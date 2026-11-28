Istotny jest tutaj fakt, że właściwości materiałów zależą nie tylko od tego, z jakich pierwiastków są zbudowane, lecz również od sposobu rozmieszczenia atomów. Dobrym przykładem jest węgiel, który w zależności od struktury krystalicznej może występować na przykład jako diament lub grafit. Oba materiały składają się z tego samego pierwiastka, lecz różnią się właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

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Podobna zależność okazała się kluczowa w kontekście struktury krystalicznej srebra, która znacząco różni się od jego standardowej postaci. W normalnych warunkach srebro krystalizuje w strukturze FCC. Oznacza to, że atomy znajdują się w narożnikach sześcianu oraz w środkach jego ścian. Jest to powszechny sposób uporządkowania atomów występujący również w takich metalach jak miedź, złoto czy aluminium.

Tymczasem badacze zaobserwowali, iż w określonych warunkach atomy srebra mogą przyjąć znacznie rzadsze uporządkowanie – zwane strukturą SC. W tym przypadku atomy zajmują wyłącznie osiem narożników powtarzającego się sześcianu. Takie struktury należą do wyjątkowych rzadkości w świecie pierwiastków. Jak dodają autorzy, jedynym innym znanym przykładem pierwiastka występującego w prostej strukturze kubicznej jest polon, którego taką odmianę zaobserwowano w 1966 roku.

Do uzyskania nieznanej wcześniej postaci srebra posłużył jodek srebra oraz wiązka elektronów. Badacze zastosowali transmisyjny mikroskop elektronowy, który pozwolił im jednocześnie wywołać przemianę chemiczną i obserwować jej przebieg na poziomie pojedynczych atomów. Pod wpływem napromieniowania elektronami dochodziło do rozkładu jodku srebra, a uwalniające się atomy srebra zaczynały organizować się w nową strukturę krystaliczną.

Co ciekawe, członkowie zespołu spodziewali się powstania nanocząstek srebra, ale nie przewidzieli, że przyjmą one tak nietypowe uporządkowanie atomowe. Nowa struktura okazała się wyjątkowo niestabilna chemicznie. W warunkach wysokiej próżni zwykłe srebro o strukturze ściennie centrowanej pozostawało stabilne, natomiast jego nowo odkryta odmiana stopniowo utleniała się, tworząc tlenek srebra.

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Proces ten rozpoczynał się już w ciągu około 100 sekund od powstania nowej struktury. Pokazuje to, jak silny wpływ na reaktywność chemiczną może mieć samo przestrzenne rozmieszczenie atomów w materiale. Identyfikacja nietypowej odmiany srebra to jedno, ale istotny pozostaje również fakt, że mówimy o metodzie, która umożliwia jednoczesne wywoływanie przemian w materiale i śledzenie ich w czasie rzeczywistym z rozdzielczością atomową.

To kluczowe w nanotechnologii. W bardzo małej skali, obejmującej zaledwie kilka miliardowych części metra, mogą bowiem powstawać struktury niestabilne lub niemożliwe do uzyskania w większych próbkach materiału. Zespół z Japonii zamierza kontynuować badania nad właściwościami fizycznymi i chemicznymi nowej odmiany srebra oraz sprawdzić, czy podobną metodę można zastosować do innych pierwiastków i związków chemicznych.

Źródło: Nano Letters