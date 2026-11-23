Współczesne smartwatche, mimo że podają bezpośrednio wyrażony liczbą wynik stresu, nie dokonują bezpośredniego pomiaru. Bazują przede wszystkim na zmienności rytmu zatokowego (HRV). To różnica w czasie między kolejnymi uderzeniami serca. Pulsometr dokonuje tych samych pomiarów, co zwykle, ale oprogramowanie odnotowuje odstępu między każdym uderzeniem.

Część zegarków może wykorzystywać elektrody EKG, ale wtedy pomiar odbywa się przy pełnej obecności użytkownika, gdyż wymaga przyłożenia palca do części zamykającej obieg. Najpopularniejsze stało się łączenie danych z akcelerometrów, czujników EDA, pomiarów temperatury skóry i tętna spoczynkowego oraz oddechu. O ile każde z tych narzędzi może wskazywać na symptomy związane ze stresem, to żadne nie daje jednoznacznej odpowiedzi.

Narzędzie do pomiaru stresu opiera się o światło podczerwone

W Uniwersytecie Południowej Kalifornii badacze, prowadzeni przez profesora Yassera Khana oraz doktora Farhada Hassana, powstał napędzany sztuczną inteligencją pierścionek, który wykorzystuje światło bliskiej podczerwieni do mierzenia aktywności organizmu pod skórą. W tym przypadku także chodzi o łączenie danych dotyczących różnych elementów naszego ciała.

Obecnie stres mierzy się z użyciem elektrod

Algorytmy sztucznej inteligencji analizują w tym przypadku monitoring sercowo-naczyniowy ze sztuczną inteligencją i przyglądają się subtelnym sygnałom w postaci produkcji potu. W przeciwieństwie do innych technik pomiaru, ta może odbywać się także wtedy, gdy jesteśmy w ruchu. Całość działa w sposób bezinwazyjny i opiera się na dwóch diodach LED: jednej z długością fali światła 960 nanometrów do pomiaru stresu, a drugiej o długości fali 1250 nanometrów.

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Pierścionek wykorzystuje algorytmy bezpośrednio zainstalowane na urządzeniu, by odróżnić stres związany z poruszaniem się lub obecnością w ciepłym miejscu od faktycznego uczucia zaniepokojenia. Według rezultatów badania ta metoda okazuje się skuteczniejsza w poprawnym szacowaniu poziomu stresu niż obecne rozwiązania.

Naukowcy wyjaśnili dla Techxplore, że gdy człowiek doświadcza stresu, układ współczulny aktywuje gruczoły potowe, wywołując subtelne zmiany w pocie pod skórą — jeszcze zanim ten pojawi się w widoczny sposób na ciele. Wykorzystanie fotopletyzmografii, czyli optycznej metody przepływu krwi pod skórą nie jest niczym nowym, ale alternatywa zespołu Khana opiera się na aktywności optodermalnej.

Obiecujące rezultaty i szansa na komercyjne wdrożenie

W eksperymentach przeprowadzonych na Uniwersytecie Południowej Kalifornii badacze wskazują na uśredniony wynik zgodności wynoszący 86%. Bazą dla tego rezultatu są pomiary wykonywane przez sensory aktywności elektrodermalnej oparte o żel. Rozwiazanie naukowców jest od nich tańsze, mniejsze i może z powodzeniem pojawić się w technologii ubieralnej.

Pomiar stresu z pierścionka może wykrozystywać światło

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Rozwiązanie może stać się częścią niewielkich sensorów, które muszą zmieścić się w pierścieniach. Te ze względu na rozmiar mają z reguły dość ograniczone możliwości. Badacze opublikowali już swoje wyniki w czasopiśmie Science Advances i zachęcają producentów elektroniki do wdrożenia swoich badań w produktach.