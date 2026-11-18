Nie ogranicza się do gazowania wody. Potrafi samodzielnie przygotować gotowy napój, dobierając ilość koncentratu, poziom nagazowania i wielkość porcji — a wszystko to robi automatycznie, bez konieczności ręcznego mieszania składników. I uwierzcie, nie jest to kolejny zwykły kuchenny gadżet. Za tym pomysłem kryje się kilka naprawdę praktycznych rozwiązań.

Sodastream idzie o krok dalej. Teraz mamy pełnoprawny ekspres do napojów

Przez lata urządzenia Sodastream kojarzyły się przede wszystkim z jednym zadaniem — zamienianiem zwykłej wody w gazowaną. Cała operacja była prosta, ale kiedy przychodziła ochota na Pepsi czy lemoniadę, trzeba było wykonać dodatkowy krok. Odmierzyć koncentrat, dodać go do przygotowanej wody i wymieszać całość. Niby nic skomplikowanego, ale nadal wymagało to z naszej strony dodatkowego zaangażowania.

Ultimate Multi-Drink zmienia tę filozofię. To pierwszy tego typu ekspres w dotychczasowej ofercie marki, który automatyzuje przygotowywanie napojów smakowych. Wystarczy zamontować odpowiedni koncentrat, wybrać ustawienia i nacisnąć przycisk. Urządzenie samodzielnie pobiera wodę, dozuje syrop, miesza składniki i dodaje wybrany poziom nagazowania. Gotowy napój trafia wówczas bezpośrednio do szklanki, bez żadnych dodatkowych etapów i naszej ingerencji.

Co ciekawe, to również pierwszy model z dotychczasowej oferty Sodastream wymagający podłączenia do prądu. W tym przypadku ma to oczywiście uzasadnienie — automatyczne dozowanie składników i sterowanie całym procesem potrzebują zasilania. W efekcie otrzymujemy urządzenie, któremu pod względem sposobu działania zdecydowanie bliżej do ekspresu niż tradycyjnego saturatora.

Własna Pepsi w mniej niż 30 sekund? Teraz to możliwe

Przygotowanie napoju zaczyna się od napełnienia wyjmowanego zbiornika o pojemności 1,42 litra. Warto zadbać o to, żeby woda była odpowiednio schłodzona, ponieważ Ultimate Multi-Drink sam jej nie chłodzi. Zbiornik można przechowywać w lodówce, a do ekspresu trafia wyłącznie czysta woda — bez dodatku soków czy gotowych napojów. Za charakterystyczne bąbelki odpowiada natomiast cylinder CO2 z systemem szybkiego montażu Quick Connect, znany już z poprzednich urządzeń Sodastream.

Drugim elementem układanki są koncentraty smakowe. Ekspres wykorzystuje specjalny system Flavour Connect Cap, czyli pompkę dokręcaną bezpośrednio do kompatybilnej butelki syropu. Tak przygotowany zestaw umieszczamy w urządzeniu, które później samodzielnie odmierza odpowiednią ilość koncentratu. Warto jednak pamiętać, że Ultimate Multi-Drink wymaga nowych, przystosowanych do tego systemu butelek. Starsze butelki koncentratów nie są z nim kompatybilne, dlatego trzeba sięgnąć po nowe wersje przystosowane do tego systemu

A co z samym przygotowaniem napoju? Tutaj robi się naprawdę wygodnie. Do wyboru mamy trzy wielkości porcji: 236, 473 oraz 710 mililitrów. Możemy więc przygotować pojedynczą szklankę, napełnić niewielką butelkę albo podstawić karafkę, jeśli napojem chcemy poczęstować więcej osób. Regulowana podstawka pozwala dopasować wysokość naczynia, a przygotowanie najmniejszej porcji zajmuje mniej niż 30 sekund. Naciskasz i masz — dosłownie tak działa to urządzenie.

Pepsi jak z puszki, ale z możliwością zmiany zasad

Sam fakt automatycznego przygotowywania napojów to jedno. Znacznie więcej możliwości daje jednak personalizacja, ponieważ Ultimate Multi-Drink nie narzuca nam jednego, niezmiennego przepisu. Do dyspozycji mamy cztery poziomy nagazowania, od całkowitego braku bąbelków aż po mocne nasycenie dwutlenkiem węgla. Osobno regulujemy intensywność smaku w skali od zera do czterech.

