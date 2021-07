Operator włączył Ci dodatkowe usługi do abonamentu? UOKiK ponownie przygląda się sprawie

Dodatkowe usługi uruchamiane przy podpisywaniu umowy abonamentowej to przykry obrazek ofert operatorów. Szczególnie, że w dużym stopniu potrafią być płatne po krótkim okresie darmowym. UOKiK po raz kolejny przygląda się tego typu usługom.

Dwa nowe postępowania UOKiK w sprawie dodatkowych usług Orange i Play

Urząd Ochrony Klientów i Konsumentów poinformował o wszczęciu dwóch nowych postępowań w sprawie dodatkowych usług uruchamianych w abonamentach komórkowych. Stawiane zarzuty dotyczą opłat za owe usługi, po aktywacji ich bez wyraźnej zgody klientów.

W przypadku Orange chodzi o usługi – „Halo granie”, „Cyber tarcza”, „Nawigacja Orange”, „Orange Smart Care”, „Gdzie jest dziecko”, „Bezpieczny internet” oraz „Internet mobilny z zapasowym pakietem danych”.

Czytaj też: Recenzja Canon EOS R. Pełna klatka dobra dla amatora?

W Play są to – „Muzyka na czekanie”, „Ochrona internetu”, „Play NOW usługi dodatkowe TV”, „Pakiet 50 min” oraz „50 sms/mms do wszystkich”, „Bezpieczny internet”, „Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne”, „Nielimitowane sms/mms do wszystkich sieci”, „100/200 minut do innych sieci komórkowych”.

Konsultanci podczas rozmów sprzedażowych informowali konsumentów jedynie o wysokości abonamentu, nie wspominali o kosztach usług dodatkowych. Pamiętajmy, iż włączenie jakichkolwiek usług musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą abonenta. Powinno to sprowadzać się choćby do wypowiedzenia przez niego słowa „tak” lub „nie”. Wyrażeniem zgody nie jest poinformowanie, że usługa zostanie włączona na jakiś czas za darmo i wskazanie, że konsument będzie mógł zdecydować, czy ją wyłączy. Brak dezaktywacji niechcianych usług nie może być uznany za zgodę na pobieranie płatności – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W przypadku potwierdzenia zarzutów operatorom grożą kary w wysokości do 10% rocznych obrotów.

Czytaj też: Najbardziej popularne samoopróżniające roboty odkurzające w 2021 roku

To nie pierwsze takie postępowanie UOKiK

W maju 2021 roku Sąd Ochrony Klientów i Konsumentów odrzucił odwołanie Polkomtela (Plus) w podobnej sprawie. Chodziło w niej m.in. o usługi – „Czasoumilacz”, „Ochrona Internetu”, „Gdzie Jest Bliski”, „Bezpieczny Internet”. Sąd podtrzymał karę w wysokości 40 mln złotych.

Z kolei w czerwcu Sąd Apelacyjny odrzucił apelację T-Mobile i podtrzymał karę w wysokości 15 mln złotych. W tym przypadku chodziło m.in. o usługi – „Granie na czekanie”, „Szafa Gra” czy „Prenumerata”.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News