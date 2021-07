Egzoplaneta posiada izotopy węgla niespotykane poza Ziemią. Znajduje się zaledwie 300 lat świetlnych stąd

Atmosfera gazowej planety pozasłonecznej zwanej TYC 8998-760-1 b posiada izotop znany jako węgiel-13. Egzoplaneta ta znajduje się około 300 lat świetlnych od Ziemi.

Poświęcony temu odkryciu artykuł, który opublikowano na łamach Nature, sugeruje, że obiekt ten musiał powstać daleko od swojej gwiazdy, poza tak zwaną linią śniegu. Lepsze poznanie tego zjawiska może wyjaśnić, w jaki sposób powstają i ewoluują planety. TYC 8998-760-1 b jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ była jedną z niewielu egzoplanet, które udało się bezpośrednio zaobserwować.

Obiekt ten nadal znajduje się bardzo daleko od swojej gwiazdy, krążąc w odległości około 160 jednostek astronomicznych. Ziemia, rzecz jasna, jest oddalona od Słońca o jedną jednostkę astronomiczną, podczas gdy Neptun – o około trzydzieści. TYC 8998-760-1 b jest przy tym 14-krotnie masywniejsza i dwukrotnie większa od Jowisza.

Do zrozumienia, co wchodzi w skład atmosfery tej planety pozasłonecznej astronomowie użyli instrumentu zwanego SINFONI, zamontowanego na tzw. Bardzo Dużym Teleskopie. W ten sposób naukowcy mogli obserwować widmo światła, skupiając się na absorbowanych jego długościach. Odkryli, iż jedna z długości fali odpowiada izotopowi zwanemu węglem-13. Ma on sześć protonów i sześć elektronów, ale siedem neutronów.

Biorąc pod uwagę obecność tego izotopu oraz jego zaskakująco wysokie stężenia, TYC 8998-760-1 b musiała w momencie formowania znajdować się poza linią śniegu. W takim obszarze temperatury są na tyle niskie, że prowadzą do zestalenia substancji lotnych, wliczając w to tlenek węgla. W przypadku Układu Słonecznego żadna z tworzących go planet nie posiada równie wysokich stężeń węgla-13, co oddalona o 300 lat świetlnych egzoplaneta.

