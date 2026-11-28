Stopy tytanu od lat należą do najważniejszych materiałów wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle. Łączą wysoką wytrzymałość z niewielką masą. Są przy tym odporne na korozję i dobrze tolerowane przez ludzki organizm. Dzięki tym właściwościom znajdują zastosowanie chociażby w lotnictwie i przemyśle motoryzacyjnym, a także energetyce oraz medycynie. Mimo licznych zalet mają pewne ograniczenia – szczególnie w zakresie umiejętności umacniania się podczas odkształcania.

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Właśnie ten problem postanowił rozwiązać zespół badawczy kierowany przez Zhanga Tianlonga z HKUST. Jego członkowie zaproponowali nowatorską strategię projektowania stopów, wykorzystującą druk 3D do precyzyjnego rozmieszczania pierwiastków stopowych w przestrzeni.

O ile konwencjonalne podejście do projektowania stopów dąży się do uzyskania możliwie jednolitego składu chemicznego w całej objętości materiału, tak inżynierowie z Hongkongu postanowili pójść w przeciwnym kierunku. Wykorzystali technologię przyrostową do stworzenia trójwymiarowych, falowych zmian stężenia molibdenu w popularnym stopie tytanu Ti-6Al-4V.

Naukowcy odpowiedzialni za ten przełom postawili na selektywne stapiania proszku metalicznego za pomocą wiązki lasera, co pozwoliło na precyzyjne kontrolowanie składu materiału już podczas jego wytwarzania. W rezultacie powstał stop Ti64-6Mo, w którym można wyróżnić trzy obszary o różnej zawartości molibdenu. Każdy z nich charakteryzuje się odmienną stabilnością struktury i reaguje w inny sposób na obciążenie mechaniczne.

Obszary o niskiej zawartości molibdenu wykorzystują mechanizm związany z przemianami struktury martenzytycznej. W strefach o średnim stężeniu tego pierwiastka pod wpływem naprężeń zachodzi przemiana fazy beta w martenzyt. Z kolei obszary o wysokiej zawartości molibdenu odkształcają się przede wszystkim poprzez ruch dyslokacji. Współdziałanie tych mechanizmów sprawia, iż materiał może stopniowo przejmować obciążenia i skuteczniej przeciwdziałać lokalizacji odkształceń, czyli zjawisku, w którym uszkodzenia i deformacje koncentrują się w wybranych fragmentach konstrukcji.

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W czasie testów stop osiągnął bardzo obiecujące parametry mechaniczne. Przyrost umocnienia odkształceniowego wyniósł około 557 MPa, czyli ponad dwukrotnie więcej niż typowa górna granica raportowana dla konwencjonalnych stopów tytanu. Wytrzymałość na rozciąganie osiągnęła natomiast 1236 MPa, przy równomiernym wydłużeniu wynoszącym 11,5 procent.

To idealne potwierdzenie tego, że odpowiednie zaprojektowanie przestrzennego rozmieszczenia pierwiastków może poprawić jednocześnie wytrzymałość materiału i jego odporność na postępujące odkształcenia. Konsekwencje powinny być szerokie, ponieważ wytrzymalsze i bardziej odporne na deformacje stopy tytanu mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcjach lotniczych, elementach samochodowych, zaawansowanych implantach medycznych oraz innych komponentach, w których niezawodność materiału ma kluczowe znaczenie. Istotny wydaje się również fakt, iż kontrolowane kształtowanie przestrzennego rozmieszczenia pierwiastków powinno w przyszłości znaleźć zastosowanie również przy projektowaniu innych materiałów konstrukcyjnych.

Źródło: Nature Communications