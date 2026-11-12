WhatsApp dokłada nową warstwę prywatności. Koniec ze zrzutami ekranu na pamiątkę?

Wygląda na to, że ta luka wreszcie zostaje załatana. Jak donosi serwis WABetaInfo, funkcja jednorazowych wiadomości tekstowych trafiła właśnie do wybranych testerów korzystających z wersji beta aplikacji WhatsApp dla systemu Android (kompilacja 2.26.45.6).

Przytrzymaj, wyślij i zapomnij. Jak to działa?

Pod tym względem nowa opcja działa identycznie jak jej odpowiednik znany ze zdjęć czy nagrań głosowych. Gdy wyślemy taką wiadomość, a odbiorca ją otworzy i przeczyta, treść trwale znika z jego urządzenia i nie da się do niej wrócić z poziomu historii czatu. Proces nadawania takiej wiadomości została zaprojektowana w intuicyjny sposób i nie wymaga przekopywania się przez ustawienia:

Wpisujemy treść w standardowym polu tekstowym na dole ekranu. Zamiast zwykłego stuknięcia, przytrzymujemy dłużej przycisk wysyłania i z menu wybieramy opcję „Wyświetl raz”. Przy pierwszym użyciu aplikacja wyświetla krótki ekran informacyjny wyjaśniający zasady działania funkcji, który należy zatwierdzić przyciskiem „OK”.

Warto tu dodać, że ze względów bezpieczeństwa, treść wysłana w tym trybie nie pojawia się bezpośrednio w oknie rozmowy. W wątku widać jedynie specjalny kafelek, który odbiorca musi dotknąć. Wówczas wiadomość otwiera się w osobnym, wydzielonym interfejsie, więc w chwili, gdy użytkownik zamknie to okno, treść ulega skasowaniu bez możliwości ponownego podglądu. Jeśli obie strony mają włączone potwierdzenia odczytu, nadawca zobaczy w czacie stosowny status informujący o tym, że wiadomość została już otwarta.

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Oprócz tego, takiego tekstu nie będzie można również skopiować, przesłać dalej ani w żaden sposób zapisać. WhatsApp zablokuje też robienie zrzutów ekranu i nagrywanie ekranu w aplikacji, więc to idealny sposób na udostępnianie poufnych danych. Jeśli ktoś chciałby nagrać lub zachować to, co mu wysłaliśmy, musiałby użyć drugiego telefonu by zrobić zdjęcie ekranu. Trochę z tym zachodu, ale dla chcącego nic trudnego, jednak akurat z tym WhatsApp nie bardzo może coś zrobić.

Co jeszcze szykuje Meta?

Jednorazowe teksty to niejedyna nowość, nad którą pracują obecnie programiści Mety. W kompilacji testowej (numer 2.26.45.5) wypatrzono również odświeżenie warstwy wizualnej aplikacji na Androida. Statyczny, sztywny dolny pasek nawigacyjny powoli ustępuje miejsca nowoczesnej, półprzezroczystej i pływającej belce.

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Nowy element interfejsu będzie dynamicznie reagować na nasze ruchy palcem. Gdy będziemy przewijać listę czatów w dół, pasek płynnie skurczy się zarówno na szerokość, jak i na wysokość, przyjmując formę kompaktowej pigułki z zaokrąglonymi rogami i chowając podpisy tekstowe pod ikonami. Po wykonaniu gestu przewijania w górę belka wraca do swojego pełnego rozmiaru, ponownie wyświetlając pełne etykiety poszczególnych sekcji.

Zmiana obejmuje wszystkie główne zakładki komunikatora – od Czatu i Aktualizacji, po Kontakty oraz Połączenia. Dzięki temu podczas przeglądania długiej listy rozmów na ekranie zostaje nieco więcej wolnej przestrzeni na właściwą treść.

Obie funkcje są obecnie udostępniane stopniowo osobom zapisanym do programu testowego WhatsApp Beta w sklepie Google Play. Producent nie podał jeszcze oficjalnej daty wdrożenia tych zmian w stabilnym wydaniu aplikacji dla wszystkich użytkowników, ale biorąc pod uwagę zaawansowany etap testów, aktualizacja powinna trafić szerzej w ciągu najbliższych tygodni.

Źródło: WABetaInfo 1 i 2