Karty GeForce RTX 30 SUPER na horyzoncie. Nie cieszcie się jednak przedwcześnie

Wedle informatora @greymon55 już w przyszłym roku firma NVIDIA ma wrzucić na rynek nowe karty GeForce RTX 30 SUPER w serii mobilnej. Chociaż jedna jaskółka wiosny nie czyni, to tego typu informacje pokrywają się z wcześniejszymi plotkami, a nawet wyciekiem od firmy Lenovo.

Dla przypomnienia firma Lenovo w zeszłym miesiącu wspomniała w swoich planach o laptopie do gier w postaci modelu ThinkPad X1 Extreme G4. W nim ponoć mają znaleźć się dwie niewydane jeszcze i niczym niepotwierdzone karty graficzne GeForce RTX 3070 SUPER lub GeForce RTX 3080 SUPER. Ta pierwsza wzmianka o modelach Super ujawniła też, że konfiguracje pamięci, wedle których model;e GeForce RTX 30 SUPER zachowają te same rozmiary pamięci, co modele oparte na GA104, czyli 8 GB lub 16 GB GDDR6.

Czytaj też: 20-rdzeniowy procesor Intel Sapphire Rapids w Geekbench

Czym będą mobilne karty GeForce RTX 30 SUPER?

Niestety RTX 30 SUPER są na ten moment jedną wielką niewiadomą i to z rodzaju tych interesujących, bo z jednej strony ograniczą się ponoć tylko do rynku mobilnego, a z drugiej mogą nie mieć miejsca na ulepszenia. Idealnym przykładem tego jest obecna wersja mobilnego RTX 3080, który posiada w pełni odblokowany rdzeń GA104. Jak więc NVIDIA go „usuperowi”?

The laptop version of RTX Super series will be available early next year. — Greymon55 (@greymon55) July 7, 2021

Odpowiedź na to może przynieść inna plotka od @kopite7kimi, wedle której NVIDIA pracuje już nad procesorem graficznym GA103 na bazie architektury Turing. Status tego GPU jest jednak niejasny, ponieważ sam informator nie był pewny, że nadal istnieje i czy nie został zwyczajnie anulowany.

Czytaj też: Pierwsze polecane chłodzenia dla procesorów Intel Alder Lake-S

Teraz potwierdzenie serii RTX 30 Super zdaje się potwierdzać jego istnienie, bo wtedy RTX 3080 SUPER z GA103 miałby jeszcze więcej rdzeni CUDA i może nawet ograniczył się wyłącznie do segmentu mobilnego. Są też szanse, że znalazłby się też na pokładzie RTX 3070 SUPER, ale na ten moment to tylko wróżenie z fusów.

Czytaj też: JPEG XL zmniejszy ruch w światowym Internecie aż o 25-30%

Dobrze byłoby, żeby rodzina SUPER przyniosła zwłaszcza w tańszych modelach więcej pamięci VRAM i sięgnęła po ulepszony proces technologiczny, aby obniżyć TDP i zwiększyć taktowanie. Dobrze byłoby też dostać odpowiedniki SUPER na rynku desktopowym i może na ten moment się na to nie zapowiada, ale jako że „przeciekowa machina” dopiero ruszyła, wkrótce może dowiemy się więcej nieoficjalnych szczegółów.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News