Chcemy przygotować Pepsi albo 7UP o smaku odpowiadającym klasycznej wersji z puszki czy butelki? Wystarczy ustawić intensywność koncentratu na poziom czwarty, a nagazowanie na maksimum. Wtedy dostaniemy napój dokładnie jak ze sklepu. Ale przecież nie wszyscy lubią identyczne proporcje — jedni preferują mocne bąbelki, inni wolą subtelniejszy smak i mniejszą ilość gazu. I właśnie tutaj zaczyna się zabawa. Możemy ograniczyć intensywność koncentratu do poziomu drugiego, odpowiadającego połowie standardowej ilości syropu, ale jednocześnie pozostawić maksymalne nagazowanie. Możemy też zrobić coś odwrotnego — zachować wyrazisty smak, a zmniejszyć ilość bąbelków. Dzięki temu jedna butelka koncentratu nie oznacza jednego, zawsze takiego samego napoju.

Co więcej, Ultimate Multi-Drink przygotowuje również napoje całkowicie niegazowane. Jeśli mamy ochotę na owocową lemoniadę lub Lipton Ice Tea bez bąbelków, wystarczy wybrać odpowiedni koncentrat i ustawić nagazowanie na zero. A kiedy chcemy po prostu napić się zwykłej wody gazowanej, ustawiamy intensywność smaku na zero i wybieramy odpowiedni poziom nasycenia CO2. Ekspres może więc wykonywać również zadanie klasycznych urządzeń Sodastream.

Ponad 20 smaków i własne eksperymenty. Domowy bar nigdy nie miał więcej sensu

Wybór dostępnych koncentratów jest szeroki. W ofercie znajdziemy ponad 20 smaków, w tym Pepsi, Pepsi Zero Cukru, Mirindę, 7UP, Mountain Dew, Lipton Ice Tea, toniki czy różne warianty owocowe. Są również koncentraty bez cukru, co daje dodatkowe możliwości osobom zwracającym uwagę na skład wybieranych napojów. Ostateczny efekt zależy więc nie tylko od ustawień ekspresu, ale też od tego, po jaki syrop sięgniemy.

A jeśli standardowe warianty nam się znudzą? Wtedy do gry wchodzi funkcja Boost, która pozwala dodać do gotowego napoju kolejną porcję koncentratu, odpowiadającą 25 procentom standardowej ilości. Można w ten sposób wzmocnić smak albo wykorzystać zupełnie inny syrop, tworząc własne połączenie. Orzeźwiający napój cytrynowo-limonkowy z owocowym akcentem, kostkami lodu i plasterkiem cytryny? Brzmi jak coś, za co w restauracji zapłacilibyśmy całkiem sporo, a teraz możemy mieć to w domu na wyciągnięcie ręki.

Duże znaczenie ma tutaj również sposób wymiany smaków. W zestawie znajdziemy dwie pompki Flavour Connect Cap, a kolejne można dokupić osobno. Jeśli mamy przygotowane różne butelki, wystarczy wymienić koncentrat razem z pompką. Ekspres nie wybiera bowiem syropów automatycznie z kilku pojemników. Zaletą zastosowanego rozwiązania jest to, że koncentrat nie przepływa przez wnętrze urządzenia, co ułatwia utrzymanie systemu w czystości.

Koniec ze zgrzewkami w domu

Najlepiej to opisać na prostej sytuacji, z którą każdy z nas miał do czynienia — zwykły wieczór ze znajomymi. Jedna osoba ma ochotę na mocno gazowaną Pepsi, druga na 7UP-a, a ktoś inny woli delikatną, owocową lemoniadę bez gazu. Normalnie oznacza to konieczność wcześniejszego kupienia kilku różnych napojów i znalezienia dla nich miejsca w lodówce. Z Ultimate Multi-Drink wystarczy zapas schłodzonej wody, kompatybilne koncentraty i cylinder CO2.

