Za projektem stoi zespół naukowców z Uniwersytetu Lotniczego w Nanchang. Badacze, kierowani przez Sun Haijuna, przez cztery lata pracowali nad koncepcją eksperymentalnego silnika. Teraz zespół badawczy z powodzeniem przeprowadził naziemną próbę zapłonu prototypowego silnika. To najprawdopodobniej pierwsza na świecie demonstracja takiego rozwiązania w praktycznym teście jednostki turboodrzutowej.

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Najważniejsza zmiana dotyczy dopalacza, czyli elementu silnika odrzutowego, który odpowiada za okresowe zwiększanie ciągu. W tradycyjnych konstrukcjach dodatkowe paliwo, najczęściej nafta lotnicza, jest wtryskiwane do gorących gazów wylotowych za turbiną. Jego spalanie pozwala uzyskać znaczący wzrost mocy, co przydaje się między innymi podczas startu, gwałtownego przyspieszania czy osiągania prędkości naddźwiękowych.

Chińscy inżynierowie postanowili zastąpić ciekłe paliwo cząsteczkami metalu. Takie rozwiązanie ma potencjalną przewagę pod względem ilości energii chemicznej zgromadzonej w jednostce objętości. Przywoływany przez badaczy przykład aluminium pokazuje, iż litr tego metalu może zawierać około 84 megadżuli energii, podczas gdy litr nafty lotniczej dostarcza około 34 megadżuli.

Istotna jest również możliwość zachodzenia reakcji metalu nie tylko z tlenem pozostałym w gazach wylotowych, lecz również ze składnikami takimi jak dwutlenek węgla i para wodna. W teorii może to pozwolić na uzyskanie wyższych temperatur spalin i zwiększenie osiągów napędu. Są jednak pewne “ale”. Zastosowanie sproszkowanego metalu w silniku lotniczym wiąże się z wieloma problemami technicznymi. W przeciwieństwie do paliwa ciekłego proszek musi być dostarczany w sposób precyzyjny i równomierny. Naukowcy musieli więc opracować specjalny system transportowania materiału, regulowania jego przepływu oraz stabilizowania procesu spalania.

Szczególnie trudne okazały się kwestie kontroli podawania paliwa i utrzymania stabilnego płomienia. Chińczycy opracowali rozwiązania pozwalające na transport sproszkowanego materiału oraz jego spalanie w warunkach przepływu gorących gazów. Kolejnym wyzwaniem są produkty spalania. Metal nie znika bowiem całkowicie w procesie energetycznym – powstają między innymi stałe cząstki tlenków metali. Mogą one powodować zużywanie elementów silnika, osadzanie się zanieczyszczeń w układzie wylotowym i zwiększać widoczność samolotu poprzez charakterystyczny ślad za maszyną.

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Mimo to twórcy rozwiązania wiążą z nim duże nadzieje. W przyszłości napęd wykorzystujący metaliczne paliwo mógłby znaleźć zastosowanie w konstrukcjach przeznaczonych do lotów z bardzo dużymi prędkościami, potencjalnie również hipersonicznymi, czyli przekraczającymi pięciokrotność prędkości dźwięku. I choć Chiny nie dysponują jeszcze gotowym silnikiem dla jednostek nowej generacji, to przeprowadzenie kluczowych testów już samo w sobie jest istotne.

Źródło: South China Morning Post