Opóźnione wysyłanie wiadomości pojawiło się w większości komunikatorów lata, a nawet kilkanaście lat temu. Większość narzędzi do wysyłania SMS-ów je posiada. Nawet Instagram, który niekoniecznie jest aplikacją do wysyłania wiadomości na co dzień, uzyskał taką funkcję w 2024 roku.

Tymczasem jedne z najpopularniejszych aplikacji na świecie do wysyłania wiadomości, Messenger oraz Whatsapp, nie mają tej funkcji. W międzyczasie dorobiły się kanałów nadawczych, szyfrowania wiadomości, gier, udostępniania lokalizacji, stories i innych mniej lub bardziej efektownych funkcji. Była to spora różnica względem bezpośredniej konkurencji, ale ta w końcu się zatrze.

WhatsApp wprowadza planowanie wiadomości

Po latach oczekiwania funkcja planowania wiadomości trafia do użytkowników aplikacji mobilnej WhatsApp. Zyskamy możliwość planowania wiadomości w przedziale od 10 minut do 14 dni. Zaplanowane wiadomości mogą zawierać zdjęcia i filmy oraz łączyć je z tekstem. W ten sposób będziemy komunikować się zarówno w czatach z drugą osobą, jak i w rozmowach grupowych.

Opcja wysyłania wiadomości później w aplikacji WhatsApp

Gdy funkcja pojawi się w aplikacji, do jej aktywacji wystarczy przytrzymać palec na ikonie wysyłania. Potem pojawi się ekran pozwalający wybrać odpowiednią datę. Odbiorcy wiadomości nie będą wiedzieli, czy jest ona wysłana w tej chwili, czy zaplanowana, gdyż WhatsApp nie planuje żadnych oznaczeń. Możemy przed wysłaniem wiadomości przejrzeć ją ponownie i usuwać.

W komunikacie WhatsApp wspomina o przydatnych zastosowaniach opóźnienia dostarczenia wiadomości. Dzięki temu możemy wysłać naszą wiadomość w precyzyjnym momencie, co może być miłym gestem przed ważnym testem dla drugiej osoby. W ten sposób dopasujemy też czas wysłania wiadomości do osoby z innej strefy czasowej, na przykład gdy chcemy jej wysłać wiadomość urodzinową. Rozwiązanie pojawi się w najbliższych tygodniach.

Ostatnie zmiany w WhatsApp wydają się dawać korzyści użytkownikom

Ktoś w Mecie w końcu przeforsował zmiany, które faktycznie wpływają na jakość rozmów. Jedną z nich jest opcja znikających wiadomości, która przy okazji blokuje zrzuty ekrany takich jednorazowych czatów, co zwiększa prywatność i wspiera przy ochronie danych. Podobnie można odebrać wymuszenie aktualizacji do nowszej wersji systemu, by dalej korzystać z aplikacji.

Funkcją, która może zbliżać do siebie ludzi jest planowanie wydarzeń grupowych. Pozwala ona też dotrzeć do znajomych, którzy nie mają konta WhatsApp czy Facebooka. W ten sposób aplikacja do czatowania zyskuje kolejną funkcję przybliżającą ją do portalu społecznościowego, a także dająca firmie więcej informacji o użytkownikach, co zapewne pomaga lepiej dopasowywać reklamy. O to w przypadku WhatsAppa jest trudniej ze względu na szyfrowanie end-to-end wysyłanych wiadomości.