człowiek, ale w tym czasie mogą się zajmować nadzorem.
Człowiek musi również zasilić bazę danych odpowiednimi wzorami. Na ten moment system robota Charlotte nie jest w stanie sobie wymyślić własnego szablonu na budynek. Taki projekt musi zostać załadowany i wykonany przez człowieka perfekcyjnie, bo robot wykona polecenie zgodnie z zadanym wzorem i wysoką dokładnością, więc pomyłki projektantów nie zostaną przez maszynę skorygowane.
Firmy chwalą się, że to rozwiązanie może z powodzeniem postawić ogromny dom o 200 metrach kwadratowych powierzchni i w tej chwili szuka developerów chcących wejść z nimi we współpracę. Może potencjalnym partnerom mówią zatem więcej, bo niestety dla pozostałych osób pozostaje wiele znaków zapytania.
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Można się domyślić, że robot stawia wydmuszki, czyli bez ścian w środku, więc czy te również może wykonać? Jak to wygląda z piętrami? W jaki sposób robot w ogóle dociera do górnych warstw oraz jak łatwe jest skalowanie tego produktu, żeby wykonywać potężniejsze budynki. Poza tym, jaki jest plan na pozyskiwanie tych surowców, bo w tej chwili brzmi to lepiej niż plastik, lecz wciąż szkodliwie dla otoczenia. W końcu nie można sobie zacząć tak po prostu podbierać glebę z podłoża.
Zatem na tę chwilę projekt wygląda bardzo obiecująco, chociaż trochę można odebrać go i w bardziej negatywny sposób. Wszystkie materiały są dość osobliwe i ukazują wizję bardzo nudnych, jednakowych domostw, a kto lubi te wszystkie popularne, osiedla deweloperskie? Być może jest to już czepianie się po mojej stronie, gdyż wiadomo, że teraz chodzi o sprzedanie idei, a ta prezentuje się świetnie, pytanie tylko jak realistycznie. Tym bardziej, że prezentowane na pokazach roboty nijak nie wyglądają jak te z materiałów promocyjnych, nie mówiąc już o ukazaniu ich w akcji.
Źródło: designboom