Mobile Vikings oferuje 100 GB za oddanie krwi! Takich akcji potrzeba nam więcej!

Prawdziwy Viking musi od czasu do czasu przelać krew. Najlepiej jeszcze, jakby było to w szczytnym celu. Mobile Vikings zorganizowało więc świetną akcję dla swoich klientów. Oddając krew można zyskać 100 GB albo nawet darmowy miesiąc!

„Przelej krew z Vikingami” – Mobile Vikings rozdaje gigabajty za krew

Do 28 sierpnia potrwa akcja „Przelej krew z Vikingami” zorganizowana przez Mobile Vikings. Sieć zachęca swoich klientów do oddawania krwi oferując w zamian miłe bonusy, takie jak solidna paczka internetu, albo darmowy miesiąc korzystania z numery. W obu przypadkach należy udać się do lokalnego Centrum Krwiodawstwa i do 21.08 oddać krew, płytki krwi lub osocze. Kolejne kroki wyglądają następująco:

Należy przesłać zdjęcie pieczątki lub zrzut ekranu z aplikacji CKiK z widoczną datą donacji za pomocą formularza lub tagu #BaryłkaKrwi na Wykopie

Następnie wybieramy swoją nagrodę – 100 GB na konto lub darmowy miesiąc przy zamówieniu nowego numeru

Wszystko jest naprawdę bardzo proste i należy tylko pamiętać, że darmowy miesiąc korzystania obowiązuje tylko wtedy, gdy zakładamy nowy numer.

W ciągu tygodnia od rozpoczęcia akcji „przelano” aż 24750 ml krwi, a licznik stale rośnie. Akcja jest naprawdę świetnym pomysłem i liczymy, że zainspiruje także innych operatorów. Przede wszystkim jednak, nawet jeśli nie jesteście klientami Mobile Vikings i tak warto wybrać się do lokalnego Centrum Krwiodawstwa, bo Wasza krew może uratować komuś życie.

