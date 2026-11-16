Thermaltake prezentuje obudowę Arcus 380 TG ARGB. Zmieścicie w niej aż 11 wentylatorów!

W Thermaltake Arcus 380 TG ARGB złożycie wydajny zestaw

Tak jak wspominałem, w obudowie łącznie zmieścicie aż jedenaście 120 mm wentylatorów. 5 jest dołączonych. Mamy trzy Infinity ARGB Reverse PWM na boku oraz dwa Infinity ARGB PWM z tyłu. Dodatkowe po trzy miejsca mamy na górze i na spodzie. Na górze zmieścicie też AiO do 360 mm, więc spokojnie możecie schłodzić nawet najwydajniejszy procesor. W obudowie zmieścicie też tradycyjne chłodzenia do 160 mm, karty graficzne do 430 mm czy zasilacze do 260 mm. Jeśli chodzi o płyty główne, to mamy wsparcie dla modeli ATX, micro ATX i mini ITX, w przypadku tych dwóch pierwszych również z odwróconymi złączami. A jeśli chodzi o dyski to jest miejsce na jeden 3×5 cala i dwa 2,5 cala lub łącznie trzy 2,5 cala. Jak sami widzicie, obudowa jest gotowa na najwydajniejsze podzespoły.

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Sporym jej plusem jest jednoczęściowe, zakrzywione szkło, które obejmuje bok oraz przód. W połączeniu z podświetlanymi wentylatorami wygląda to po prostu świetnie i macie pełny wgląd na podzespoły. Obudowa ma również dwie komory, więc od strony szkła będą widoczne tylko niezbędne kable, a całą resztę bez problemów schowacie z tyłu. Warto też pamiętać, że obudowa dostępna jest w wersji czarnej i białej, więc możecie wybrać interesujący Was kolor. Dodam też, że złącza wraz z przyciskami znajdują się z przodu, a wśród nich znajdziecie dwa USB 3.0 i jedno USB-C 3.2 Gen2.

Ile kosztuje Thermaltake Arcus 380 TG ARGB?

Na ten moment cena Thermaltake Arcus 380 TG ARGB wynosi ok. 750 zł. Wydaje się ona w pełni adekwatna do możliwości oferowanych przez obudowę i w takiej cenie warto zwrócić na nią uwagę. Dzięki ciekawej konstrukcji bez problemów złożycie w niej wydajny i świetnie wyglądający zestaw komputerowy.

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