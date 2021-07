Wydajność procesorów Alder Lake-P ujawniona. Mobilny Ryzen górą

W bazie danych Geekbenck 5 pojawił się właśnie nieznany 14-rdzeniowy procesor Alder Lake-P, a w UserBenchmark kolejny, ale 8-rdzeniowy. Możemy więc podejrzeć po raz pierwszy wydajność procesorów Alder Lake-P, które mogą zadebiutować pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku

Mowa zapewne o egzemplarzach inżynieryjnych, wczesnych, choć bardzo bliskiej finalnej wersji Intel Core 12. generacji, którą odkrył Tum_Apisak i która w porównaniu do oferty AMD w postaci nowych Ryzen 5000H nie zapowiada się na mobilną rewolucję. Jednak wyniki z pewnością w rzeczywistym świecie będą wyższe, bo oba układy zostały przetestowane na Windowsie 10, który wspiera te procesory heterogeniczne gorzej, niż nadchodzący Windows 11.

Pierwsze testy wydajności procesorów Alder Lake-P, to zawsze coś ciekawego, ale nie można wierzyć w nie w 100%

Warto tutaj przypomnieć, że wcześniej flagowy, desktopowy już procesor Intel Core i9-12900K pojawił się w Cinebench R20, gdzie rozgromił flagowego Ryzena 9 5950X. Na poletku mobilnym jednak CPU Intela nie miały w tych testach aż takiego szczęścia. Oba zostały przetestowane w nieznanych sprzętach firmy HP (HP 89C0 i HP 896D)z pamięciami DDR5 SO-DIMM, które wskazują na mobilny charakter.

Struktura heterogenicznego rdzenia Intel Lakefield. Po Alder-Lake oczekujemy podobnego rozkładu

Jeśli nie flagowy, to przynajmniej jeden z najwydajniejszych procesorów Alder Lake-P pojawił się w Geekbench 5 ze swoimi 14 rdzeniami, 20 wątkami i 24 MB pamięci L3. Jasno wskazuje to na konfiguracje sześciu rdzeni Golden Cove z Hyper-Threadingiem oraz ośmiu energooszczędnych Gracemont. Ich taktowania wynosiły od 945 MHz do 4253 MHz, ale jak to Geekbench, zwykle rzetelnych zegarów nie podaje. wzrost o 4253 MHz, ale prawdopodobnie błędnie podaje wartości, więc nie zwracalibyśmy uwagi na te liczby.

Znamy wczesną wydajność procesorów Alder Lake-P

W teście połączono go z 16 GB pamięci RAM DDR5-4800, gdzie osiągnął 1258 i 6831 punktów w kolejno teście jedno- i wielordzeniowym. W porównaniu ze średnimi wynikami AMD Ryzen 7 5800H z ośmioma rdzeniami (odpowiednio 1338 i 7063 punktów), ten procesor Intela oferuje mniejszą wydajność o kolejno 6 i 3%.

Różnica pogłębia się w przypadku 8-rdzeniowego Alder Lake-P, który oferując 12 wątków, może przyjąć konfiguracje 4C/4c lub 2C/8c. Ten w leciwym teście UserBenchmark na platformie z jednym 8 GB modułem pamięci Hynix HMCG66MEBSA092N DDR5-4800 uzyskał 160 punktów w teście jednordzeniowym i 773 punkty w teście ośmiordzeniowym.

W nim Ryzen 7 5800H chwali się 133 i 898 punktami, co sprawia, że próbka Alder Lake-P oferuje do 20% wyższą wydajność w przypadku operacji jednowątkowych. Jednak w przypadku obciążeń wielowątkowych Ryzen 7 5800H przewyższa nowe CPU Intela o 16%.

