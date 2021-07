Nieoficjalne ceny Radeon RX 6600. Znamy zarówno MSRP, jak i te rynkowe

W ostatnich dniach nadchodzące karty graficzne AMD doczekały się wielu przecieków, które skupiają się przede wszystkim na tym, ile za nie zapłacimy. Podsumowaliśmy więc dla Was, co dokładnie mówi się na temat tego, jak wypadać będą ceny Radeon RX 6600.

Na karty Radeon RX 6600 czekamy, czekamy i chyba wreszcie się doczekamy

Zapowiadane jeszcze podczas styczniowych targów CES 2021 karty graficzne Radeon RX 6600 zdecydowanie zaliczyły opóźnienie, a szkoda, bo AMD zrobiłoby rynkowi dobrze, zapewniając modele o wydajności odpowiadającej GeForce RTX 3060. Mowa więc o kartach mainstreamowych, które na przestrzeni lat niezależnie od generacji zapewniły sobie miano „fine-wine” pod kątem stosunku ceny do wydajności.

Premiera Radeon RX 6600 XT, choć spóźniona, jednak nadchodzi i wedle nieoficjalnych informacji zadebiutuje już 30 lipca z wejściem na rynek wyznaczonym na 11 sierpnia. Co najważniejsze, ponoć zbliżający się debiut nie obejmie modelu „bez XT”, czyli Radeona RX 6600, który ma zadebiutować we wrześniu lub październiku. Opieramy się jednak wyłącznie na plotkach.

Znamy nieoficjalne ceny Radeon RX 6600

Informacje pochodzące z Neowin nie są od tego wyjątkiem. Według nich Radeon RX 6600 XT na bazie Navi 23 XT z 2048 procesorami strumieniowymi i 8 GB GDDR6 będzie kosztować 349$. Mowa oczywiście o cenach sugerowanych przez producenta, czyli MSRP, która w przypadku okrojonego do 1792 procesorów strumieniowych RX 6600 ma z kolei wynosić 299$.

Cena Radeona RX 6600 XT wyniosła tyle nie bez powodu, a mogła wynosić nawet więcej, bo 369$, ale przed tym AMD powstrzymało mniej okazałe zaplecze pamięci. Ponoć wszystko rozbiło się o wydajność w rasteryzacji, która jest wyższa do tego, co oferuje jej konkurencja w postaci RTX 3060 od NVIDIA. Z kolei wydajność w ray-tracingu tej karty AMD jest niższa względem tego, co ma do zaoferowania RTX 3060 Ti za 399$.

Jak jednak wskazuje serwis Videocardz, ta informacja od Neowin ma rzekomo miesiąc i mogła już ulec zmianie, a w tym nie ma nic dziwnego, bo finalne MSRP jest kwestią płynną, którą firmy ustanawiają tuż przed debiutem na rynku. Pewność można mieć tylko wtedy, kiedy przed premierą do sieci wyciekną oficjalne karty informacyjne na temat produktu.

Warto tutaj przypomnieć dawniejszy raport na temat tego, ile będą wynosić ceny Radeon RX 6600. Serwis Cowcotland niedawno podawał, ile tak naprawdę karty RX 6600 XT będą kosztować w sklepach. Serwis zasięgnął bowiem „swoich anonimowych źródeł”, z których dowiedział się, że europejskie ceny w rzeczywistości będą wahać się od 499 do 549 euro, czyli od 2300 do 2500 zł. Jedynie bardzo ograniczony nakład kart będzie sprzedawany po MSRP.

