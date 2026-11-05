Szachy w stylu Bauhaus. Ten pomysł na LEGO ma co najmniej jedną zaletę

Jak wytłumaczyć komuś, że skoczek (albo koń) wykonuje ruch w kształcie litery L? Gdy pierwszy raz zapoznawałem się z szachami, ich logika nie była dla mnie oczywista. Gdy już zrozumiemy, że celem jest znalezienie się na polu o innym kolorze, niż obecne, sprawa staje się prostsza, ale najwyraźniej nadal nie na tyle prosta, by nie spróbować opowiedzieć jej w inny sposób.

Od 1922 do 1924 roku Josef Hartwig, modernistyczny rzeźbiarz ze szkoły Bauhaus, tworzył rozmaite zestawy do gry w szachy. Najbardziej rozpoznawalny zestaw do gry spod jego dłuta pochodzi z 1923 roku. Powstał on zgodnie z założeniem szkoły, że forma podąża za funkcją. Zestaw drewnianych szachów ewoluował do kształtu, w którym poszczególne figury, choć dość umownie nawiązują do swojego nazewnictwa, to wyraźnie pokazują ruchy.

Szachy od LEGO w stylu Bauhaus

W zestawie szachów inspirowanych pracą Josefa Hartwiga, widać tę samą klasyczną i prostą formę. Największą różnicę dostrzeżemy w figurze królowej — ta, ze względu na naturę klocków LEGO, nie została przyozdobiona idealną kulą, ale raczej próbą utworzenia kulistego obiektu. Reszta elementów jest już zauważalnie bardziej podobna. Na głowie króla znajdziemy mniejszy sześcian obrócony pod kątem względem podstawy, co informuje o możliwości wykonywania ruchów na skos.

Każda bierka swoim kształtem wskazuje kierunek ruchu

Z pewnością taki zestaw szachów byłby ciekawą odskocznią dla kogoś, kto nie zna ruchów. Jednocześnie po chwili gry w szachy raczej nie jest już tajemnicą, w jaki sposób zachowuje się dany pionek. W przypadku klocków LEGO znaczenie ma jeszcze kilka aspektów. Jednym z nich jest jest masa, bowiem takie klocki nie byłyby za ciężkie. Większe obawy budzi w moim przypadku solidność, w końcu pionkami musielibyśmy nieustannie poruszać. O ile zwykła bierka czy wieża ze względu na kształt mogą być solidne, tak w przypadku głowy królowej czy króla może dojść do pewnych kompromisów.

Zestaw szachów LEGO Bauhaus jest tak ascetyczny w formie, jak oryginał

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Zestaw nie wyróżnia się niczym szczególnym. Minimalizm w formie wiąże się też z minimalistycznym zestawem kolorów, z charakterystyczną dla gry czernią i bielą. Podstawą gry jest szachownica, także w możliwie najprostszym wzorze, bez numerów i liter porządkowych czy dodatkowych oznaczeń. Szachy według projektu użytkownika Pinke.Gans są minimalistyczne w swojej formie, co może przysporzyć im grono fanów, jeśli kiedykolwiek trafią do sprzedaży.

Zestaw szachów LEGO Bauhaus nie musi wylądować na sklepowych półkach

Zestaw może nie trafić do masowej produkcji z kilku powodów. O ile dziedzictwem Hartwiga pozostaje jego projekt, dla LEGO istotne może być to, że w czasach III Rzeszy był generałem i członkiem partii nazistowskiej. Poza tym producent ma już w swojej kolekcji zestaw do gry w szachy, w dodatku dostępny tylko w jego sklepach, więc szansą dla tego projektu byłoby jedynie zauważalne wsparcie społeczności.

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Największą przeszkodą może być jednak jego niska popularność. 6 dni od publikacji nie cieszy się on szczególnie dużym wsparciem i ma zaledwie 250 osób wspierających. Choć do zebrania wymaganych głosów jest jeszcze 419 dni, tak inne projekty potrafią w międzyczasie mieć już więcej wsparcia. By LEGO umieściło projekt na półkach sklepowych, potrzeba 10 tysięcy głosów i pozytywnej recenzji zespołu zajmującego się projektami. To może być trudne w obliczu tego, że muzeum Bauhaus cały czas ma w ofercie identyczny zestaw szachów.