Oczywiście zmiana smaku nadal wymaga zamontowania odpowiedniej butelki z pompką, ale ten proces trwa dosłownie kilka sekund, a do tego nie trzeba za każdym razem ręcznie odmierzać składników. Każdy może też dopasować wielkość porcji, poziom gazu i intensywność smaku do własnych preferencji. To rozwiązanie może się sprawdzić zarówno podczas domówki, jak i wieczornego seansu filmowego czy dłuższej sesji gamingowej. Szczególnie jeśli lubimy mieć pod ręką kilka różnych napojów, ale niekoniecznie chcemy przeznaczać na nie połowę lodówki.

Nie można też pominąć kwestii ograniczenia liczby jednorazowych opakowań. Przygotowywanie napojów w domu pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na gotowe produkty w plastikowych butelkach i puszkach, chociaż oczywiście nadal korzystamy z opakowań koncentratów oraz wymiennych cylindrów CO2. Dochodzi do tego zwyczajna wygoda — zamiast regularnie przynosić ze sklepu ciężkie zgrzewki, możemy uzupełniać zapasy w znacznie bardziej kompaktowej formie.

Wygoda to jedno, ale co z codzienną obsługą?

Automatyzacja ma sens przede wszystkim wtedy, kiedy nie zamienia prostych czynności w skomplikowaną procedurę. Dlatego w Ultimate Multi-Drink zastosowano kilka rozwiązań, które pomagają podczas codziennego użytkowania. Ekspres zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia, kontroluje prawidłowe zamontowanie zbiornika oraz koncentratu, a także informuje o niskim poziomie CO2. Kiedy nie jest używany, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.

Ważne jest również czyszczenie. Ponieważ koncentrat nie przepływa przez wnętrze ekspresu, odpada konieczność płukania całego układu po każdej zmianie smaku — i to są świetne wieści. Zbiornik na wodę, tackę ociekową i elementy systemu dozowania można wyjąć i wyczyścić zgodnie z instrukcją. Co istotne, wybrane części, w tym tacka oraz element dozujący, nadają się także do mycia w zmywarce.

Trzeba jednak mieć świadomość, że Ultimate Multi-Drink wymaga nieco więcej miejsca niż najprostsze urządzenia do gazowania wody. Potrzebuje stałego dostępu do prądu, regularnego uzupełniania zbiornika oraz wymiany cylindra CO2. Do pełnego wykorzystania jego możliwości konieczne jest też kupowanie kompatybilnych koncentratów i przechowywanie ich w odpowiednich warunkach. Nie jest to więc urządzenie całkowicie bezobsługowe, choć sam proces przygotowywania napojów został znacznie uproszczony.

Sodastream Ultimate Multi-Drink. Domowa stacja napojów, która naprawdę ma sens

Sodastream Ultimate Multi-Drink to urządzenie, które pokazuje, jak bardzo może zmienić się przygotowywanie napojów w domowych warunkach. Jeszcze niedawno trudno było wyobrazić sobie, że ulubioną Pepsi, 7UP czy dowolny inny napój przygotujemy równie wygodnie, jak kawę z automatycznego ekspresu. Tymczasem tutaj cały proces sprowadza się do kilku ustawień i naciśnięcia przycisku. Bez ręcznego odmierzania koncentratu, mieszania składników czy zastanawiania się nad odpowiednimi proporcjami.

Dużą zaletą jest również swoboda, jaką daje urządzenie. Możemy zdecydować, jak intensywny ma być smak, ile bąbelków znajdzie się w szklance i jak dużą porcję chcemy przygotować. Jednego dnia będzie to klasyczna Pepsi z maksymalnym nagazowaniem, innym razem delikatna lemoniada bez gazu albo po prostu świeża woda gazowana. Wszystko za pomocą jednego ekspresu, który pozwala ograniczyć konieczność kupowania i przechowywania wielu różnych gotowych napojów.

Ultimate Multi-Drink jest więc kolejnym krokiem w rozwoju marki Sodastream, ale przede wszystkim ciekawym pomysłem na nowoczesną, wygodniejszą kuchnię. Automatyzacja, szeroki wybór smaków i możliwość przygotowania napoju dokładnie według własnych preferencji sprawiają, że własna domowa stacja napojów przestaje być futurystycznym gadżetem. Staje się rozwiązaniem, z którego można korzystać każdego dnia. I trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie tak może wyglądać przyszłość przygotowywania napojów w naszych domach.