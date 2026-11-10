Pajęczy robot wspina się po ścianach do pracy. Będzie mógł wyręczyć człowieka

Wchodzenie po ścianach i przekładanie swojego ciała przez ciasne szczeliny, to jak się można domyślić, bardzo przydatne umiejętność w konkretnych sytuacjach. Diden Spider nie wygląda wymuskanie, jak z filmu sci-fi, ani nawet nie jest minimalistycznie piękny, czy cokolwiek, na czym skupiają się głośne firmy pokroju Tesli. To jest praktyczne urządzenie do zadań specjalnych, jak na przykład budowa statków w stoczni.

Pająk, ale robot. To maszyna Diden Robotics, która jest gotowa wyręczyć człowieka w niebezpiecznych warunkach pracy

Może nie wygląda najpiękniej, raczej zbyt industrialnie, lecz to nie oznacza, że nie potrafi zaimponować. To jednak jest potężna maszyna, która posiada cztery ramiona szeroko rozcapierzone na cztery strony. Każde z nich ma na swoim końcu stopkę z elektromagnesem, dzięki czemu może się swobodnie wspinać po ścianach budowanych, chociażby kontenerowców.

Diden

Wszystko to ze specjalnym ekwipunkiem na plecach, przymocowanym do kolejnego, ostatniego już robotycznego ramienia, na którym jest spawarka. Diden Spider powstał z myślę o wyręczeniu człowieka, kiedy spaw trzeba wykonać w miejscach nieprzyjemnych do pracy. Zamiast kierować tam specjalistę na jakichś wysięgnikach w koszu, robot sam tam się wespnie i wykona swoje zadanie.

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Ciekawa jest historia powstania, którą wyjaśnia COO firmy Youngha Shin, odpowiadający na pytanie, dlaczego nie poszli standardem branży i nie stworzyli “klasycznego” psa. Okazuje się, że firma stale napotykała scenariusze, w których ten układ sprawiał, że maszyna regularnie była na krawędzi utraty równowagi, kiedy próbowała się obracać.

Obracać, ale będąc już na ścianie, to jest kluczowe dla tego zamysłu. Problematyczne było także rozstawienie robotycznych odnóży w stabilny sposób. Dlatego ostatecznie zadecydowano o obniżeniu środka ciężkości, zaś nogi trafiły to rogów tułowia pająka. Dzięki takiemu rozstawieniu, każdy krok jest dość szeroki oraz co najważniejsze pewny.

Diden

Na metalu utrzymuje się dzięki silnym elektromagnesom, który uruchamiają się po otrzymaniu właściwego impulsu. W momencie jak już się robot “przyklei” do powierzchni, twórcy zapewniają, że wtedy nie jest już potrzebne stałe przesyłanie energii elektrycznej. Naturalnie prąd wciąż będzie biegł do pozostałych elementów, bo w końcu jeżeli stoi, to oznacza, że dotarł do miejsca, w którym zaraz zacznie pracować.

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A dotrzeć tam może nawet z 30 kilogramowym bagażem. W końcu trudno by to było nazwać optymalnym ładunkiem, gdyby robot przemierzał trasę na pusto. Zarówno w logistyce, jak i produkcji nie ma to najmniejszego sensu. Rozszerza to też jego możliwości, nie musi wyłącznie się przemieszczać, żeby spawać, ale też może po prostu dostarczyć jakieś niezbędne akcesoria lub elementy albo cokolwiek czego będzie potrzeba ekipom pracującym na wysokości.

A współpraca z człowiekiem jest dla robota Diden niezbędna, bo dzięki temu ich twór staje się wartościowym produktem. Na przykład dopiero po doniesieniach pracowników dodano lampy LED przy kończynach. Wszystko ze względu na trudności pracowników z dostrzeżeniem przemieszczającego się po ścianie robota, a i przede wszystkim, czy jego nogi właściwie się przypięły do powierzchni, co jest istotne dla ich operatorów.

Diden

Ten niecodzienne pająki operują na własnym systemie nawigacyjnym, który roboty konstruują na podstawie wgranych planów CAD. Dzięki nim tworzą wewnętrzną mapę pozwalającą Diden Spiderowi bezpiecznie i w przewidywalny sposób poruszać się po ścianach budowanych statków.

Twórcy zapewniają, że ich maszyna jest stale rozbudowywana nie na podstawie symulacji, lecz faktycznej współpracy z klientami z największych stoczni w Korei Południowej. Mnie za to ciekawi, jaka jest prawdziwa skuteczność spawów wykonywanych przez te maszyny. To nie jest w ogóle łatwa praca i często wymaga doświadczenia, szczególnie jeżeli komuś zależy na eleganckim wykończeniu, a to się wiąże z ogromną wiedzą i swoistą delikatnością z precyzją.

Źródło: diden