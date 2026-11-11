Egipcjanie odkryli rozległe złoże gazu ziemnego. Opiewa na miliardy metrów sześciennych 

Informację o wynikach prac egipskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych przekazało 6 listopada. Chodzi o odwiert zlokalizowany na obszarze koncesji Tiba na Morzu Śródziemnym. Wstępna ocena wykazała obecność warstwy zawierającej gaz ziemny o dobrych właściwościach geologicznych i petrofizycznych. Jej miąższość netto wynosi około 15 metrów w pionowej miąższości rzeczywistej. Na podstawie dotychczasowych analiz badacze oszacowali, iż w złożu znajduje się około 5,66 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego.

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Za działalność na obszarze koncesji odpowiada włoski koncern Eni, który współpracuje z australijską spółką Woodside Energy. Sam odwiert wykonała egipska firma Petrobel, działająca na rzecz partnerów projektu. Warto jednak podkreślić, że podana wielkość dotyczy wstępnie oszacowanej ilości gazu znajdującego się w złożu. Nie oznacza to, że cała ta objętość będzie możliwa do wydobycia. Konieczne będą dalsze badania techniczne i analizy zbiornika, które pozwolą określić wielkość zasobów wydobywalnych, potencjalne tempo produkcji i co najważniejsze – opłacalność przedsięwzięcia.

Egipt chce możliwie szybko wykorzystać wyniki odwiertu. Dlatego już na etapie oceny odkrycia powstaje plan połączenia nowego odwiertu z istniejącą infrastrukturą wydobywczą i przesyłową. Projekt zakłada budowę rurociągu o długości około 22 kilometrów, który połączy Nasim-1X z systemem Abu Madi-El Gamil. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie już funkcjonujących instalacji, bez konieczności budowania od podstaw całego zaplecza potrzebnego do transportu i przetwarzania gazu. Takie rozwiązanie może znacząco skrócić czas potrzebny do uruchomienia produkcji.

Odkrycie wydaje się uśmiechem od losu dla egipskiego sektora energetycznego. W ostatnich latach Egipt zmagał się ze spadkiem krajowego wydobycia gazu, rosnącym zapotrzebowaniem na energię, a w konsekwencji koniecznością zwiększania importu, aby pokryć potrzeby rynku. Gaz ziemny odgrywa bowiem istotną rolę w tamtejszej gospodarce. Egipcjanie wykorzystują go między innymi w elektrowniach, przemyśle i gospodarstwach domowych. Niedobory surowca oznaczają więc z jednej strony większe wydatki na import, a z drugiej – dodatkową presję na krajowy system energetyczny.

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Odkrycie dokonane w obrębie Nasim-1X może zatem stanowić istotny element szerszej strategii odbudowy krajowego wydobycia. Na razie trudno jednak przesądzać o jego rzeczywistym wpływie na rynek. Ostateczne znaczenie projektu będzie zależało od wielkości zasobów możliwych do wydobycia i przyszłej wydajności odwiertu. Jedno jest pewne: Egipt nie zamierza rezygnować z poszukiwań nowych źródeł gazu na Morzu Śródziemnym. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię kolejne odkrycia mogą mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju faraonów.

Źródło: Ministerstwo Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych