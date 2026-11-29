Badacze z duńskiego Uniwersytetu w Aarhus stworzyli miękkiego robota, któremu do poruszania nogami wystarcza światło. Nie ma on silnika, akumulatora ani przewodów, a sześć sztucznych mięśni pozwoliło mu pokonać niemal trzy długości własnego ciała. Inżynierowie próbują więc sprawić, żeby za ruch odpowiadały właściwości materiału, a nie kolejne mechanizmy, które trzeba zasilać, łączyć i kontrolować.

Zamiast silnika wystarczy materiał, który reaguje na światło

Sercem tej nowej konstrukcji są elastomery ciekłokrystaliczne (LCE), czyli polimery zmieniające kształt pod wpływem temperatury. Badacze wzbogacili je o składnik pochłaniający bliską podczerwień i zamieniający jej energię w ciepło. W efekcie oświetlony mięsień kurczy się, a podczas chłodzenia może wrócić do wcześniejszego kształtu. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu tych elementów skurcze prowadzą do prostowania nóg żaby i odpychania wody do tyłu.

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W tego typu projekcie naukowcy musieli pogodzić kilka trudnych wymagań. Materiał powinien reagować na ogrzewanie, zachować odpowiednią sprężystość i jednocześnie nadawać się do druku 3D metodą wyciskania gęstej mieszaniny przez dyszę. Wymagało to sprawdzenia tego, jak skład chemiczny i długość łańcuchów polimerowych wpływają na zachowanie gotowych mięśni. Później zespół połączył je z miękkim silikonowym korpusem w jednym procesie drukowania, bo opracowanie trwałego połączenia obu materiałów ma tutaj znaczenie równie duże jak sam skurcz mięśnia. Bez niego ruch polimeru nie przełożyłby się na ruch całego robota.

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Badacze przygotowali zresztą również konstrukcję przypominającą wieloryba, której ogon porusza jeden sztuczny mięsień. Żaba jest z kolei bardziej wymagającą demonstracją, bo sześć elementów musi działać wspólnie. W jednej wersji ustawienie mięśni powodowało, że nogi kierowały wodę w stronę głowy zamiast za robota. Dopiero zmiana geometrii pozwoliła uzyskać ruch do przodu. Nie było tu jednak sześciu osobno programowanych siłowników. Wszystkie mięśnie reagowały na oświetlenie, a ich wzajemną współpracę zapewniała przede wszystkim konstrukcja nóg.

Bez zasilania, ale wciąż daleko od samodzielnego robota

Właśnie w takich pomysłach widzę przyszłość miękkiej robotyki, co opisywałem już przy robocie, który sam przygotowuje się do kolejnego skoku. Tam również materiał wykonuje część pracy, którą zwykle powierzylibyśmy osobnemu mechanizmowi. Żaba z Aarhus dokłada do tego synchronizację kilku mięśni i możliwość wykonania całego korpusu razem z napędem, ale nadal jest to dzieło stricter laboratoryjne. Widać to po tym, że podczas eksperymentu lampa emitująca podczerwień o długości fali 810 nm znajdowała się około 5 cm nad powierzchnią wody, a naukowcy utrzymywali jej temperaturę w okolicach 32°C. Natężenie promieniowania sięgało przy tym 1,7-2,2 W/cm².

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Cała konstrukcja nie ma własnego źródła energii ani systemu nawigacji, a do tego wymaga odpowiednio sterowanych cykli oświetlania i chłodzenia, więc jej działanie w zmiennych warunkach pozostaje otwartą kwestią. Sami badacze wspominają o monitorowaniu środowiska czy działaniach ratowniczych jako możliwych kierunkach rozwoju, ale równie dobrze może to posłużyć do produkcji zabawek i chyba właśnie od takich produktów może zacząć się praktyczna kariera tej technologii.

Przy druku 4D pisałem już, że fascynujące jest nie tylko wytwarzanie nowych kształtów, ale też projektowanie tego, co materiał zrobi później. Duńska żaba pokazuje tę ideę w ruchu. Na razie bardzo powolnym, ale za to bez klasycznego napędu.

Źródła: Advanced Materials Technologies, Tech Xplore