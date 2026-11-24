Autonomiczny robot Charlotte dobrze wie, że byłoby wysoce nietaktownym zaczynać znajomość z nową planetą od zanieczyszczania jej plastikiem. Z tego powodu do wykonywania swojego druku używa surowców naturalnych dostępnych w danym środowisku albo przetwarza odpady wykonane z materiałów powstałych z ich mieszanek.

Ten robot wydrukuje domy w 3D bez plastiku oraz cementu. Działą nie tylko w kosmosie

Crest Robotics i Earthbuilt Technology stworzyli technologię, która pozwoli w przyszłości budować domy poprzez ich drukowanie, do czego naturalnie nie będzie potrzeba cementu, jak w tradycyjnych budynkach. I chociaż jest to bardzo ciekawe, to mnie osobiście najbardziej intryguje fakt, że nie będzie to proces oparty na tworzywach sztucznych.

Crest Robotics, Earthbuilt Technology

Wręcz przeciwnie, głównym założeniem robota Charlotte jest praca z materiałami zastanymi na miejscu. Na Ziemi wykorzystuje jako tworzywo piasek, ziemię czy odpady po cegłówkach, zaś na powierzchni Księżyca, głównym składnikiem byłby regolit. Wszystkie surowce są gromadzone w specjalnych tubach prowadzących do dyszy autonomicznie pracującego robota. To właśnie z tej końcówki wychodzi silnie skompresowany materiał układany warstwami niczym rozpuszczony filament w druku 3D.

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W celu ułatwienia przemieszczania się maszyny oraz zachowania jej większej stabilności, twórcy postawili na formę przypominającą pająka. Ma też podobno być to konstrukcja lekka i łatwa do przekonwertowania w celu dostosowania jej do wymogów warunków panujących w miejscu, gdzie ma się rozpocząć budowa.

Crest Robotics, Earthbuilt Technology

Autonomia urządzenia ma być wysoce zaawansowana, do tego stopnia, że będzie samo decydowało o kolejnych krokach, wliczając w to potrzebę uzupełnienia swoich kontenerów w surowce potrzebne do budowy. Może to oczywiście zrobić i człowiek, ale w tym czasie mogą się zajmować nadzorem.

Człowiek musi również zasilić bazę danych odpowiednimi wzorami. Na ten moment system robota Charlotte nie jest w stanie sobie wymyślić własnego szablonu na budynek. Taki projekt musi zostać załadowany i wykonany przez człowieka perfekcyjnie, bo robot wykona polecenie zgodnie z zadanym wzorem i wysoką dokładnością, więc pomyłki projektantów nie zostaną przez maszynę skorygowane.

Crest Robotics, Earthbuilt Technology

Firmy chwalą się, że to rozwiązanie może z powodzeniem postawić ogromny dom o 200 metrach kwadratowych powierzchni i w tej chwili szuka developerów chcących wejść z nimi we współpracę. Może potencjalnym partnerom mówią zatem więcej, bo niestety dla pozostałych osób pozostaje wiele znaków zapytania.

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Można się domyślić, że robot stawia wydmuszki, czyli bez ścian w środku, więc czy te również może wykonać? Jak to wygląda z piętrami? W jaki sposób robot w ogóle dociera do górnych warstw oraz jak łatwe jest skalowanie tego produktu, żeby wykonywać potężniejsze budynki. Poza tym, jaki jest plan na pozyskiwanie tych surowców, bo w tej chwili brzmi to lepiej niż plastik, lecz wciąż szkodliwie dla otoczenia. W końcu nie można sobie zacząć tak po prostu podbierać glebę z podłoża.

Crest Robotics, Earthbuilt Technology Crest Robotics, Earthbuilt Technology

Zatem na tę chwilę projekt wygląda bardzo obiecująco, chociaż trochę można odebrać go i w bardziej negatywny sposób. Wszystkie materiały są dość osobliwe i ukazują wizję bardzo nudnych, jednakowych domostw, a kto lubi te wszystkie popularne, osiedla deweloperskie? Być może jest to już czepianie się po mojej stronie, gdyż wiadomo, że teraz chodzi o sprzedanie idei, a ta prezentuje się świetnie, pytanie tylko jak realistycznie. Tym bardziej, że prezentowane na pokazach roboty nijak nie wyglądają jak te z materiałów promocyjnych, nie mówiąc już o ukazaniu ich w akcji.

Źródło: designboom